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6 ноября 2026, 16:25 Читати українською

НБУ подсчитал насколько вырастут цены из-за обстрелов РФ

Усиление российских атак на промышленные предприятия, порты, транспортные узлы и складскую инфраструктуру существенно ухудшило экономические перспективы Украины. По данным НБУ, во второй половине 2026 года эти удары вместе с блокадой морских портов снизят темпы роста реального ВВП на 1,9 процентного пункта, а потери внешнеторгового баланса составят $6,6 млрд. В то же время дополнительный вклад обстрелов в годовую инфляцию составит около 0,7 в. п.

Усиление российских атак на промышленные предприятия, порты, транспортные узлы и складскую инфраструктуру существенно ухудшило экономические перспективы Украины.
НБУ подсчитал насколько вырастут цены из-за обстрелов РФ
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Такие оценки Национальный банк привел в Инфляционном отчете за октябрь 2026 года. Регулятор отмечает, что последствия атак будут ощущаться не только в производстве и экспорте, но и в ценах на продукты, бытовую химию, технику, лекарства и другие товары. Часть отрицательных эффектов сохранится и в 2027 году.

Остановка металлургических предприятий и сокращение добычи руды

Наибольшие потери экономика несёт из-за остановки крупных металлургических предприятий. По расчетам НБУ этот фактор уменьшит годовой ВВП на 0,7 в. п. в 2026 году. Причем речь идет не только о прямых потерях от прекращения производства, но и о последствиях для связанных отраслей, оставшихся без заказов.

В третьем квартале 2026 г. производство металлургической продукции уже сократилось на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если основные предприятия не возобновят работу, в четвертом квартале падение может углубиться до 68% в годовом исчислении.

Проблемы металлургов отражаются и в горнодобывающей промышленности. Из-за простого металлургического завода уменьшается внутренний спрос на железную руду, а следовательно, сокращаются объемы ее добычи. Совокупный вклад остановки части горно-обогатительных комбинатов в потери ВВП НБУ оценивает еще в 0,6 в. п.

Нарушение логистики отразилось на транспорте и торговле

Российские атаки на транспортную инфраструктуру и блокировку морских портов усложнили перевозку грузов. В третьем квартале грузооборот в Украине сократился на 8,3% в годовом исчислении. Прежде всего, это связано с уменьшением перевозок в морские порты.

Переориентация части грузов на западные пограничные переходы и дунайские порты частично компенсировала потери. Их пропускная способность, как и возможности железной дороги, ограничена. К тому же, альтернативные маршруты обходятся бизнесу дороже.

В четвертом квартале НБУ ожидает ускорения падения грузооборота до 10% в годовом исчислении. Общий отрицательный вклад проблем с транспортом в ВВП оценивается в 0,3 в. п.

Отдельным направлением российских атак стала складская инфраструктура. В июле-сентябре 2026 года зафиксировали 153 случая целенаправленного повреждения складских объектов. По оценкам на основе открытых данных, только за третий квартал было уничтожено около 800 тыс. кв. м складских площадей. Всего с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла 2,1 млн кв. м таких помещений.

Это создает проблемы не только для владельцев складов, но и для торговых сетей и производителей, теряющих товарные запасы и вынужденных перестраивать систему хранения и доставки. Влияние повреждения складской инфраструктуры и торговли на ВВП НБУ оценивает еще в 0,3 в. п.

Экспортные потери составят $6,6 млрд

Одним из наиболее ощутимых последствий блокирования морских путей стало сокращение экспорта аграрной продукции. В августе 2026 года его физические объемы снизились до 1,8 млн. тонн. Для сравнения: среднемесячный экспорт зерновых, жмыха, семян масличных культур и растительного масла в 2023—2025 годах составил 5,2 млн тонн.

В сентябре благодаря альтернативным маршрутам поставки частично возобновились — до 2,7 млн тонн. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать потерю морских перевозок. НБУ оценивает недополученные экспортные поступления аграрного сектора во второй половине 2026 года в $4,6 млрд.

Проблемы металлургии также усугубляют внешнеторговый баланс. В третьем квартале стоимостные объемы экспорта черных металлов сократились на 55% в годовом исчислении. В четвертом квартале падение может достигнуть 81%.

По оценкам регулятора, остановка крупнейших металлургических предприятий приведет к потере около $1 млрд. экспортной выручки. В то же время, для покрытия внутреннего дефицита металлопродукции придется увеличить импорт примерно на $400 млн. Еще $600 млн Украина может недополучить из-за сокращения экспорта железной руды.

Таким образом, совокупные потери внешнеторгового баланса от блокады портов и остановки металлургии во втором полугодии 2026 года НБУ оценивает в $6,6 млрд.

Как обстрелы влияют на цены в магазинах

Разрушение складов и логистических маршрутов сказывается не только на производстве и экспорте, но и стоимости товаров для потребителей. По оценкам НБУ, дополнительный вклад этих факторов в годовую инфляцию в 2026 году составит 0,7 в. п. Общий диапазон оценки — от 0,5 до 0,9 в. п.

Регулятор выделяет два основных механизма удорожания.

