Binance предупредила о закрытии счетов в странах ЕС: кому нужно вывести криптовалюту до 29 ноября

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance до 31 декабря 2026 планирует закрыть часть счетов клиентов в странах Европейского Союза. Причина — завершение переходного периода европейского регулирования криптоактивов MiCA и отсутствие у биржи необходимой авторизации. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на сообщения пользователей и представителя Binance.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance до 31 декабря 2026 планирует закрыть часть счетов клиентов в странах Европейского Союза.

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В каких странах закрывают счета

По информации издания, уведомление о необходимости вывести средства получили отдельные клиенты биржи во Франции, Испании, Италии и Польше.

Представитель Binance подтвердил, что компания постепенно ограничивает услуги для пользователей, относящихся к изменениям.

Для таких счетов уже заблокирована возможность пополнения, однако вывод криптовалютных и фиатных средств остается доступным.

Важно: речь не о закрытии всех счетов Binance в Европе, а об определенных категориях пользователей, получивших соответствующие уведомления.

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Какие комиссии вводят

Согласно электронным письмам, о которых сообщили пользователи, с 29 ноября Binance начнет взимать ежемесячную комиссию за остатки криптовалюты на счетах, подлежащих закрытию.

0,025% или 10 USDC

Ежемесячная комиссия будет применяться большая из двух сумм.

Первое списание запланировано в течение трех дней после 29 ноября, второе — после 24 декабря.

Если остаток на счете меньше размера комиссии, с него могут списать все имеющиеся средства.

Например, при остатке в 1 000 USDC комиссия составит 10 USDC, поскольку рассчитанные 0,025% равны только 0,25 USDC.

Почему Binance ограничивает работу в ЕС

Причиной является европейский регламент Markets in Crypto-Assets (MiCA), устанавливающий единые правила работы криптовалютных компаний.

Для предоставления соответствующих услуг клиентам Евросоюза криптопровайдеры должны получить авторизацию в одной из стран-членов ЕС.

Французский регулятор AMF подтверждает, что регистрация Binance France, действовавшая с мая 2022 года, автоматически прекратилась 2 июля 2026 года после завершения переходного периода MiCA.

В июне Binance также отозвала заявку на получение лицензии в Греции. Компания заявляет, что продолжает работу над авторизацией в другой стране Евросоюза.

Что делать клиентам Binance

Пользователям, получившим уведомление о закрытии счета, следует проверить его подлинность непосредственно в официальном приложении или на сайте Binance.

Для таких клиентов ключевые даты:

29 ноября 2026 года — начало начисления комиссий на остатки.

31 декабря 2026 года — запланированное закрытие счетов, на которые распространяются ограничения.

После 31 декабря остатки криптоактивов могут перевести в статус неактивных, конвертировать или переместить согласно условиям биржи.

При этом представитель Binance заверил, что активы пользователей остаются доступными для вывода, а внезапная блокировка средств не предусмотрена.