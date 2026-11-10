Во сколько обходится один день забастовки в крупнейших экономиках Европы

Однодневная общенациональная забастовка может стоить экономике Германии около €2,5 млрд, Франции — €1,6 млрд, а Италии — €1,2 млрд. Такие оценки получили аналитики Euronews, сравнивая потенциальные потери крупнейших экономик Европы. В то же время реальный экономический ущерб от забастовок не всегда равен стоимости работы, которую не выполнили за этот день: часть производства и услуг удается наверстать позже, но некоторые потери необратимы.

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Тема стачек снова оказалась в центре внимания из-за новой волны протестов в Европе. 11 ноября в Испании должна состояться первая с 2012 года совместная общенациональная забастовка двух крупнейших профсоюзов страны — Comisiones Obreras (CCOO) и Unión General de Trabajadores (UGT). Работники требуют более доступного жилья, повышения зарплат в соответствии с инфляцией и лучшей работой государственных услуг.

Протесты проходят накануне досрочных парламентских выборов, намеченных на 29 ноября. В то же время стачечная активность растет и в других странах: 5 ноября общенациональные акции протеста прошли во Франции, итальянский профсоюз CGIL объявил общую забастовку на 20 ноября, а бельгийские профсоюзы угрожают провести аналогичную акцию в течение недели с 23 ноября.

По предварительным данным Европейского института профсоюзов (ETUI), этот год может стать наиболее активным по забастовкам в Евросоюзе с 1991 года.

Как считали убытки

Для сравнения стран аналитики применили единую методику. Годовой ВВП государства поделили на 365 дней, чтобы оценить средний объем производства в сутки. Далее предположили, что забастовка охватывает каждого пятого работника, а вместе с работой теряется примерно пятая часть дневного экономического результата.

По расчетам на основе данных Eurostat за 2025 год, наибольшие потери при таком сценарии понесла бы Германия — около €2,5 млрд за один день.

Ориентировочные потери других стран:

Франция — €1,6 млрд;

Италия — €1,2 млрд;

Испания — €930 млн;

Бельгия — €350 млн;

Португалия — €170 млн.

Испанская экономика в прошлом году произвела товаров и услуг на €1,69 трлн, или около €4,6 млрд в день. Поэтому даже при одинаковом масштабе остановки работы ее потенциальные потери меньше, чем в Германии, Франции или Италии.

Однако это условная модель, а не подсчет фактических убытков от конкретной забастовки. Протесты неравномерно влияют на разные отрасли: больше всего страдают транспорт, образование и государственные услуги, тогда как часть предприятий, офисов и производств продолжает работать.

Почему оценки ущерба могут существенно отличаться

Важно различать потенциальные потери за один день забастовки и фактическое влияние на экономику по итогам квартала или года. Это разные способы оценки, которые дают не одинаковый результат.

В первом случае аналитики рассчитывают стоимость производства, которое могло бы произойти, если бы работники вышли на работу. Такой подход позволяет сравнить страны по единой формуле, но не учитывает, удастся ли наверстать отложенные заказы, перевозки или услуги.

Второй подход — оценка фактического влияния на ВВП. Он показывает, насколько забастовки действительно изменили экономическую активность за определенный период с учетом возобновления работы после завершения протестов.

Показательный пример — Франция. Банк Франции оценил, что забастовки против пенсионной реформы в марте-апреле 2023 года снизили экономический рост примерно на 0,1 процентного пункта в первом квартале. Однако уже во втором квартале произошло восстановление примерно на такую же величину. То есть, значительную часть потерянной активности экономика компенсировала в течение трех месяцев.

Похожий вывод сделал французский статистический орган INSEE по поводу социальных протестов весной 2018 года: их влияние на ВВП также оценивалось примерно в минус 0,1 процентного пункта.

Причина в том, что забастовка не обязательно уничтожает экономический результат навсегда. Груз могут отправить на следующий день, прием у врача перенести, а предприятие организовать дополнительное изменение, чтобы выполнить отложенный заказ.

