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10 ноября 2026, 10:45 Читати українською

Работа в Германии в 2026 году: какие профессии востребованы и кто может получить «Голубую карту ЕС»

В Германии сохраняется дефицит квалифицированных работников в медицине, инженерии, строительстве и ряде других отраслей. Для иностранных специалистов, отвечающих требованиям программы «Голубая карта ЕС» (EU Blue Card), действуют льготные условия трудоустройства. В частности, в 2026 году минимальная годовая зарплата для определенных дефицитных профессий составляет 45 934,20 евро до налогообложения. Об этом свидетельствуют данные официального портала Make it in Germany, пишет Аusnews.de.

В Германии сохраняется дефицит квалифицированных работников в медицине, инженерии, строительстве и ряде других отраслей.
В Германии сохраняется дефицит квалифицированных работников в медицине, инженерии, строительстве и ряде других отраслей.
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Каких специалистов ищут в Германии

По данным Федерального агентства занятости Германии, в 2025 году дефицит кадров наблюдался в 157 профессиональных категориях. Соответствующий отчет был обнародован в сентябре 2026 года.

Наибольшая потребность сохраняется в медицинских работниках, специалистах по уходу, строителях, представителях рабочих профессий, воспитателях, профессиональных водителях и поварах.

В то же время в список специальностей, для которых предусмотрен сниженный зарплатный порог Blue Card, входят:

  • врачи, стоматологи, ветеринары и фармацевты;
  • инженеры и другие специалисты по естественным наукам, технологиям и математике;
  • архитекторы и специалисты по пространственному и транспортному планированию;
  • отдельные категории медсестер, акушерок и педагогов с соответствующей квалификацией;
  • руководители в производстве, строительстве, логистике, IT, медицине и образовании.

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Какая зарплата нужна для Blue Card

В 2026 году в Германии действуют два основных зарплатных порога для получения «Голубой карты ЕС»:

  • 50 700 евро в год брутто — стандартный порог.
  • 45 934,20 евро в год брутто — для определенных дефицитных профессий по согласованию Федерального агентства занятости.

Сниженный порог также доступен выпускникам, получившим соответствующую квалификацию менее трех лет назад, независимо от области работы.

Для получения Blue Card обычно необходимо иметь признанную или сравнимую с немецкой квалификацию и конкретное предложение работы не менее шести месяцев.

Для отдельных IT-специалистов предусмотрено исключение: они могут претендовать на Blue Card без формального диплома, если у них есть по меньшей мере три года соответствующего опыта работы в течение последних семи лет и выполняют другие условия.

Когда можно получить постоянное проживание

Владельцы Blue Card могут претендовать на постоянное вид на жительство в Германии по ускоренной процедуре.

При наличии необходимых пенсионных взносов и других установленных условий подать заявление можно после:

  • 27 месяцев квалифицированной занятости — за знание немецкого языка на уровне A1;
  • 21 месяца — за знание языка на уровне B1.

Кроме того, квалификация по дефицитной профессии может принести один дополнительный балл в системе Chancenkarte — «Карты возможностей», позволяющей иностранцам искать работу в Германии.

Принадлежность профессии к дефицитным не гарантирует автоматического трудоустройства или получения вида на жительство. Кандидат должен отвечать требованиям квалификации, зарплаты и других условий соответствующей миграционной программы.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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