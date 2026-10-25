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25 октября 2026, 16:02 Читати українською

A2A-платежи вместо карт: почему новая технология пока не может завоевать рынок

Платежи со счета на счет (Account-to-Account, A2A) могут стать более дешевой альтернативой карточным расчетам для ритейла. Они позволяют переводить средства непосредственно между банковскими счетами, потенциально уменьшая расходы торговцев на прием платежей. Однако для массового распространения технологии нужно развить платежную инфраструктуру и сделать процесс оплаты таким же простым как расчет картой.

Платежи со счета на счет (Account-to-Account, A2A) могут стать более дешевой альтернативой карточным расчетам для ритейла.
Гелис Слюсарчук о проблемах А2А
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На проблемах внедрения A2A отметили участники дискуссии «Карточка или Pay by Bank: станет ли оплата дешевле для ритейла?». Модератором был Александр Карпов, директор Ассоциации ЕМА и основатель Open API Group. В обсуждении приняли участие представители ПриватБанка, PSP Platon, VARUS.UA, UPC и Цитруса.

Недостаточность инфраструктуры — серьезная проблема

Гелис Слюсарчук, CBDO PSP Platon, обратил внимание на то, что A2A-платежи пока уступают карточным по удобству пользователю. По его словам, хотя технология уже достаточно зрелая, сам процесс оплаты может быть сложным, а перевод средств не всегда происходит мгновенно.

«Если сравнивать их напрямую с карточными операциями, они гораздо менее удобны именно для плательщика. Пока эти проблемы не будут решены, ничего не будет работать», — отметил Слюсарчук.

Для распространения технологии требуются дополнительные возможности, в частности, простой возврат средств и сохранение токена счета, чтобы клиентам было легче осуществлять повторные платежи. Без такой инфраструктуры потенциальная экономия не обязательно убедит покупателей отказаться от обычного способа оплаты.


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Кто оплатит удобство клиента

Еще один вызов — финансирование развития. Ритейл заинтересован в более дешевых платежах, но создание инфраструктуры и масштабирование технологии нуждаются в инвестициях. Возникает противоречие: бизнес хочет снизить стоимость транзакций, в то же время, кто-то должен профинансировать развитие сервиса и сделать его удобным для клиентов.

Итак, главная задача A2A — не только удешевить платежи для торговцев, но и обеспечить простой, быстрый и предполагаемый процесс оплаты покупателям. Без этого технологии будет сложно конкурировать с карточными расчетами на массовом рынке.

Как мы писали: Переводы с карты на карту: сколько уходят деньги и от чего зависит скорость

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
25 октября 2026, 21:05
#
Платежі з рахунку на рахунок (Account-to-Account, A2A)
з’явилися набагато раніше карток та карткових платежів.
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