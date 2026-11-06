Дефицит валюты в Украине вырос: НБУ назвал главные причины

В третьем квартале 2026 г. в Украине вырос дефицит валюты: потребность бизнеса и населения в иностранных деньгах увеличилась, тогда как ее поступления от экспорта сократились. Среди причин рост оборонных закупок, импорт горючего и газа, а также последствия российских атак для украинских экспортеров. Поэтому Национальному банку пришлось увеличить продажу валюты на рынке до $15,1 млрд за квартал. Об этом говорится в отчете НБУ за октябрь 2026 года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Оборонные расходы и импорт усилили спрос на валюту

Одним из факторов давления на валютный рынок стал рост бюджетных расходов, в том числе на оборону. Как объясняет НБУ, часть этих расходов была профинансирована средствами оборонной составляющей программы USL. После конвертации в гривну деньги поступали в экономику, а вместе с ними рос спрос на иностранную валюту.

Прежде всего, это было связано с закупками за рубежом комплектующих и оборудования для оборонно-промышленного комплекса. То есть увеличение оборонного финансирования сопровождалось дополнительной потребностью в иностранной валюте для оплаты импорта.

Не только оборонный сектор формировал этот спрос. Из-за удорожания нефти Украине приходилось больше тратить на импорт горючего. Дополнительно на валютный рынок давили закупки газа в преддверии отопительного сезона.

Еще одним источником импортного спроса явилось восстановление поврежденной производственной и логистической инфраструктуры. Для таких работ также закупали необходимые товары за границей. В итоге за третий квартал импорт товаров составил $25,7 млрд.

Больше валюты покупало и население. На фоне ухудшения ожиданий из-за усиления российских атак чистый спрос на наличную иностранную валюту вырос до 1,7 млрд долларов в эквиваленте. Для сравнения, во втором квартале этот показатель составил $1,2 млрд.

В безналичном сегменте ситуация изменилась в августе: после чистой продажи валюты населением во втором квартале снова возобновилась ее чистая покупка. По итогам третьего квартала она составила $0,2 млрд. в эквиваленте. В то же время смягчение валютных ограничений для физических лиц в августе, по оценке НБУ, оказало ограниченное влияние на общий баланс рынка.

Российские атаки сократили валютные поступления от экспорта

Пока спрос на иностранную валюту рос, ее предложение со стороны экспортеров, напротив, сокращалось. По данным НБУ, в третьем квартале экспорт товаров принес Украине $8 млрд по сравнению с $10,2 млрд кварталом ранее.

Одной из главных причин стали российские обстрелы и блокировка морского коридора с третьей декады июля. Это существенно ограничило логистические возможности украинских экспортеров, прежде всего, аграрных компаний и металлургов.

Следствием явилось дальнейшее расширение дефицита в торговле товарами. За квартал он достиг $17,8 млрд, тогда как во втором квартале составил $15,5 млрд.

Сокращение экспорта сказалось и на структуре валютных поступлений. Если в предыдущем квартале на агропромышленный комплекс приходилось почти 50% от общего предложения валюты, то в третьем квартале его доля снизилась примерно до 40%.

Доля горно-металлургического комплекса, несмотря на значительные потери металлургии в конце сентября, осталась выше 10%. Среди других заметных источников валютной выручки были международные и благотворительные организации, а также топливно-энергетический комплекс.

НБУ продал на валютном рынке $15,1 млрд за квартал

Чтобы покрыть нехватку валюты на рынке, Национальный банк нарастил ее продажу. В третьем квартале объем валютных интервенций регулятора составил $15,1 млрд. Для сравнения, во втором квартале он составил $11,9 млрд.

В то же время, увеличение интервенций было связано не только с дефицитом валюты частного сектора. Как пояснили в НБУ, регулятор также выполнял роль посредника в направлении международной помощи на валютный рынок. В частности, речь идет о средствах USL, которые используются для финансирования локализации производства оружия.

Значительные продажи валюты вместе с меньшими, чем ожидалось, поступлениями международной помощи отразились на международных резервах. По состоянию на 1 октября 2026 г. они составляли $47,1 млрд. Несмотря на сокращения, этого объема хватало для финансирования четырех месяцев будущего импорта.

Валютные интервенции помогли сдержать колебания гривны. В третьем квартале средний курс гривны к доллару ослаб на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом, а к евро — всего на 0,1%.

Высокий спрос на иностранную валюту сохранялся и в октябре. Его поддерживали значительные потребности в оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах. За этот месяц объем продаж валюты НБУ вырос до $6 млрд против $5,5 млрд в сентябре.

В октябре НБУ продал рекордный объем валюты

Давление на валютный рынок усилилось и в октябре: официальный курс доллара пять раз обновлял исторический максимум и 28 октября достиг 45,60 грн. Чтобы удовлетворить спрос, Национальный банк продал за месяц около $6 млрд, а за последнюю неделю октября его интервенции составили $1,82 млрд. Несмотря на масштабные валютные продажи, гривна в конце месяца продолжила ослабевать, а наличный доллар на рынке подорожал. Детальнее об октябрьской динамике курса и причинах давления на гривну писал «Минфин» .

По оценке финансового аналитика Алексея Шевчишина, одной из ключевых причин дефицита остается значительное превышение импорта над экспортом: за январь — август 2026 года Украина ввезла товаров на $66,3 млрд, тогда как экспортировала на $26,6 млрд. Он также обращает внимание на рост спроса на валюту со стороны бизнеса и населения. В то же время, аналитик отмечает, что валютные интервенции помогают сдерживать курсовые колебания, но сами собой не устраняют структурный дефицит валюты. О масштабах интервенций НБУ, состоянии валютного рынка и причинах дисбаланса также идет речь в материале «Минфина» о более чем $6 млрд, потраченных на поддержку гривны за месяц .