Постоянные и временные потери: что экономика может вернуть, а что нет

Условно последствия забастовок можно разделить на две группы.

Временные или компенсированные потери — это производство и услуги, которые не произошли в день протеста, но могут быть перенесены на более позднее время. К примеру, предприятие отработает заказ дополнительной сменой, железная дорога перевезет пассажиров на следующий день, а пациент получит перенесенный медицинский прием. В этом случае первоначальное падение экономической активности частично или почти полностью компенсируется в последующих периодах.

Постоянные или безвозвратные потери возникают тогда, когда отложенную деятельность уже невозможно восстановить. Работник теряет зарплату за день, когда не работал, если это время не оплачивается. Авиакомпания не вернет доход от отменившего рейса, а гостиница — от оставшегося номера пустым. Государство также недополучит часть налогов так и не состоявшейся деятельности.

Именно поэтому сумма потенциальных потерь за день забастовки может быть значительно больше фактического сокращения ВВП по итогам квартала. Первая оценка показывает масштаб остановки работы, вторая — то, что экономика действительно не смогла компенсировать.

Бельгия демонстрирует, чем опасны регулярные забастовки

Если единичная забастовка экономика способна частично компенсировать, то регулярные остановки работы создают гораздо более серьезные проблемы. Примером является Бельгия.

По данным ETUI, в 2025 году из-за стачек страна потеряла 1 354 845 рабочих дней. В пересчете это 313 дней на тысячу работников. Предыдущий рекорд составлял 299 дней и был зафиксирован еще в 1993 году.

Для сравнения, в Нидерландах 23 стачки в прошлом году привели к потере почти 60 тыс. рабочих дней, по данным статистического ведомства CBS.

В Германии Институт экономических и социальных исследований (WSI) оценил количество потерянных из-за забастовок рабочих дней примерно в 645 тыс. Это меньше долгосрочного среднего уровня, хотя немецкая экономика почти в семь раз больше бельгийской.

Эти показатели позволяют оценить не только финансовую стоимость одного дня протестов, но и интенсивность стачечного движения. Когда остановки работы повторяются регулярно, предприятиям сложнее переносить заказы, планировать производство, организовывать логистику и выполнять контракты. В этом случае последствия уже не ограничиваются краткосрочным падением экономической активности.

В Испании масштаб забастовки оценивают даже по потреблению электроэнергии.

Интересный способ определить масштабы участия работников в протестах используются в Испании. Один из косвенных показателей — изменение спроса на электроэнергию.

Во время общенациональной забастовки в ноябре 2012 года потребление электричества рано утром было на 11,4% ниже обычного уровня для этого времени суток. Во время аналогичной акции в марте того же года падение составило 15,4%. Данные приводило Министерство внутренних дел Испании с ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica.

Такой метод не дает точного количества участников стачки, но позволяет оперативно оценить, насколько сократилась экономическая активность в стране. Данные энергосистемы могут появиться раньше, чем нередко существенно отличающиеся официальные подсчеты профсоюзов и правительства.

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Возвращаемся в Испанию

Несмотря на предстоящую забастовку, испанский фондовый рынок пока не демонстрирует значительную обеспокоенность. В понедельник индекс IBEX 35 завершил торги на уровне 19742,5 пункта. С начала года он вырос на 14,1% и находился примерно на 3% ниже исторического максимума.

Акции компаний, непосредственно зависящих от транспортной и туристической активности, также показывали положительную динамику. Котировки гостиничной сети Meliá Hotels International с начала года выросли на 38%, а оператора большинства испанских аэропортов Aena — на 21%.

Для инвесторов однодневная забастовка может походить на непогоду, которая временно задерживает рейсы. Значительно более серьезным риском становится ситуация, когда протесты происходят настолько часто, что превращаются в постоянный фактор экономической жизни.

Для Испании непосредственные последствия ноябрьской забастовки будут оцениваться по количеству потерянных рабочих часов и остановленных услуг. А вот будет ли волна протестов долгосрочный политический и экономический эффект, станет ясно после парламентских выборов 29 ноября.

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