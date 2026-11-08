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8 ноября 2026, 9:07 Читати українською

Газ на АЗС может взлететь до 67 грн за литр: Куюн предупредил о новом подорожании

Стоимость сжиженного автомобильного газа в Украине в ближайшие две недели может вырасти до 63−67 грн за литр. Основными причинами есть дефицит ресурса на европейском рынке и повышение закупочных цен. В то же время, ситуация с бензином остается стабильной. Об этом в эфире День.LIVE заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Стоимость сжиженного автомобильного газа в Украине в ближайшие две недели может вырасти до 63−67 грн за литр.
Стоимость сжиженного автомобильного газа в Украине в ближайшие две недели может вырасти до 63–67 грн за литр.
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Почему дорожает автогаз

По словам эксперта, в октябре сжиженный газ подорожал на 20%, а на ноябрь один из европейских производителей заявил о дополнительном повышении цен на 15%.

Это может повлечь за собой новую волну подорожания на украинских АЗС уже в ближайшие две недели.

Куюн отметил, что из-за высоких закупочных цен некоторые компании уже отказываются от приобретения дополнительных партий газа, опасаясь, что не смогут реализовать его по такой стоимости.

Читайте: Автогаз может достичь 60 грн за литр: эксперт назвал три причины

Сколько сейчас стоит горючее

По данным «Минфина», по состоянию на 6 ноября средние цены на горючее в Украине составляли:

Таким образом, в случае реализации прогноза Куюна автогаз может подорожать примерно на 3−7 грн за литр от уровня 6 ноября.

Что будет с ценами на бензин

По словам Куюна, ситуация на рынке бензина остается наиболее стабильной среди основных видов топлива.

Эксперт объясняет это сбалансированностью снабжения и потребления. Отдельные сети АЗС уже начали снижать цены, однако говорить об общем удешевлении бензина пока рано.

В то же время риски дальнейшего роста стоимости сжиженного газа остаются высокими из-за ситуации на европейском рынке.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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