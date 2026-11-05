Европарламент поддержал смягчение требований к автомобилям: ДВС могут остаться после 2035 года

Комитет Европейского парламента по окружающей среде 4 ноября поддержал смягчение экологических требований к автопроизводителям. Вместо полного сокращения выбросов CO от новых автомобилей с 2035 года депутаты предлагают установить целевой показатель на уровне 87,5% от базового уровня 2021 года. Это может позволить продолжить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе гибридов. Об этом сообщает Reuters .

Комитет Европейского парламента по окружающей среде 4 ноября поддержал смягчение экологических требований к автопроизводителям.

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Как хотят изменить экологические требования

Согласно действующему законодательству ЕС с 2035 г. средние выбросы CO₂ от новых легковых автомобилей и фургонов должны быть сокращены на 100% по сравнению с базовым уровнем. Фактически это означает прекращение продаж большинства новых бензиновых и дизельных автомобилей.

В декабре 2025 г. Еврокомиссия предложила смягчить это требование до 90%.

Теперь профильный комитет Европарламента поддержал еще более гибкий вариант:

Сокращение выбросов CO₂ от новых легковых автомобилей на 87,5% по сравнению с 2021 годом.

Возможность компенсировать еще до 7,5 процентного пункта благодаря использованию низкоуглеродистой стали, произведенной в ЕС.

Дополнительные стимулы для производства малых и энергоэффективных электромобилей в Евросоюзе.

За соответствующие изменения проголосовали 48 депутатов комитета, против 30, еще двое воздержались.

Останутся ли автомобили с ДВС после 2035 года

Предложенные изменения могут позволить производителям продлить продажу отдельных моделей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года.

В частности, речь идет о плагин-гибридах, автомобилях с бензиновыми двигателями и других технологиях, которые помогут производителям выполнять установленные требования к средним выбросам автопарка.

Однако это не означает неограниченной продажи бензиновых и дизельных автомобилей. Автопроизводители должны будут соблюдать нормативы совокупных выбросов CO₂ от всех новых машин.

Заявленная возможность автомобилей с ДВС занимать до 39% продаж не является установленной законопроектом квотой. Фактическая часть таких машин будет зависеть от их выбросов, структуры продаж и применения предусмотренных механизмов компенсации.

Почему ЕС пересматривает правила

Смягчение требований поддержали представители Европейской народной партии, социал-демократов и либеральной группы Renew Europe.

Автопроизводители ранее призвали ЕС пересмотреть требования из-за высоких производственных затрат, конкуренции с китайскими компаниями и более медленного, чем ожидалось, перехода части потребителей на электромобили.

В то же время, экологические организации предостерегают, что ослабление нормативов может замедлить электрификацию транспорта и сокращение выбросов.

Когда примут окончательное решение

Ожидается, что Европарламент рассмотрит предложение на пленарном заседании в декабре 2026 года.

После этого начнутся переговоры с Советом Е С , представляющим правительства государств-членов.

Пока действующие правила не изменились: целевой показатель сокращения выбросов CO₂ для новых легковых автомобилей с 2035 года остается на уровне 100%.