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23 октября 2026, 14:15 Читати українською

50% для бизнеса и 95% для ОПК и энергетики: Железняк раскрыл детали новых правил бронирования

Кабинет министров Украины сегодня, 23 октября, планирует принять обновленное решение о бронировании работников. По словам народного депутата Ярослава Железняка, правительство учтет часть замечаний, возникших после предыдущей попытки изменить правила. В частности, квоты на бронирование для бизнеса останутся на уровне 50%, а существующие статусы критически важных предприятий сохранятся.

Кабинет министров Украины сегодня, 23 октября, планирует принять обновленное решение о бронировании работников.
Бизнес ожидает новые правила бронирования
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Неделю назад Железняк вместе с 62 народными депутатами зарегистрировал постановление об отмене правительственного решения по бронированию. После критики со стороны парламентариев и бизнеса и общественной огласки Кабмин отложил его принятие, запланированное на 16 октября, в неделю для дополнительных консультаций.

По словам депутата, обновленный документ будет предусматривать несколько изменений:

  • Квоты для бизнеса останутся на уровне 50% без изменения базы, от которой их рассчитывают.

  • Определят конкретные сроки и процедуры принятия решений, а также внедрят механизм молчаливого согласия.

  • Координационный центр будет играть лишь совещательную роль, тогда как окончательные решения останутся за центральными органами исполнительной власти.

  • Все существующие статусы сохранятся.

Отдельные квоты предусмотрены для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как отметил Железняк, для обоих секторов они составят 95%. Если предприятие будет просить разрешения на бронирование 100% работников, такое решение должно пройти через Координационный центр.

Читайте также: КМУ не отменит постановление о бронировании: Корецкий назвал, кого новые правила не коснутся

В то же время депутат продолжает создание Координационного центра ошибочным решением. По его словам, ему сообщают, что эта инициатива является упорной позицией не правительства, а Ставки Верховного Главнокомандующего при Президенте Украины.

Железняк поблагодарил коллег, представителей бизнеса и всех, кто присоединился к публичному обсуждению, отметив, что благодаря огласке удалось отстоять часть важных положений. Но окончательные детали обновленного решения еще предстоят обнародованы.

Как мы писали: Кабмин изменит правила бронирования до конца недели: какой пункт уже убрали из проекта

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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