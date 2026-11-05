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5 ноября 2026, 13:25 Читати українською

Криптокошельки под угрозой из-за старых iPhone: хакеры научились воровать деньги без установки вирусов

Профильные криптовалютные и технологические издания сообщают об инцидентах, связанных с воровством криптовалюты через браузер Safari с использованием эксплойта DarkSword — набора инструментов для использования уязвимостей операционной системы iOS.

Профильные криптовалютные и технологические издания сообщают об инцидентах, связанных с воровством криптовалюты через браузер Safari с использованием эксплойта DarkSword — набора инструментов для использования уязвимостей операционной системы iOS.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак работает схема похищения криптовалютыОдин из инцидентов произошел с владелицей iPhone 15, находившейся на отдыхе на Мальдивах.
Криптокошельки под угрозой из-за старых iPhone
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► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работает схема похищения криптовалюты

Один из инцидентов произошел с владелицей iPhone 15, находившейся на отдыхе на Мальдивах. По обнародованной истории женщина просматривала видео на сайте для взрослых и случайно нажала на рекламный баннер. После этого в Safari открылась посторонняя веб-страница.

Через несколько минут из трех ее криптовалютных кошельков исчезло в общей сложности $16 428. Речь идет об активах в сетях Tron и TON. При этом пользователь не устанавливала новые программы, не предоставляла дополнительных разрешений и не подтверждала подозрительные операции.

Вероятно, злоумышленники воспользовались уязвимостями iOS, позволяющими выполнять вредоносный код непосредственно через браузер. Такой сценарий опасен тем, что пользователю не обязательно скачивать файл или самостоятельно вводить пароль от кошелька.

В октябре исследователи также зафиксировали движение 5,57 млн. USDT через девять транзитных криптогаманцев, связанных с исследуемой инфраструктурой. В то же время, эту сумму нельзя считать подтвержденным объемом похищенных средств в пределах одной атаки: часть поступлений имела другое происхождение.

Чем опасен DarkSword

Об эксплойте DarkSword в марте 2026 года сообщили специалисты Google Threat Intelligence Group, Lookout и iVerify.

По данным исследователей, он использует цепочку из шести уязвимостей iOS, в частности в компонентах Safari и системном программном обеспечении. Это позволяет злоумышленникам обходить защитные механизмы браузера и получать доступ к информации на смартфоне.

Среди потенциальных целей — пароли, сообщения, фотографии, файлы и данные криптовалютных кошельков. В исследованных вредоносных модулях была обнаружена возможность поиска резервных фраз для восстановления кошельков в фотографиях и заметках.

В число криптовалютных приложений, которые могут быть целями таких атак, входят Trust Wallet, MetaMask, Phantom и другие популярные сервисы.

Google также сообщала, что DarkSword использовали разные группы злоумышленников в кампаниях против пользователей в Украине, Турции, Саудовской Аравии и Малайзии.

Читайте также: Почти 13 тысяч уязвимых холодильников в 99 странах: как хакеры могут испортить продукты в магазинах

Как защитить криптовалюту на iPhone

Главная рекомендация специалистов — обновить iOS до последней доступной версии. Apple уже выпустила поправки для уязвимостей, которые использует DarkSword. В частности, Google сообщала, что все шесть обнаруженных уязвимостей были устранены до выхода iOS 26.3.

Также владельцам криптовалютных кошельков рекомендуют:

  • Не переходить по подозрительным рекламным ссылкам и ссылкам с незнакомых сайтов.

  • Не хранить seed-фразы в фотографиях, заметках и скриншотах на смартфоне.

  • Не использовать одно устройство для хранения больших сумм криптовалюты и повседневного просмотра сомнительных сайтов.

  • Для больших криптовалютных сбережений разглядеть аппаратный кошелек.

Если есть подозрение, что смартфон уже скомпрометирован, специалисты советуют создать новый кошелек на чистом, обновленном устройстве и перевести средства. Старую seed-фразу в таком случае использовать повторно нельзя.

Как мы писали: Взлом Binance на $6,3 млрд: кто действительно оплатит спасение ее клиентов

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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