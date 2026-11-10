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10 ноября 2026, 8:44 Читати українською

НБУ ужесточает требования к банкам, но упрощает кредиты для бизнеса: главные изменения

Национальный банк Украины ужесточает требования к капиталу и ликвидности банков. В частности, с 3 января 2027 года минимальный размер регулятивного капитала вырастет с 200 млн до 250 млн грн. В то же время, регулятор упрощает отдельные условия кредитования оборонных предприятий, энергетики и критической инфраструктуры. Об этом говорится в обзоре нормативных изменений НБУ за октябрь, подготовленном Центром экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс».

Национальный банк Украины ужесточает требования к капиталу и ликвидности банков.
Национальный банк Украины ужесточает требования к капиталу и ликвидности банков.
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Какие требования вводят для банков

Повышение минимального размера капитала на 25% предусмотрено постановлением № 121 от 13 октября 2026 года.

Кроме того, регулятор получил возможность устанавливать для отдельных банков повышенные нормативы достаточности капитала и ликвидности.

Еще одно изменение вступит в силу 31 декабря 2026 года. НБУ увеличит с 10 до 12,5 множителя для отдельных рисков в формуле расчета совокупной экспозиции под риском.

Это может снизить расчетные характеристики достаточности капитала банков даже без фактического уменьшения его размера. Наиболее ощутимая дополнительная регуляторная нагрузка может быть для учреждений с меньшим запасом капитала.

Читайте: НБУ повышает требования к банкам: минимальный капитал от 250 миллионов и конец «рисованной» отчетности

Кому упростят получение кредитов

Параллельно Нацбанк смягчает отдельные требования к оценке кредитных рисков для предприятий стратегических отраслей.

Изменения касаются, прежде всего, оборонно-промышленного комплекса, аграрного сектора, энергетики, предприятий критической инфраструктуры и бизнеса, работающего на прифронтовых и пострадавших от войны территориях.

Банки смогут более гибко оценивать залоговое имущество и финансовое состояние отдельных заемщиков. Это должно облегчить привлечение финансирования компаниями, которые имеют экономический потенциал, но понесли убытки из-за войны войны или не могут предоставить достаточное традиционное обеспечение.

По словам руководительницы аналитического департамента «Финансового пульса» Диляры Мустафаевой, усиление банковского регулирования и поддержка кредитования не противоречат друг другу.

«С одной стороны, банковская система должна быть достаточно капитализирована и защищена от рисков, а с другой — ее финансовые ресурсы должны работать на экономику», — отметила эксперт.

В то же время, смягчение нормативов не означает автоматического одобрения кредитов. Банки и дальше будут оценивать платежеспособность заемщиков и их способность обслуживать долг.

Что еще меняется

В октябре НБУ также обновил некоторые технические правила определения системно важных банков. Новая методика будет применяться по данным на 1 января 2027, а перечень таких учреждений должны обнародовать до 1 июля.

Кроме того, регулятор уточнил процедуры финансового мониторинга банковских и небанковских учреждений.

В Финансовом пульсе отмечают, что эти решения призваны приблизить украинскую банковскую систему к европейским стандартам, сохраняя возможности кредитования экономики в условиях войны.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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