503,7 млн грн забрали из обслуживания госдолга и направили на органы власти

В конце года Кабинет министров направил дополнительные 748 млн грн. на обеспечение работы государственных органов. Для этого правительство сократило на 503,7 млн грн расходы на обслуживание государственного долга и увеличило финансирование соответствующей бюджетной программы. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

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По ее словам, перераспределение средств произошло в соответствии с распоряжением Кабмина № 1133-р от 28 октября. Сначала правительство уменьшило финансирование программы обслуживания государственного долга на 503,7 млн грн, а на такую же сумму увеличило расходы по программе «Обеспечение институциональной способности органов государственной власти».

Впоследствии из этой программы было распределено 748 млн грн между несколькими государственными учреждениями и органами власти. Наибольшие суммы предусмотрели для:

Аппарата Верховной Рады — 219,1 млн грн;

Харьковской ОГА — 121,6 млн грн;

Херсонской ОГА — 115,3 млн грн;

Сумской ОГА — 93,9 млн грн;

Николаевской ОГА — 56,9 млн грн;

Одесской ОГА — 56,9 млн грн;

Черниговской ОГА — 26,5 млн грн.

Финансирование также получит Запорожская ОГА, Офис Военного омбудсмана, Министерство по делам ветеранов и Министерство юстиции.

Из общего объема перераспределенных средств 435,5 млн грн. предназначено непосредственно на оплату труда работников государственных органов.

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Южанина обратила внимание на то, что часть финансирования должна обеспечить работу органов власти в прифронтовых областях. Деньги, в частности, могут направляться на зарплаты работников, а также выплаты в случае увольнения через реорганизацию учреждений.

В то же время депутат поставила под сомнение качество бюджетного планирования. По ее мнению, возникает вопрос, почему в конце года государственным органам не хватает сотен миллионов гривен на текущее содержание, и эти средства приходится находить путем сокращения других бюджетных расходов.

Она также обратила внимание на то, сколько подобных перераспределений правительство может произвести до конца года.

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