Первый — рост расходов на доставку и хранение. После разрушения крупных складских объектов, бизнес вынужден распределять запасы между меньшими помещениями, искать новые места для хранения и использовать более длинные маршруты. По рыночным оценкам аренда качественных складских площадей за несколько месяцев подорожала на 12−13%.

Второй механизм — непосредственная потеря товарных запасов. Из-за уничтожения продукции и перебоев с поставками предложение отдельных товаров сокращается. Это сужает ассортимент и уменьшает возможности магазинов проводить акции и снижать цены. Часть дополнительных расходов предприятия в конечном итоге переводят на покупателей.

По расчетам НБУ, эти последствия затронули около 40% потребительской корзины. В то же время, услуги, регулируемые тарифы и горючее значительно меньше зависят от складской логистики. Часть издержек бизнес пока поглощает собственной маржой, а конкуренция между торговыми сетями сдерживает быстрое повышение цен.

Больше всего подорожали продукты, бытовая химия и техника

Около двух третей дополнительного инфляционного эффекта от атак приходится на продовольственные товары. Наиболее уязвимыми оказались продукты, требующие специальных температурных условий хранения. Мультитемпературные составы дороги в содержании, а после разрушений их стало меньше.

Ощутимо влияют логистические затраты и на товары, занимающие много места по отношению к своей стоимости. Среди них — питьевая и минеральная вода, а также другие напитки.

Среди непродовольственных товаров наибольшее удорожание логистики сказывается на бытовой химии, средствах гигиены, технике, товарах для дома и лекарствах. В частности, на фармацевтическом рынке последствия ощутимы после поражения одного из самых больших складов.

Статистика за июль-сентябрь уже демонстрирует ускорение удорожания отдельных товаров. К примеру, годовой рост цен на молоко ускорился с 8% в июле до 9,6% в сентябре, на рассольные сыры — с 6% до 9,2%. Стоимость питьевой воды за год выросла на 20,2%, а столово-минеральной — на 24,2%.

Еще более заметно изменились цены на некоторые непродовольственные товары. Годовое подорожание средств бытовой химии ускорилось с 6,4% в июле до 14,4% в сентябре, шампуней с 4,6% до 13,4%. Ноутбуки за год подорожали на 13,6%, кухонные плиты — на 12,9%, а стиральные машины — на 5,8%.

НБУ обращает внимание, что быстрый рост цен на отдельные товары, в частности технику и продукцию для дома, скорее всего, связан именно с потерей запасов. Повышение логистических издержек обычно переносится на потребительские цены постепенно.

Региональная статистика также подтверждает эту связь. В сентябре продукты питания быстрее всего подорожали в Киевской области — на 3% за месяц против 1,9% в среднем по Украине. Именно в этом регионе сосредоточено более половины торговых складов, поврежденных в августе-сентябре.

Какие потери экономика может понести в 2027 году

Негативное влияние атак не ограничится 2026 годом. В базовом сценарии НБУ предполагает, что блокада морских портов будет продолжаться в течение первого полугодия 2027 года, а крупнейшие металлургические предприятия не возобновят производство в течение всего года.

В таких условиях потери ВВП от обстрелов в 2027 году составят 2,2 в. п. При этом бизнес будет постепенно адаптироваться к повреждениям складской и логистической инфраструктуры, поэтому влияние атак на производство будет слабее, но дополнительные затраты и дальше будут давить на цены.

Из-за проблем с металлургией экспортные поступления могут сократиться на $2,6 млрд, а импорт металлопродукции для внутренних нужд вырастет на $1,5 млрд. Экспорт железной руды будет на $600 млн ниже, чем при полноценной работе морских портов.

В аграрном секторе НБУ прогнозирует уменьшение урожая зерновых и масличных культур на 2,7 млн. тонн. Это может привести к потере около $4 млрд. экспортной выручки. В целом в 2027 году регулятор ожидает недополучения $7,2 млрд экспортных поступлений и увеличения импорта на $1,5 млрд.

Дополнительный вклад обстрелов в инфляцию в базовом сценарии составит 0,2 в. п. Это будет преимущественно следствием последующего перенесения в цены повышенных затрат на логистику. Если же атаки будут продолжаться более интенсивно, чем предполагает базовый прогноз, дополнительный инфляционный эффект может достичь 0,6 в. п.

Читайте также: НБУ ухудшил прогноз инфляции в Украине: цены будут расти быстрее, чем ожидалось

НБУ придется балансировать между инфляцией и более слабой экономикой

Усиление ценового давления потребует от Национального банка сохранения жестких монетарных условий. Это необходимо, чтобы поддерживать привлекательность гривневых сбережений и не допустить ухудшения инфляционных и курсовых ожиданий.

В то же время, регулятор будет учитывать, что российские атаки ослабляют экономическую активность и внутренний спрос. Поэтому при принятии решений по учетной ставке НБУ придется балансировать между сдерживанием инфляции и поддержкой адаптации бизнеса к военным шокам.

Как мы писали: У каких банков наименьший запас капитала: НБУ обнародовал показатели 26 финучреждений

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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