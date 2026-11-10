Украина оказалась на 13-м месте в мире по уровню госдолга: кто возглавил рейтинг

Украина заняла 13 место в мире по соотношению государственного долга к ВВП. По прогнозу Международного валютного фонда, в 2026 году этот показатель составит 111,8%. Наибольшую долговую нагрузку имеют Судан, Япония и Сингапур. Об этом свидетельствуют данные октябрьского прогноза МВФ World Economic Outlook, проанализированные Visual Capitalist.

Украина заняла 13 место в мире по соотношению государственного долга к ВВП.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какое место занимает Украина

По оценкам МВФ, валовой государственный долг Украины в 2026 году составит 111,8% ВВП. Это значит, что скопленная сумма государственных обязательств превосходит прогнозируемый годовой размер экономики страны.

Для сравнения, в США этот показатель достигает 126,8%, во Франции — 118,5%, Канаде — 115,6%, а в Великобритании — 102%.

В то же время в Германии соотношение государственного долга к ВВП составляет 64,6%, а в Китае — 104,4%.

Общемировой показатель госдолга, по прогнозу МВФ, в 2026 году достигнет 94,6% ВВП.

Читайте: Госдолг Украины превысит 100% ВВП: НБУ объяснил причины

Какие страны имеют самый большой госдолг

Лидером мирового рейтинга стал Судан, государственный долг которого прогнозируется на уровне 334,4% ВВП. В результате длительной войны экономика страны понесла значительные потери, что усилило долговую нагрузку.

Второе место занимает Япония с показателем 199,4% ВВП, третье — Сингапур со 166,4%.

В пятерку также вошли Бахрейн (162,8%) и Италия (137,9%).

США оказались на восьмом месте с долгом 126,8% ВВП, несмотря на то, что остаются самой большой экономикой мира.

Какие экономики самые большие в 2026 году

По прогнозу МВФ, наибольшим номинальным ВВП в мире есть США — $32,6 трлн.

Второе место занимает Китай — $21,5 трлн, третье — Германия с $5,5 трлн.

В пятерку крупнейших экономик также входят Япония ($4,3 трлн) и Великобритания ($4,27 трлн).

При этом только 11 государств одновременно входят в тридцатку крупнейших экономик и тридцатку стран с высоким соотношением долга к ВВП.

Почему высокий госдолг не всегда означает кризис

Аналитики отмечают, что само по себе высокое соотношение госдолга к ВВП не обязательно свидетельствует о финансовых проблемах.

Показательным примером является Сингапур, где государственные заимствования в основном направляются на инвестиции и поддержку финансовой системы, а не на финансирование текущих бюджетных расходов.

В то же время для стран, переживающих войны, экономических кризисов или имеющих ограниченный доступ к финансированию, значительный долг может создавать дополнительные риски.

Поэтому для оценки долговой устойчивости важны не только размеры обязательств, но и условия их погашения, стоимость обслуживания и экономическая способность расти.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что государственный и гарантированный государством долг Украины будет превышать 100% валового внутреннего продукта в течение 2026−2028 годов. Основными причинами станут значительные бюджетные дефициты, слабый экономический рост и увеличение расходов на оборону и восстановление инфраструктуры.