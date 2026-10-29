До 1,4 млн грн за укрытие: предприниматели просят Кабмин дать еще пять месяцев

Украинский бизнес просит правительство продлить переходный период для обустройства укрытий еще на пять месяцев — до 4 мая 2027 года. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Нынешний срок истекает уже 4 декабря 2026 года. Власти обсуждают с бизнес-ассоциациями изменения в правилах работы во время воздушных тревог, в частности, возможность пользоваться общими укрытиями и упрощение требований к безопасным пространствам.

Предприниматели просят Кабмин перенести вступление в силу правила об укрытиях

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Когда бизнес должен был обустроить укрытие

4 сентября 2026 года правительство ввело новые правила работы предприятий во время воздушных тревог. Они предполагают два уровня угрозы:

Желтый — угроза атаки дронов. Бизнес может продолжать работу при условии соблюдения требований безопасности и обеспечения доступа к укрытию или безопасному пространству.

Красный — ракетная, ракетно-дроновая или массированная дроновая угроза. Предусмотрено прекращение работы и переход людей в укрытие.

Для предприятий, не имеющих укрытий, установили трехмесячный переходный период — до 4 декабря. До сих пор они могут продолжать работать на желтом уровне угрозы по согласованию с трудовым коллективом.

При этом бизнесу не обязательно строить полноценное отдельное укрытие. Правила допускают использование временных или постоянных укрытий, сооружений двойного назначения и должным образом оборудованных безопасных пространств.

Почему предприниматели просят отложить требования

По оценке Союза украинских предпринимателей (СУП) часть предприятий не успевает подготовиться к установленному сроку. Среди причин — недостаток доступных укрытий, длительное изготовление и монтаж защитных конструкций, сложные процедуры согласования и учета, а также трудности с обустройством помещений, арендуемых бизнесом.

Отдельная проблема — стоимость мобильных укрытий. По данным, приведенным бизнес-союзом, цены на отдельные конструкции выросли примерно с 600−800 тыс. грн до 1,2−1,4 млн грн. Кроме того, у производителей и монтажников есть очереди на выполнение заказов.

Если требования не изменят, малые магазины, аптеки, кафе, автозаправочные станции и другие предприятия могут столкнуться с риском вынужденного прекращения работы на желтом уровне угрозы.

Что еще предлагают изменить

Помимо продления переходного периода до 4 мая 2027 года, СУП предлагает:

Разрешить совместные укрытия. Предприятия должны получить возможность пользоваться государственными, коммунальными или другими доступными укрытиями, если там достаточно мест и соблюдены требования по расстоянию.

Сделать требования пропорциональными. При определении необходимых мер безопасности учитывать количество работников и посетителей, специфику деятельности и доступность укрытий.

Упростить оформление мобильных укрытий. В частности, предусмотреть цифровое представление документов и понятные сроки согласования.

Ввести финансовую поддержку. Речь идет о грантах, частичной компенсации расходов, софинансировании из местных бюджетов, льготных кредитах или налоговых стимулах.

Уточнить алгоритмы действий во время тревог. Бизнес просит установить единые понятные правила оповещения, эвакуации и информирования работников и посетителей.



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Перенесут ли дедлайн

Речь идет о предложениях бизнеса и обсуждении возможных изменений, а не об уже утвержденной отсрочке. Для перенесения срока правительство должно внести соответствующие изменения в постановление № 1092.

Итак, пока предпринимателям стоит ориентироваться на действующий дедлайн — 4 декабря 2026 года. Если правительство согласует предложение СУП, переходный период будет продлен до 4 мая 2027 года, а правила использования общих укрытий и обустройство безопасных пространств могут дополнительно уточнить.

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