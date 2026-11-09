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9 ноября 2026, 17:18 Читати українською

Ford проверяют из-за опасных подушек безопасности: подрасследование попали 1,2 млн Explorer

Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала предварительное расследование относительно более 1,2 млн автомобилей Ford Explorer 2021−2026 модельных лет. Регулятор проверяет сообщения об ожогах, которые водители и пассажиры получали после срабатывания боковых подушек безопасности, встроенных в передние сиденья. Об этом сообщает Reuters.

Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала предварительное расследование относительно более 1,2 млн автомобилей Ford Explorer 2021−2026 модельных лет.
Под расследование попали 1,2 млн Explorer
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По информации Reuters, NHTSA получила восемь жалоб от владельцев автомобилей и четыре сообщения в рамках системы раннего предупреждения о травмах и гибели людей. В них речь идет об ожогах второй и третьей степеней, которые нуждались в медицинской помощи.

Пострадавшими называли водителей, пассажиров передних сидений, а также находившихся в полицейских версиях Ford Explorer правоохранителей.

Какие именно автомобили Ford проверяет регулятор

В материалах расследования фигурирует одна модель — Ford Explorer шестого поколения. Проверка включает шесть модельных лет: с 2021 по 2026 годы.

Отдельно в сообщениях упоминаются полицейские версии Ford Explorer Police Interceptor. В то же время регулятор пока не обнародовал полный список комплектаций, двигателей или VIN-номеров автомобилей, которые могут иметь проблему. Поэтому утверждать, что расследование касается всех модификаций Explorer этих лет преждевременно.

В чем состоит проблема с подушками безопасности

Речь идет о боковых подушках, которые встроены в передние сиденья автомобиля. Они должны защищать водителя и пассажира при определенных типах столкновений.

По сообщениям, после их износа люди получали серьезные ожоги. NHTSA должно выяснить, насколько часто возникают такие случаи, что вызывает травмы и существует ли конструктивный дефект, который создает угрозу для водителей и пассажиров.

Пока это предварительное расследование, а не официальное решение об отзыве автомобилей. Регулятор еще не установил дефекта и не объявил о необходимости ремонта.

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В какие страны поставляли автомобили

Ford Explorer для североамериканского рынка производится на заводе Chicago Assembly Plant в США. По данным самой компании, там тоже выпускают полицейскую версию Police Interceptor Utility. В то же время Ford имеет отдельное производство Explorer в китайском Ханчжоу для местного рынка.

Расследование американского регулятора касается более 1,2 млн машин в рамках его юрисдикции. Потому нет оснований утверждать, что под него автоматически попали все Ford Explorer, проданные в Европе, Китае или других регионах.

Также пока не обнародована информация о возможном распространении проблемы на автомобили, импортируемые в Украину. Владельцам Ford Explorer указанных лет следует проверять статус конкретной машины по VIN, когда регулятор или изготовитель опубликует соответствующие данные.

Как мы писали: Ford отзывает более 950 тысяч автомобилей из-за риска пожара и дефектов сидений

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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