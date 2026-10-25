A2A-платежи вместо карт: почему новая технология пока не может завоевать рынок

Платежи со счета на счет (Account-to-Account, A2A) могут стать более дешевой альтернативой карточным расчетам для ритейла. Они позволяют переводить средства непосредственно между банковскими счетами, потенциально уменьшая расходы торговцев на прием платежей. Однако для массового распространения технологии нужно развить платежную инфраструктуру и сделать процесс оплаты таким же простым как расчет картой.

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На проблемах внедрения A2A отметили участники дискуссии «Карточка или Pay by Bank: станет ли оплата дешевле для ритейла?». Модератором был Александр Карпов, директор Ассоциации ЕМА и основатель Open API Group. В обсуждении приняли участие представители ПриватБанка, PSP Platon, VARUS.UA, UPC и Цитруса.

Недостаточность инфраструктуры — серьезная проблема

Гелис Слюсарчук, CBDO PSP Platon, обратил внимание на то, что A2A-платежи пока уступают карточным по удобству пользователю. По его словам, хотя технология уже достаточно зрелая, сам процесс оплаты может быть сложным, а перевод средств не всегда происходит мгновенно.

«Если сравнивать их напрямую с карточными операциями, они гораздо менее удобны именно для плательщика. Пока эти проблемы не будут решены, ничего не будет работать», — отметил Слюсарчук.

Для распространения технологии требуются дополнительные возможности, в частности, простой возврат средств и сохранение токена счета, чтобы клиентам было легче осуществлять повторные платежи. Без такой инфраструктуры потенциальная экономия не обязательно убедит покупателей отказаться от обычного способа оплаты.



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Кто оплатит удобство клиента

Еще один вызов — финансирование развития. Ритейл заинтересован в более дешевых платежах, но создание инфраструктуры и масштабирование технологии нуждаются в инвестициях. Возникает противоречие: бизнес хочет снизить стоимость транзакций, в то же время, кто-то должен профинансировать развитие сервиса и сделать его удобным для клиентов.

Итак, главная задача A2A — не только удешевить платежи для торговцев, но и обеспечить простой, быстрый и предполагаемый процесс оплаты покупателям. Без этого технологии будет сложно конкурировать с карточными расчетами на массовом рынке.

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