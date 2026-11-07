В октябре 2026 года количество новых вакансий в Украине сократилось на 10,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Наибольшее падение зафиксировано в розничной торговле — на 27,7%. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.
Работодатели сокращают наем: где в Украине больше всего упало количество вакансий
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Почему работодатели сокращают наем
По оценке НБУ, усиление российских атак на энергетическую, производственную и другую инфраструктуру привело к определенному охлаждению рынка труда.
Спрос предприятий на работников ослаб прежде всего в городах, наиболее пострадавших от обстрелов, в частности в Киеве, Днепре и Одессе.
Сокращение количества новых вакансий усугублялось в течение августа — октября.
Источники: октябрьский Инфляционный отчет НБУ и сентябрьские данные, приведенные в макроэкономическом обзоре регулятора.
Дефицит кадров остается проблемой
На фоне уменьшения спроса на рабочую силу предприятия несколько реже называли нехватку персонала среди основных препятствий по увеличению производства.
В то же время, по оценке НБУ, общий дефицит работников остается ощутимым из-за миграции населения и мобилизационных процессов.
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