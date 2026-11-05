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5 ноября 2026, 8:25 Читати українською

НБУ снова провел операции с наличной валютой: сколько запросили банки

У украинских банков есть достаточные запасы наличной иностранной валюты для удовлетворения спроса населения. Об этом свидетельствуют результаты операций Национального банка по обмену безналичных долларов и евро на наличные, проведенные 4 ноября 2026 года. Спрос банков оказался умеренным, а все поданные заявки были удовлетворены. Об этом сообщает НБУ.

У украинских банков есть достаточные запасы наличной иностранной валюты для удовлетворения спроса населения.
4 ноября Нацбанк предложил банкам для подкрепления касс $50 млн и €50 млн.
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Сколько валюты получили банки

4 ноября Нацбанк предложил банкам для подкрепления касс $50 млн и €50 млн.

Всего в операциях приняли участие четыре банка. Их заявки были удовлетворены в полном объеме.

По итогам 3−4 ноября объявленное Нацбанком предложение наличной валюты более чем втрое превысило фактический спрос банков.

В НБУ отмечают, что такие результаты подтверждают отсутствие системного дефицита наличных долларов и евро в финансовой системе.

Что происходит с курсом доллара

Регулятор также обратил внимание на укрепление гривны.

Официальный курс доллара, рассчитанный НБУ 4 ноября на следующий день, составляет 45,50 грн/$. В то же время, курс продажи наличного доллара по итогам среды снизился до 46,40 грн/$.

В Нацбанке напомнили, что режим управляемой гибкости предполагает колебания курса гривны в обе стороны — как послабление, так и укрепление.

Будет ли НБУ проводить новые операции

Несмотря на отсутствие системных проблем с наличной валютой, Нацбанк намерен провести аналогичные операции 5 ноября.

По объяснению регулятора, это превентивная мера, позволяющая поддерживать достаточный запас долларов и евро в кассах банков для удовлетворения потребностей клиентов.

Важно: обмен безналичной валюты банков на наличную не влияет на объем международных резервов Украины, поскольку речь идет об изменении формы валютных средств, а не о валютных интервенциях НБУ.

Читайте также: Почему доллар дорожает в Украине: НБУ объяснил ситуацию на валютном рынке и есть ли дефицит валюты

Что говорят эксперты

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, НБУ превентивно провел обмен безналичной валюты на наличные деньги для банков на случай скачка наличного спроса.

«Второй раз за два дня. Регулятор пишет, что предложение валюты от НБУ в 3 раза превысило спрос банков.

На самом деле, спрос по обменкам из-за разницы в курсах должен пойти в банки, где курс значительно меньше. Хотя я до сих пор не могу идентифицировать, что это за спрос, и связываю его больше с бинасом, чем с внутренними колебаниями.

Когда бианс заблокировал вывод крипты, украинский рынок стал также частично на паузу. Дисбаланс накапливался, а затем аккумулированный спрос через несколько дней обрушился на наличный рынок обменок. А обменки не готовы были весь этот объем обеспечить", — прокомментировал он.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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