Кабинет министров Украины сегодня, 23 октября, планирует принять обновленное решение о бронировании работников. По словам народного депутата Ярослава Железняка, правительство учтет часть замечаний, возникших после предыдущей попытки изменить правила. В частности, квоты на бронирование для бизнеса останутся на уровне 50%, а существующие статусы критически важных предприятий сохранятся.
50% для бизнеса и 95% для ОПК и энергетики: Железняк раскрыл детали новых правил бронирования
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Неделю назад Железняк вместе с 62 народными депутатами зарегистрировал постановление об отмене правительственного решения по бронированию. После критики со стороны парламентариев и бизнеса и общественной огласки Кабмин отложил его принятие, запланированное на 16 октября, в неделю для дополнительных консультаций.
По словам депутата, обновленный документ будет предусматривать несколько изменений:
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Квоты для бизнеса останутся на уровне 50% без изменения базы, от которой их рассчитывают.
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Определят конкретные сроки и процедуры принятия решений, а также внедрят механизм молчаливого согласия.
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Координационный центр будет играть лишь совещательную роль, тогда как окончательные решения останутся за центральными органами исполнительной власти.
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Все существующие статусы сохранятся.
Отдельные квоты предусмотрены для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как отметил Железняк, для обоих секторов они составят 95%. Если предприятие будет просить разрешения на бронирование 100% работников, такое решение должно пройти через Координационный центр.
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В то же время депутат продолжает создание Координационного центра ошибочным решением. По его словам, ему сообщают, что эта инициатива является упорной позицией не правительства, а Ставки Верховного Главнокомандующего при Президенте Украины.
Железняк поблагодарил коллег, представителей бизнеса и всех, кто присоединился к публичному обсуждению, отметив, что благодаря огласке удалось отстоять часть важных положений. Но окончательные детали обновленного решения еще предстоят обнародованы.
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