Крупнейшая криптокража в истории: Binance заявила об изломе на $6,4 млрд, биткоин падал до $77 000

Криптовалютная биржа Binance стала жертвой масштабной кибератаки, в результате которой из ее кошельков вывели цифровые активы ориентировочно на $6,4 млрд . Об этом пишет Cointelegraph. Криптоисследователи связывают нападение с северокорейской хакерской группировкой TraderTraitor, ранее подозреваемой в других крупных кражах криптовалют.

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Инцидент вызвал распродажу на крипторынку. Bitcoin опускался ниже $77 тыс., а BNB, собственный токен экосистемы Binance, подвергся еще более сильному падению. По состоянию на 30 октября BTC торгуется примерно по $78770, теряя 2,2% за последние 24 часа. BNB дешевеет примерно на 5% за тот же период.

Как сломали Binance и сколько денег вывели

По данным компании TRM Labs, атака произошла вечером 29 октября. Злоумышленник вывел около $6,36 млрд из кошельков Binance в десяти блокчейнах. Основная часть средств была перемещена примерно через 20 минут.

Предварительное расследование самой биржи указывает на возможный взлом ноутбука одного из инженеров DevOps. Через него нападающий мог получить доступ к служебному контейнеру и инициировать несанкционированные транзакции на вывод средств.

Binance сообщила, что пока не нашла доказательств утечки частных ключей криптогаманцев. Компания временно приостановила депозиты и вывод средств, отозвала авторизацию скомпрометированного адреса и привлекла правоохранителей и блокчейн-аналитиков.

По оценке TRM Labs, злоумышленники успели переместить активы между несколькими сетями, включая Ethereum, Bitcoin, Tron, Solana и XRP Ledger.

Почему подозревают хакеров из Северной Кореи

Исследователи TRM Labs с высокой уверенностью связывают атаку с группировкой TraderTraitor, ассоциируемой с Северной Кореей. Схожую оценку озвучили также представители Chainalysis.

По мнению аналитиков, о причастности этой группы свидетельствуют характерные методы подготовки атаки, перемещение средств и использование криптовалютной инфраструктуры. В частности, исследователи обратили внимание на то, что похищенные средства из Binance и предыдущего взлома биржи Bitget проходили через THORChain и в конце концов оказались в одном адресе. Это может указывать на совместного организатора обеих атак.

TraderTraitor ранее связывали с масштабной кражей криптовалют с биржи Bybit в феврале 2025 года. Тогда было похищено примерно $1,5 млрд. ФБР официально возлагало ответственность за нападение на северокорейских хакеров.

В то же время окончательная установка виновников атаки на Binance еще продолжается. Сама биржа заявила, что работает с правоохранительными органами по подтверждению личностей злоумышленников.

Binance заморозила часть активов и пообещала компенсировать убытки

После обнаружения атаки Binance привлекла партнеров для блокирования украденных средств. По сообщению биржи, удалось заморозить около $3 млрд .

По оценке TRM Labs, общая сумма заблокированных активов, в том числе благодаря действиям эмитентов стейблкоинов и других участников крипторинка, составила около $2,7 млрд на момент подсчета. В частности, Tether и Circle блокировали связанные с атакой средства. Часть активов также заморозили из-за механизмов контроля в блокчейн-сетях.

Соучредительница Binance Хе заявила, что биржа покроет все потери от взлома. Компания также сообщила, что пользовательские средства остаются в безопасности, а депозиты не пострадали. По данным Reuters, Binance ожидала возобновить вывод средств в течение следующих 48 часов.

Учредитель биржи Чанпен Чжао, уже не руководящий ее операционной деятельностью, также заявил, что рассчитывает на полное возмещение потерь пользователям.

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Bitcoin опускался ниже $77 тысяч, BNB упал еще сильнее

Сообщения об изломе Binance спровоцировали масштабную распродажу криптовалют. Вечером 29 октября Bitcoin опускался ниже $77 тыс., а по данным Reuters, на минимуме достигал примерно $76,4 тыс. Это самый низкий уровень за шесть недель.

BNB, используемый в экосистеме Binance, потерял больше Bitcoin: по данным The Block, падение достигало 7,1%. Ethereum дешевело примерно на 5%, XRP — на 7%.

По состоянию на 30 октября Bitcoin частично отыграл падение и торгуется около $78 770, что примерно на 2,2% ниже уровня суточной давности. BNB остается под более сильным давлением — его суточное снижение составляет около 5%.

Распродажа усилилась из-за принудительного закрытия позиций трейдеров, торговавших с кредитным плечом. По данным CoinGlass, за 24 часа ликвидации на крипторынку достигли примерно $1,5 млрд, причем основная часть пришлась на длинные позиции — ставки на дальнейший рост цен.

Аналитики связывают дальнейшую динамику рынка с тем, как быстро Binance сможет восстановить доверие пользователей, вернуть обычную работу сервисов и обеспечить возврат замороженных активов.

Масштаб инцидента также может усугубить дискуссию о безопасности централизованных криптобирж. Даже если пользователям компенсируют ущерб, излом такого масштаба создает дополнительные риски для всей индустрии и может повлиять на готовность инвесторов сохранять значительные суммы на торговых платформах.

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