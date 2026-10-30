Крупнейшая криптокража в истории: Binance заявила об изломе на $6,4 млрд, биткоин падал до $77 000

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 октября 2026, 8:22 Читати українською

Крупнейшая криптокража в истории: Binance заявила об изломе на $6,4 млрд, биткоин падал до $77 000

Криптовалютная биржа Binance стала жертвой масштабной кибератаки, в результате которой из ее кошельков вывели цифровые активы ориентировочно на $6,4 млрд . Об этом пишет Cointelegraph. Криптоисследователи связывают нападение с северокорейской хакерской группировкой TraderTraitor, ранее подозреваемой в других крупных кражах криптовалют.

Криптовалютная биржа Binance стала жертвой масштабной кибератаки, в результате которой из ее кошельков вывели цифровые активы ориентировочно на $6,4 млрд .
Крупнейший в истории взлом криптобиржи
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инцидент вызвал распродажу на крипторынку. Bitcoin опускался ниже $77 тыс., а BNB, собственный токен экосистемы Binance, подвергся еще более сильному падению. По состоянию на 30 октября BTC торгуется примерно по $78770, теряя 2,2% за последние 24 часа. BNB дешевеет примерно на 5% за тот же период.

Как сломали Binance и сколько денег вывели

По данным компании TRM Labs, атака произошла вечером 29 октября. Злоумышленник вывел около $6,36 млрд из кошельков Binance в десяти блокчейнах. Основная часть средств была перемещена примерно через 20 минут.

Предварительное расследование самой биржи указывает на возможный взлом ноутбука одного из инженеров DevOps. Через него нападающий мог получить доступ к служебному контейнеру и инициировать несанкционированные транзакции на вывод средств.

Binance сообщила, что пока не нашла доказательств утечки частных ключей криптогаманцев. Компания временно приостановила депозиты и вывод средств, отозвала авторизацию скомпрометированного адреса и привлекла правоохранителей и блокчейн-аналитиков.

По оценке TRM Labs, злоумышленники успели переместить активы между несколькими сетями, включая Ethereum, Bitcoin, Tron, Solana и XRP Ledger.

Почему подозревают хакеров из Северной Кореи

Исследователи TRM Labs с высокой уверенностью связывают атаку с группировкой TraderTraitor, ассоциируемой с Северной Кореей. Схожую оценку озвучили также представители Chainalysis.

По мнению аналитиков, о причастности этой группы свидетельствуют характерные методы подготовки атаки, перемещение средств и использование криптовалютной инфраструктуры. В частности, исследователи обратили внимание на то, что похищенные средства из Binance и предыдущего взлома биржи Bitget проходили через THORChain и в конце концов оказались в одном адресе. Это может указывать на совместного организатора обеих атак.

TraderTraitor ранее связывали с масштабной кражей криптовалют с биржи Bybit в феврале 2025 года. Тогда было похищено примерно $1,5 млрд. ФБР официально возлагало ответственность за нападение на северокорейских хакеров.

В то же время окончательная установка виновников атаки на Binance еще продолжается. Сама биржа заявила, что работает с правоохранительными органами по подтверждению личностей злоумышленников.

Binance заморозила часть активов и пообещала компенсировать убытки

После обнаружения атаки Binance привлекла партнеров для блокирования украденных средств. По сообщению биржи, удалось заморозить около $3 млрд .

По оценке TRM Labs, общая сумма заблокированных активов, в том числе благодаря действиям эмитентов стейблкоинов и других участников крипторинка, составила около $2,7 млрд на момент подсчета. В частности, Tether и Circle блокировали связанные с атакой средства. Часть активов также заморозили из-за механизмов контроля в блокчейн-сетях.

Соучредительница Binance Хе заявила, что биржа покроет все потери от взлома. Компания также сообщила, что пользовательские средства остаются в безопасности, а депозиты не пострадали. По данным Reuters, Binance ожидала возобновить вывод средств в течение следующих 48 часов.

Учредитель биржи Чанпен Чжао, уже не руководящий ее операционной деятельностью, также заявил, что рассчитывает на полное возмещение потерь пользователям.

Читайте также: США взялись за Binance после санкций против иранской криптобиржи: чем грозит новое дело

Bitcoin опускался ниже $77 тысяч, BNB упал еще сильнее

Сообщения об изломе Binance спровоцировали масштабную распродажу криптовалют. Вечером 29 октября Bitcoin опускался ниже $77 тыс., а по данным Reuters, на минимуме достигал примерно $76,4 тыс. Это самый низкий уровень за шесть недель.

BNB, используемый в экосистеме Binance, потерял больше Bitcoin: по данным The Block, падение достигало 7,1%. Ethereum дешевело примерно на 5%, XRP — на 7%.

По состоянию на 30 октября Bitcoin частично отыграл падение и торгуется около $78 770, что примерно на 2,2% ниже уровня суточной давности. BNB остается под более сильным давлением — его суточное снижение составляет около 5%.

Распродажа усилилась из-за принудительного закрытия позиций трейдеров, торговавших с кредитным плечом. По данным CoinGlass, за 24 часа ликвидации на крипторынку достигли примерно $1,5 млрд, причем основная часть пришлась на длинные позиции — ставки на дальнейший рост цен.

Аналитики связывают дальнейшую динамику рынка с тем, как быстро Binance сможет восстановить доверие пользователей, вернуть обычную работу сервисов и обеспечить возврат замороженных активов.

Масштаб инцидента также может усугубить дискуссию о безопасности централизованных криптобирж. Даже если пользователям компенсируют ущерб, излом такого масштаба создает дополнительные риски для всей индустрии и может повлиять на готовность инвесторов сохранять значительные суммы на торговых платформах.

Как мы писали: Binance прекращает поддержку гривны из-за Fiat Trade UAH с 28 сентября

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами