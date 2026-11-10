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10 ноября 2026, 9:00 Читати українською

CreditKasa возглавила рейтинг Minfin.com.ua по итогам III квартала 2026 года

По результатам III квартала 2026 года CreditKasa получила 1 место среди 33 компаний Украины в категории «Самый дешевый кредит в МФО» в рейтинге Minfin.com.ua.

По результатам III квартала 2026 года CreditKasa получила 1 место среди 33 компаний Украины в категории «Самый дешевый кредит в МФО» в рейтинге Minfin.com.ua.
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Оценка охватывала результаты деятельности компаний в период с 20 августа по 23 сентября 2026 года. Исследование проведено ООО «МинфинМедиа».

Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.

Для CreditKasa этот результат стал еще одним доказательством эффективности выбранного подхода к развитию товаров и клиентского сервиса.

Фокус — на потребностях пользователя

Сегодня при выборе кредита клиент обращает внимание на целый комплекс факторов: условия, быстроту оформления, понятность процесса и удобство дальнейшего взаимодействия с сервисом.

Именно поэтому мы системно работаем над тем, чтобы сделать путь пользователя максимально простым — с момента знакомства с продуктом до управления кредитом онлайн. Мы развиваем цифровые инструменты, усовершенствуем функциональность сервиса и просматриваем процессы с точки зрения клиента.

Первое место в рейтинге Minfin.com.ua мы воспринимаем не как финальную точку, а подтверждение правильного направления развития.

Цифровой сервис, который меняется вместе с клиентами

Онлайн-кредитование продолжает развиваться, а ожидания пользователей становятся выше. Сегодня важно не только быстро получить финансовую услугу, но и получить доступ ко всей необходимой информации в цифровом формате.

Поэтому для CreditKasa одним из ключевых приоритетов остается постоянное усовершенствование онлайн-сервиса. Мы работаем над тем, чтобы клиент мог быстро найти нужную информацию, удобно взаимодействовать с продуктом и решать большинство вопросов дистанционно.

Результат, мотивирующий развиваться дальше

Мы благодарны клиентам, которые выбирают CreditKasa и делятся с нами своим опытом. Именно их ожидания и обратная связь помогают нам определять, что следует усовершенствовать дальше.

Первое место по итогам III квартала 2026 года — еще один повод продолжать развивать онлайн-кредитование, цифровые продукты и качество взаимодействия с клиентами.

Новые результаты для нас — это, прежде всего, новые задачи.

Продолжаем совершенствоваться и двигаться вперед, ведь лучше впереди!

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Источник: CreditKasa
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