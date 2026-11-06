Президент Парагвая объявил об отставке на фоне крушения банка: миллионы клиентов потеряли доступ к деньгам

Крушение цифрового банка Ueno, из-за которого почти 3 млн клиентов в Парагвае потеряли доступ к своим счетам, повлекло за собой масштабный финансовый и политический кризис в стране. На фоне протестов и обвинений в конфликте интересов президент Сантьяго Пенья объявил об отставке. Однако парламент не смог ее утвердить: депутаты же поддержали начало процедуры импичмента, которая может открыть путь к привлечению главы государства к ответственности. Об этом пишут Associated Press и Deutsche Welle.

Почти 3 млн клиентов лишились доступа к счетам: банковский кризис привел к отставке президента Парагвая. Фото: holanews

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Клиенты банка потеряли доступ к своим деньгам

Финансовый кризис в Парагвае начался после того, как Центральный банк выявил серьезные проблемы с платежеспособностью цифрового банка Ueno. Его показатель опустился ниже половины установленного минимума, после чего регулятор распорядился приступить к процедуре урегулирования или закрытия учреждения.

После этого перестали работать банковское приложение, карточные платежи и переводы, а отделения закрылись. Клиенты, пытавшиеся снять сбережения, выстроились в очереди у банков.

Ueno обслуживало около 2,94 млн человек — примерно 60% взрослого населения Парагвая. По данным банка, по состоянию на октябрь он также имел около $800 млн. государственных депозитов, что составляло примерно четверть всех его вкладов. Среди них были средства государственных учреждений, в частности, операторов крупных гидроэлектростанций страны.

Отдельно в банке хранились $355 млн Института социального обеспечения (IPS), управляющего пенсионными средствами и медицинским страхованием большинства работников Парагвая. Это около 9% инвестиций учреждения.

Банковский кризис вызвал протесты в столице Асунсьоне. Пенсионеры, вкладчики, студенты и работники потребовали вернуть деньги и призвали устранить президента. Отдельно работники Ueno и других компаний его материнской группы протестовали из-за невыплаченных зарплат и компенсаций за увольнение.

Почему президента обвинили в связях с банком

Политический кризис обострился из-за предыдущих деловых связей Сантьяго Пеньи с Ueno. В апреле 2025 года он продал свои доли в Ueno Holding, в бизнес которой входит банк. Кроме того, президент получал от финансового учреждения два кредита.

35 депутатов оппозиции и представителей правящей партии «Колорадо» инициировали процедуру импичмента. Среди претензий к президенту конфликт интересов, ненадлежащее использование пенсионных средств и сокрытие нарушений, связанных с деятельностью банка.

Отдельные обвинения касались возможного вмешательства Пеньи в работу Института социального обеспечения и предоставления Ueno преференций. Депутаты также подвергли сомнению назначение Карлоса Карвальо руководителем Центрального банка в 2023 году. До этого он возглавлял совет директоров Financiera Ueno. Как отмечено в документах по импичменту, регулятор одобрил превращение этой финансовой компании в банк только через 83 дня после назначения Карвальо.

Почему парламент не принял отставку президента

5 ноября Пенья объявил об отставке на фоне утраты политической поддержки. От него отвернулись глава Конгресса Базилио Нуньес и лидер правящей партии «Колорадо» Орасио Картес.

Однако депутаты не смогли рассмотреть вопрос об отставке из-за отсутствия кворума: представители «Колорадо» покинули зал заседаний. Потому формально Пенья остался президентом.

Нижняя палата парламента поддержала обвинения для запуска процедуры импичмента. Теперь их должен рассмотреть Сенат. В отличие от добровольной отставки импичмент может лишить Пенью президентского иммунитета и открыть возможность привлечь его к ответственности.

Сам президент пообещал добиваться возврата денег вкладчикам. В видеообращении он также заявил о намерении продвигать закон, который позволит как можно быстрее вернуть людям причитающиеся им средства.

Между тем, правоохранители задержали восьмерых руководителей банка, среди которых основатель Ueno Мигель Васкес и президент учреждения Хуан Мануэль Густале. Еще 27 должностным лицам банка и связанным с ним лицам предъявлены обвинения, в том числе в злоупотреблении доверием и покушении на мошенничество. Расследование продолжается.