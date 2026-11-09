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9 ноября 2026, 16:02 Читати українською

Аренда квартиры с детьми: сколько украинских семей испытывают проблемы с поиском жилья

Почти половина украинцев, имеющих опыт аренды жилья с детьми, сталкивались с трудностями при поиске квартиры. В то же время, у 56% опрошенных арендаторов не было ни одного случая повреждения жилья или имущества детьми. Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX. Недвижимость за третий квартал 2026 года.

Почти половина украинцев, имеющих опыт аренды жилья с детьми, сталкивались с трудностями при поиске квартиры.
Почти половина украинцев, имеющих опыт аренды жилья с детьми, сталкивались с трудностями при поиске квартиры.
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Сколько украинцев арендуют жилье с детьми

По результатам опроса, 51% респондентов арендовали жилье или находились в процессе оформления аренды. Еще 19% планировали снять квартиру в ближайшие 2−3 месяца, а 14% — в течение 4−6 месяцев.

При этом 51% опрошенных имели опыт аренды жилья с детьми.

Среди арендующих жилье с детьми 41% сообщили об определенных трудностях при поиске, а еще 8% назвали этот процесс очень сложным.

В то же время, 34% респондентов отметили, что поиск был не очень сложным, а для 16% он оказался легким.

Часто ли дети повреждают съемное жилье

Одно из самых распространенных опасений владельцев квартир — возможное повреждение имущества детьми.

Однако результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство арендаторов с такими ситуациями не сталкивались.

По словам руководительницы развития продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, на рынке по-прежнему существует предупреждение, что наличие детей автоматически повышает риск повреждения жилья.

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В то же время, ответственность арендаторов значительно больше зависит от их отношения к имуществу и соблюдения договоренностей, чем от наличия детей в семье.

Как арендаторы компенсируют повреждение

По данным исследования, если повреждения все же случались, вопросы чаще всего решали непосредственно между собственником и арендаторами.

Среди опрошенных, сообщивших о способах урегулирования:

  • 35% частично заменяли или ремонтировали поврежденные вещи.
  • 29% полностью заменяли имущество.
  • 19% компенсировали его стоимость.
  • 14% покрывали расходы на средства залога.
  • В 4% случаев владельцы не требовали компенсации.

Помогают риелторы найти жилье

Опрос также показал, что украинцы обращаются за помощью к посредникам.

Среди респондентов, пользовавшихся услугами риелторов, 29% отметили, что специалист полностью помог найти квартиру, еще 29% — что помог частично.

В OLX рекомендуют арендаторам и владельцам заранее согласовывать условия проживания, ответственность за возможные повреждения и порядок компенсации.

Эти договоренности следует фиксировать в договоре аренды, чтобы снизить риски недоразумений между сторонами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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