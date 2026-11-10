Акции Nvidia обвалились, пока фондовый рынок США рос: компания потеряла почти $200 млрд

Акции американского производителя чипов Nvidia по итогам торгов 9 ноября упали на 4,3%, что привело к сокращению рыночной капитализации компании на $192 млрд. Падение произошло на фоне стремительного роста американского фондового рынка и сообщений о внутреннем расследовании генерального директора компании Дженсена Хуанга. Об этом сообщает Bloomberg и MarketWatch.

Акции американского производителя чипов Nvidia по итогам торгов 9 ноября упали на 4,3%

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Почему падение Nvidia стало аномалией

В понедельник, 9 ноября, индекс S&P 500 вырос на 2,3%, продемонстрировав лучшую дневную динамику с апреля. Технологический Nasdaq Composite прибавил 2,7%.

В то же время, акции Nvidia подешевели на 4,3%, хотя в течение торгов падение приближалось к 9%.

По данным Bloomberg, такое различие чрезвычайно редко. С момента включения Nvidia в S&P 500 в 2001 году только дважды случалось, чтобы ее акции теряли по меньшей мере 4%, а сам индекс рос на 2% или больше. Последний раз — в мае 2009 года.

Nvidia весит около 6,7% в составе S&P 500, поэтому ее котировки обычно оказывают существенное влияние на общую динамику индекса.

По подсчетам MarketWatch, за последние 24 торговых дня рыночная стоимость компании сократилась примерно на $1,46 трлн.

Что стало причиной распродажи акций

Давление на котировки усилилось после того, как совет директоров Nvidia объявил о независимом расследовании возможного использования иностранными спецслужбами личных связей гендиректора Дженсена Хуанга.

Читайте: Nvidia начала расследование в отношении гендиректора из-за возможных связей с китайской разведкой

Ранее американские медиа сообщили о его отношениях с Элис Хуанг, бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed. По информации The New York Times, американские спецслужбы подозревают женщину в передаче информации Китаю.

Дженсен Хуанг подтвердил факт внебрачных отношений, однако заявил о готовности к сотрудничеству с расследованием.

В Nvidia подчеркнули, что пока нет оснований полагать, что конфиденциальная информация компании или национальная безопасность США были скомпрометированы. Совет директоров также выразил поддержку руководителю, который продолжает выполнять свои обязанности.

Сколько потерял Дженсен Хуанг

Падение акций сказалось и на личном состоянии гендиректора Nvidia, которому принадлежит около 3,6% компании.

По оценкам Forbes, в течение торгов 9 ноября Хуанг опустился с восьмого на десятое место в мировом рейтинге миллиардеров.

В то же время президент США Дональд Трамп сообщил, что лично разговаривал с Хуангом. По словам Трампа, руководитель Nvidia заверил его, что не знал о возможных связях женщины с китайской разведкой.

Трамп также подтвердил, что обстоятельства изучает ФБР.