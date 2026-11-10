Binance предупредила о закрытии счетов в странах ЕС: кому нужно вывести криптовалюту до 29 ноября

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 ноября 2026, 8:00 Читати українською

Binance предупредила о закрытии счетов в странах ЕС: кому нужно вывести криптовалюту до 29 ноября

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance до 31 декабря 2026 планирует закрыть часть счетов клиентов в странах Европейского Союза. Причина — завершение переходного периода европейского регулирования криптоактивов MiCA и отсутствие у биржи необходимой авторизации. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на сообщения пользователей и представителя Binance.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance до 31 декабря 2026 планирует закрыть часть счетов клиентов в странах Европейского Союза.
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance до 31 декабря 2026 планирует закрыть часть счетов клиентов в странах Европейского Союза.
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В каких странах закрывают счета

По информации издания, уведомление о необходимости вывести средства получили отдельные клиенты биржи во Франции, Испании, Италии и Польше.

Представитель Binance подтвердил, что компания постепенно ограничивает услуги для пользователей, относящихся к изменениям.

Для таких счетов уже заблокирована возможность пополнения, однако вывод криптовалютных и фиатных средств остается доступным.

Важно: речь не о закрытии всех счетов Binance в Европе, а об определенных категориях пользователей, получивших соответствующие уведомления.

Читайте также: Самая крупная криптокражка в истории: Binance заявила об изломе на $6,4 млрд, биткоин падал до $77 000

Какие комиссии вводят

Согласно электронным письмам, о которых сообщили пользователи, с 29 ноября Binance начнет взимать ежемесячную комиссию за остатки криптовалюты на счетах, подлежащих закрытию.

0,025% или 10 USDC

Ежемесячная комиссия будет применяться большая из двух сумм.

Первое списание запланировано в течение трех дней после 29 ноября, второе — после 24 декабря.

Если остаток на счете меньше размера комиссии, с него могут списать все имеющиеся средства.

Например, при остатке в 1 000 USDC комиссия составит 10 USDC, поскольку рассчитанные 0,025% равны только 0,25 USDC.

Почему Binance ограничивает работу в ЕС

Причиной является европейский регламент Markets in Crypto-Assets (MiCA), устанавливающий единые правила работы криптовалютных компаний.

Для предоставления соответствующих услуг клиентам Евросоюза криптопровайдеры должны получить авторизацию в одной из стран-членов ЕС.

Французский регулятор AMF подтверждает, что регистрация Binance France, действовавшая с мая 2022 года, автоматически прекратилась 2 июля 2026 года после завершения переходного периода MiCA.

В июне Binance также отозвала заявку на получение лицензии в Греции. Компания заявляет, что продолжает работу над авторизацией в другой стране Евросоюза.

Что делать клиентам Binance

Пользователям, получившим уведомление о закрытии счета, следует проверить его подлинность непосредственно в официальном приложении или на сайте Binance.

Для таких клиентов ключевые даты:

  • 29 ноября 2026 года — начало начисления комиссий на остатки.

  • 31 декабря 2026 года — запланированное закрытие счетов, на которые распространяются ограничения.

После 31 декабря остатки криптоактивов могут перевести в статус неактивных, конвертировать или переместить согласно условиям биржи.

При этом представитель Binance заверил, что активы пользователей остаются доступными для вывода, а внезапная блокировка средств не предусмотрена.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами