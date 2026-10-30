Польша усложняет получение гражданства: украинцам придется знать язык на уровне B2 и подтверждать доходы

В Польше хотят усложнить получение гражданства для иностранцев. Правительство подготовило проект изменений в закон, предусматривающий повышение требований к знанию польского языка, обязательный тест на знание страны, подтверждение доходов и налогового резидентства. Также претенденты должны доказать, что их основное место жительства и жизненные интересы связаны именно с Польшей. Об этом сообщает Судебно -юридическая газета.

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Польский язык нужно будет знать на уровне B2

Изменения могут коснуться и украинцев, планирующих в будущем получить польский паспорт.

Одно из главных предложений — повысить минимальный уровень владения польским языком с B1 до B2.

Уровень B1 означает, что человек может общаться на обычные темы, понимать основное содержание несложных текстов и решать типичные бытовые вопросы. B2 — более высокий уровень: он предполагает способность свободно общаться, понимать более сложные тексты, аргументировать свою позицию и использовать язык в профессиональной и общественной жизни.

Кроме языкового сертификата, иностранцам планируют ввести специальный тест на знание Польши. Он будет включать историю, культуру и другие аспекты жизни страны. Также заявители должны будут подписать декларацию о верности Республике Польша.

Предстоит подтвердить доходы, жилье и налоговое резидентство

Еще одна важная часть реформы — требования к финансовой самостоятельности иностранцев.

Заявители должны будут подтвердить:

наличие минимального дохода и источников средств проживания;

законные основания пользования жильем в Польше;

что центр их жизненных интересов расположен в Польше;

что они являются налоговыми резидентами страны.

То есть, самого факта легального проживания в Польше будет недостаточно. Правительство хочет убедиться, что человек действительно живет в стране, имеет жилье, зарабатывает и платит налоги.

При этом конкретный минимальный размер дохода в обнародованном описании проекта не определен. Его не следует путать с уже действующими требованиями к стабильному источнику дохода, применяемым в отдельных процедурах получения гражданства.

Как изменится необходимый срок проживания

Правительство также предлагает увеличить минимальный период легального проживания в Польше, необходимый для получения гражданства. Однако в кратком описании законопроекта конкретная новая продолжительность не указана.

В настоящее время правила зависят от оснований, по которым иностранец претендует на гражданство. Например, по общему правилу иностранец может подать заявление о признании гражданином Польши после трех лет непрерывного проживания на основании разрешения на постоянное проживание или статуса долгосрочного резидента ЕС — при стабильном доходе и наличии законного права на жилье.

Для отдельных категорий предусмотрены более короткие сроки. Например, для супругов граждан Польши при определенных законом условиях достаточно двух лет проживания с соответствующим статусом, а для людей польского происхождения или владельцев Карты поляка — одного года после получения постоянного проживания на соответствующем основании.

Следовательно, если изменения примут, они могут значительно увеличить время ожидания для части иностранцев. Но точный срок станет ясен после обнародования полного текста и прохождения законодательной процедуры.

Кому могут отказать в гражданстве

Проект предусматривает расширение оснований для обязательного отказа в предоставлении польского гражданства. Среди них обстоятельства, которые могут свидетельствовать об угрозе государственной безопасности или общественном порядке.

В частности, будут учитываться обвинительные приговоры суда, определенные штрафы и административные взыскания, полученные в течение определенного периода до подачи заявления. Также основанием для отказа могут стать ложные сведения в документах или использование поддельных справок.

Отдельно правительство хочет предусмотреть возможность отменить решение о предоставлении или восстановлении гражданства в любое время, если выяснится, что его получили обманным путем. Это касается, в частности, случаев подачи фальшивых документов, ложных заявлений или сокрытия важной информации при оформлении гражданства, легализации пребывания или получения Карты поляка.

Упрощенную процедуру восстановления гражданства хотят закрыть

Еще одно предложение касается процедуры возобновления польского гражданства по статье 38 закона. Правительство планирует постепенно прекратить пользоваться этим упрощенным механизмом. Конечная дата подачи заявлений предлагается определить 31 декабря 2030 года.

Для тех, кто воспользуется процедурой до даты, также планируют ввести декларацию о верности Польше и дополнительные основания для отказа.

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Когда заработают новые правила

Изменения пока не являются законом и не влияют на заявления, которые иностранцы подают по действующим правилам. Проект должен пройти правительственное рассмотрение, после чего парламентскую процедуру и подпись президента.

По плану правительство должно рассмотреть документ в четвертом квартале 2026 года. Поэтому украинцам, которые уже проживают в Польше или планируют получать ее гражданство, следует следить за дальнейшим прохождением законопроекта, но пока ориентироваться на действующие требования.

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