Как заработать на искусственном золоте: 3 неочевидные акции, делящие $4,5 млрд инвестиций

Современная наука превратила алхимию в реальность: компании типа Marathon Fusion всерьез исследуют получение золота из ртути на термоядерных станциях. И хотя акции самих разработчиков закрыты для частного капитала, в эту индустрию только за 10 месяцев 2026 года влили сумасшедшие $4,48 млрд.

Как инвестору зайти через «черный ход» и заработать на этой золотой лихорадке, скупая акции трех публичных компаний — от японских производителей супермагнитов до европейских гигантов с портфелем заказов на €1,6 млрд.

Что предлагает Marathon и где здесь возможность для инвестора

Marathon разрабатывает системы очистки и повторного использования топлива для будущих термоядерных электростанций. Такие станции должны производить энергию благодаря слиянию атомных ядер. Компания исследует, можно ли использовать этот процесс еще и для превращения ртути в золото. Тогда владельцы станций получали дополнительную выручку от продажи металла.

Однако сначала нужно доказать, что золото можно производить в больших объемах по приемлемой цене. Важно и время для его продажи: через радиоактивные примеси полученный металл может потребовать многолетнего хранения. Пока эти вопросы не решены, рассчитывать на скорый доход от такого производства преждевременно.

В то же время исследование и строительство установок уже нуждаются в специальных материалах, мощных магнитах и системах охлаждения. Их поставщики получают заказы задолго до того, как электростанции начнут продавать энергию. Именно здесь возникает понятная инвестиционная возможность: оценить компании, которые снабжают разработчиков необходимым оборудованием.

Marathon остается частной компанией, акции которой не торгуются на бирже. Среди поставщиков есть публичные компании с доступными финансовыми результатами и конкретными контрактами. Их перспективы можно анализировать отдельно от успеха экспериментов с золотом.

Три компании, к которым следует присмотреться

Средства на развитие отрасли уже поступают. По данным отраслевого опроса, 56 термоядерных компаний привлекли $4,48 млрд. за неполные десять месяцев 2026 года. Часть этих денег направляется на исследования и строительство, создавая спрос на продукцию поставщиков.

Fujikura: материалы для мощных магнитов

Японская Fujikura производит специальную ленту, из которой производят магниты для термоядерных установок. Магниты помогают содержать чрезвычайно горячее вещество, внутри которого происходит реакция. Компания заключила долгосрочное соглашение с Commonwealth Fusion Systems на поставку более 10 000 км такой ленты для будущих электростанций ARC. Под этот спрос Fujikura расширяет производство.

Для инвестора это конкретное основание изучить его акции: компания имеет большой заказ, выполнение которого может увеличить продажи. Ее заказчик строит термоядерные станции, потому этот контракт не зависит от успеха золотого эксперимента Marathon. В то же время, на общие результаты Fujikura влияют и другие направления, в частности оптические коммуникации. Вклад нового контракта следует оценивать в масштабах всего бизнеса.

Air Liquide: охлаждение сложного оборудования

Термоядерным установкам нужны системы, поддерживающие очень низкие температуры для работы отдельных компонентов. Французский Air Liquide уже создал такие системы для международного термоядерного проекта ITER.

Опыт выполнения сложного заказа может помочь компании получать следующие контракты по мере постройки новых установок. Именно это делает его интересным для наблюдения. Однако пока нет оснований утверждать, что термоядерное оборудование станет определяющим источником дохода всей Air Liquide. Для оценки ее акций важны размер и доходность будущих заказов.

IBA: оборудование для медицины

Marathon исследует также получение медицинских изотопов. Это разновидности химических элементов, которые используются в диагностике и лечении. Для их производства требуются специальные установки, а для применения в медицине — оборудование для изготовления препаратов. На этом рынке работает бельгийская IBA. Она реализует ускорители и оборудование для радиофармацевтики. В первом полугодии 2026 года выручка группы выросла на 6%, до €323,7 млн. Скорректированная операционная прибыль составила €17,6 млн, а портфель заказов на оборудование и услуги составил около €1,6 млрд.

Инвестиционная возможность связана с расширением медицинского рынка: для производства и применения новых препаратов требуется оборудование. IBA уже имеет бизнес, финансовые результаты которого можно анализировать вне зависимости от разработок Marathon. В то же время связанная с IBA компания PanTera сама развивает производство медицинских изотопов. Для этого направления появление новых производителей означает усиление конкуренции. Поэтому перспективы продаж оборудования и производства самих веществ нужно оценивать отдельно.

Как оценить эти акции перед покупкой

Наличие заказов позволяет присмотреться к компании. Следующий шаг — выяснить, сколько денег ей придется потратить, чтобы эти заказы выполнить. Строительство новых цехов и закупка оборудования могут потребовать значительных вложений и отсрочить финансовую отдачу акционерам.

Важна и цена самих акций. Если инвесторы уже ожидают быстрого роста продаж и прибылей, эти ожидания могут быть учтены в котировках. Тогда даже успешное развитие бизнеса не обязательно обеспечит высокую доходность покупки. Перспективную технологию следует оценивать вместе с затратами компании и ценой, которую рынок требует за ее будущие результаты.