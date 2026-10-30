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30 октября 2026, 20:00 Читати українською

Деньги с карты списали, а наличных нет: НБУ объяснил, как выяснить, что произошло с операцией

Банкомат может списать деньги с карты, но не выдать наличные. Для клиента такая ситуация означает не только потеря доступа к собственным средствам, но и необходимость выяснить, что произошло с операцией и как вернуть деньги. При этом не все правила оформления банковских операций все равно распространяются на снятие наличных денег и обычные карточные переводы. Национальный банк Украины объяснил, какие требования действуют в таких случаях, какую информацию банк должен предоставить клиенту и куда обращаться, если возник спор по списанию средств.

Банкомат может списать деньги с карты, но не выдать наличные.
Куда обращаться, если деньги списали, но не выдали. Фото: Pexels
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Что делать, если банкомат списал деньги, но не выдал наличные деньги

Если во время снятия наличных банкомат списал средства с карты, но не выдал купюры, клиенту следует прежде всего обратиться в банк, который выпустил карту. Именно банк-эмитент должен рассмотреть обращение по поводу спорной операции и выяснить обстоятельства ее выполнения.

В такой ситуации стоит:

  • Проверьте операцию в мобильном банкинге. Выясните, действительно ли деньги списаны со счета, имеет ли операция статус ожидания.
  • Зафиксировать происшествия. Запишите дату и время снятия средств, сумму, адрес банкомата и его номер, если он указан на устройстве.
  • Обратиться в банк-эмитент. Сообщите, что средства списали, но наличные банкомат не выдал. Предложите зарегистрировать обращение и проверить операцию.
  • Сохранить подтверждение обращения. Запишите его номер, чтобы отслеживать рассмотрение вопроса.

Не стоит сразу повторять снятие той же суммы, пока не выясните статус предыдущей операции.

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Обязан ли банкомат выдавать чек после снятия наличных денег

Отдельное разъяснение Национального банка касается документов, которые клиент должен получать после операций с платежными картами.

В пункте 19 документа НБУ объясняет, что требования пункта 160 Положения № 164 по обязательным реквизитам квитанции платежного терминала не распространяются на операции по снятию наличных со счета с использованием платежной карты.

Это означает, что оформление таких сделок регулируется другими нормативными требованиями. В частности, применяется Инструкция о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине, утвержденная постановлением Правления НБУ от 25 сентября 2018 г. № 103.

Нацбанк также разграничивает операции перевода средств и операции с наличными деньгами. Требования к квитанциям платежных терминалов касаются переводов с использованием платежных инструментов, тогда как снятие наличных средств должно оформляться по правилам кассовой работы.

Как получить информацию о спорной операции и что должен сделать банк

Если клиент не согласен с проведенной операцией или утверждает, что банкомат не выдал списанные средства, он может обратиться в свой банк с заявлением о рассмотрении спорного вопроса.

В пункте 20 разъяснения НБУ отмечено, что банк-эмитент при рассмотрении такого заявления имеет право получать от эквайра информацию и документы, подтверждающие совершение сделки. В то же время он обязан безотлагательно принять меры по получению всей информации о платежной операции и предоставить ее клиенту без взимания платы.

Для этого банк может запрашивать у эквайра документы или их копии, касающиеся соответствующей транзакции.

В разъяснении НБУ также представлен перечень данных, которые в зависимости от вида сделки могут помочь ее идентифицировать. Среди них:

  • номер счета клиента в формате IBAN;
  • фактическая дата проведения операции;
  • сумма сделки и валюта;
  • тип платежной операции;
  • уникальный номер транзакции (RRN);
  • код эквайра и идентификатор терминала (Terminal ID);
  • другие идентификаторы, связанные с проведением операции.

Если банкомат забрал деньги со счета, но так и не выдал купюры, выяснять судьбу средств нужно через банк, который выпустил карточку. Клиент имеет право требовать проверки сделки, а банк обязан получить всю необходимую информацию о транзакции и бесплатно предоставить ее по результатам рассмотрения обращения.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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