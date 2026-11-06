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6 ноября 2026, 19:10 Читати українською

Доллар снова набирает силу: что изменилось после отчета о занятости в США

Доллар получил новую поддержку после того, как американская экономика продемонстрировала неожиданно сильные результаты на рынке труда. Октябрьский отчет показал, что количество новых рабочих мест в США превысило прогнозы аналитиков более чем вдвое. Это не только укрепило позиции американской валюты по отношению к евро и другим основным валютам, но и усилило ожидания, что Федеральная резервная система США может снова повысить процентную ставку в декабре. Что же показала статистика и почему она повлияла на валютный рынок?

Доллар получил новую поддержку после того, как американская экономика продемонстрировала неожиданно сильные результаты на рынке труда.
Рынок труда США удивил аналитиков: доллар резко подорожал. ФОТО: Pexels
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Доллар укрепился, евро подешевело

После публикации отчета индекс доллара, отражающий его курс к корзине основных валют, вырос на 0,6−0,7%. Евро подешевел до $1,115−1,113, потеряв 0,6−0,8% в зависимости от момента торгов. Британский фунт снизился примерно на 0,6%, японская иена — на 0,3%.

Возросла и доходность американских гособлигаций. По двухлетним бумагам она достигла примерно 4,5%, по десятилетним — почти 4,9%.

Перед публикацией отчета доллар был слаб. Его индекс опускался до пятинедельного минимума около 101,20 после результатов промежуточных выборов в США и распродажи технологических акций. Сильная статистика занятости помогла валюте отыграть часть потерь.

США создали 165 тысяч рабочих мест вместо ожидаемых 65 тысяч

По данным Бюро статистики труда США (BLS), в октябре количество рабочих мест вне сельского хозяйства возросло на 165 тыс. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали около 65 тыс. Другие оценки были еще ниже: 59 тыс. за Dow Jones и 62 тыс. за Bloomberg. Среди 79 прогнозов, собранных Bloomberg, ни один не предполагал прирост более 131 тыс.

Уровень безработицы снизился с 4,2% в сентябре до 4,1% в октябре. Больше всего новых рабочих мест появилось в профессиональных и деловых услугах — 70 тыс. В здравоохранении прибавилось 42 тыс. рабочих мест, в транспорте и складском хозяйстве — 25 тыс., в промышленности — 19 тыс.

Данные за предыдущие месяцы: в сентябре вместо ранее оцененных 29 тыс. рабочих мест экономика создала 60 тыс. Показатель за август повысили еще на 53 тыс. В целом, пересмотр добавил к предварительным оценкам 84 тыс. рабочих мест.

Инвесторы ждут нового повышения ставки ФРС

После выхода отчета возросла вероятность нового повышения ставки Федеральной резервной системы США. Рынок оценивал шансы ее увеличения на 25 базисных пунктов на заседании 17−18 декабря примерно в 77%. Накануне этот показатель составлял около 66%, по данным CME FedWatch. Другие источники приводят отметки в пределах 73−80%.

В настоящее время ставка ФРС составляет 4,5−4,75%. На заседании 6−7 ноября Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял решение о ее снижении. За это проголосовали десять членов комитета.

В сентябре ФРС уже снижала ставку. Это было первое решение с 2020 года.

Сильные данные о занятости усиливают аргументы в пользу более жесткой монетарной политики, но не гарантируют нового повышения. Более высокие ставки могут сдерживать экономическую активность и влиять на найм работников. Многое будет зависеть от данных об инфляции, которые должны быть обнародованы на следующей неделе.

Почему октябрьский отчет важен

В октябре количество рабочих мест возросло более чем в три раза по сравнению со средним месячным приростом за предыдущие 12 месяцев, который составил 48 тыс. После просмотра предварительных данных средний прирост за три месяца достиг 137 тыс. Месяцем ранее он составлял 51 тыс.

Поменялась и структура занятости. Раньше ее рост почти полностью обеспечивала сфера здравоохранения. В октябре новые рабочие места более активно создавали также деловые услуги, транспорт и промышленность.

Средняя почасовая зарплата в США выросла на 0,4% в месяц и на 3,1% в год. Аналитики прогнозировали соответственно 0,3% и 2,9%.

Годовой рост зарплат на 3,1% был ниже показателя инфляции в сентябре — 3,7%. Ускорение оплаты труда может поддерживать потребительский спрос и усугублять инфляционное давление.

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Источник: Минфин
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