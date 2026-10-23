50% для бизнеса и 95% для ОПК и энергетики: Железняк раскрыл детали новых правил бронирования

Кабинет министров Украины сегодня, 23 октября, планирует принять обновленное решение о бронировании работников. По словам народного депутата Ярослава Железняка, правительство учтет часть замечаний, возникших после предыдущей попытки изменить правила. В частности, квоты на бронирование для бизнеса останутся на уровне 50%, а существующие статусы критически важных предприятий сохранятся.

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Неделю назад Железняк вместе с 62 народными депутатами зарегистрировал постановление об отмене правительственного решения по бронированию. После критики со стороны парламентариев и бизнеса и общественной огласки Кабмин отложил его принятие, запланированное на 16 октября, в неделю для дополнительных консультаций.

По словам депутата, обновленный документ будет предусматривать несколько изменений:

Квоты для бизнеса останутся на уровне 50% без изменения базы, от которой их рассчитывают.

Определят конкретные сроки и процедуры принятия решений, а также внедрят механизм молчаливого согласия.

Координационный центр будет играть лишь совещательную роль, тогда как окончательные решения останутся за центральными органами исполнительной власти.

Все существующие статусы сохранятся.

Отдельные квоты предусмотрены для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как отметил Железняк, для обоих секторов они составят 95%. Если предприятие будет просить разрешения на бронирование 100% работников, такое решение должно пройти через Координационный центр.

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В то же время депутат продолжает создание Координационного центра ошибочным решением. По его словам, ему сообщают, что эта инициатива является упорной позицией не правительства, а Ставки Верховного Главнокомандующего при Президенте Украины.

Железняк поблагодарил коллег, представителей бизнеса и всех, кто присоединился к публичному обсуждению, отметив, что благодаря огласке удалось отстоять часть важных положений. Но окончательные детали обновленного решения еще предстоят обнародованы.

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