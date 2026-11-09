Почти половина украинцев, имеющих опыт аренды жилья с детьми, сталкивались с трудностями при поиске квартиры. В то же время, у 56% опрошенных арендаторов не было ни одного случая повреждения жилья или имущества детьми. Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX. Недвижимость за третий квартал 2026 года.
Аренда квартиры с детьми: сколько украинских семей испытывают проблемы с поиском жилья
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Сколько украинцев арендуют жилье с детьми
По результатам опроса, 51% респондентов арендовали жилье или находились в процессе оформления аренды. Еще 19% планировали снять квартиру в ближайшие 2−3 месяца, а 14% — в течение 4−6 месяцев.
При этом 51% опрошенных имели опыт аренды жилья с детьми.
Среди арендующих жилье с детьми 41% сообщили об определенных трудностях при поиске, а еще 8% назвали этот процесс очень сложным.
В то же время, 34% респондентов отметили, что поиск был не очень сложным, а для 16% он оказался легким.
Часто ли дети повреждают съемное жилье
Одно из самых распространенных опасений владельцев квартир — возможное повреждение имущества детьми.
Однако результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство арендаторов с такими ситуациями не сталкивались.
По словам руководительницы развития продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, на рынке по-прежнему существует предупреждение, что наличие детей автоматически повышает риск повреждения жилья.
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В то же время, ответственность арендаторов значительно больше зависит от их отношения к имуществу и соблюдения договоренностей, чем от наличия детей в семье.
Как арендаторы компенсируют повреждение
По данным исследования, если повреждения все же случались, вопросы чаще всего решали непосредственно между собственником и арендаторами.
Среди опрошенных, сообщивших о способах урегулирования:
- 35% частично заменяли или ремонтировали поврежденные вещи.
- 29% полностью заменяли имущество.
- 19% компенсировали его стоимость.
- 14% покрывали расходы на средства залога.
- В 4% случаев владельцы не требовали компенсации.
Помогают риелторы найти жилье
Опрос также показал, что украинцы обращаются за помощью к посредникам.
Среди респондентов, пользовавшихся услугами риелторов, 29% отметили, что специалист полностью помог найти квартиру, еще 29% — что помог частично.
В OLX рекомендуют арендаторам и владельцам заранее согласовывать условия проживания, ответственность за возможные повреждения и порядок компенсации.
Эти договоренности следует фиксировать в договоре аренды, чтобы снизить риски недоразумений между сторонами.
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