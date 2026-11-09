Доллар снова пошел вверх: какой курс установил Нацбанк на 10 ноября

Во вторник, 10 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 45,41 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 9 копеек — 9 ноября ее курс составил 45,32 грн.

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Официальный курс евро на 10 ноября установлен на уровне 50,81 грн. За день европейская валюта добавила 17 копеек — накануне ее курс составлял 50,64 грн.

Таким образом, после снижения в начале недели доллар и евро возобновили рост, а гривна ослабла по отношению к обеим валютам.

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