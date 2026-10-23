Вместо благотворительных фондов — Минобороны: куда предлагают направлять деньги фигурантов коррупционных дел

Средства, которые подозреваемые и обвиняемые обязуются уплатить в рамках соглашений о признании виновности, предлагают направлять в специальный фонд госбюджета для нужд Вооруженных сил Украины. Соответствующий законопроект № 16161 зарегистрировали в Верховной Раде

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Речь идет о закупке, модернизации и ремонте вооружения и военной техники, а также выплате денежного довольствия военным.

Инициатива появилась на фоне дискуссии о том, куда должны поступать средства по сделкам по коррупционным делам. Поводом послужили резонансные решения, по которым часть платежей фигуранты обязывались перечислить не государству, а частным благотворительным фондам.

Почему возникла идея изменить правила

Одним из самых резонансных примеров стало соглашение бывшего исполняющего обязанности главы Администрации президента Сергея Пашинского. По данным Transparency International Ukraine, общая сумма, которую он должен уплатить или направить в пользу государства и сил обороны, составляет около 1,1 млрд грн. Часть средств предусмотрено перечислить благотворительным фондам.

Другой случай касался народного депутата Александра Качного. В сентябре Высший антикоррупционный суд отказался утвердить соглашение, предусматривавшее, в частности, перечисление 3 млн грн в поддержку ВСУ через благотворительный фонд. Судья подвергла сомнению соответствие такого условия общественным интересам и подчеркнула, что использование средств фондом будет находиться вне контроля сторон соглашения и суда. САП не согласилась с этим решением.

Эти дела обострили вопрос: если платежи являются частью согласованных с прокурором и утвержденных судом обязательств, должны ли они поступать в частные организации, а не в государственный бюджет?

Сторонники бюджетного механизма считают, что он сделает движение таких средств более понятным и позволит государству направлять их на оборону.

Как предлагают использовать деньги

Законопроект № 16161 предусматривает направление соответствующих поступлений через специальный фонд государственного бюджета в Министерство обороны. Средства планируют использовать по трем основным направлениям:

закупка вооружения и военной техники;

модернизация и ремонт вооружения и военной техники;

выплата денежного довольствия военнослужащим ВСУ.

Таким образом, вместо переводов на счета частных фондов предлагается установить централизованный государственный механизм финансирования оборонных нужд.

Однако законопроект еще не принят. В настоящее время он находится на проработке парламентских комитетов.

Какие риски имеет законопроект

1. Права потерпевших могут остаться недостаточно защищенными.

Не все платежи в рамках соглашений о признании виновности имеют одинаковую природу. Одни могут быть штрафами или другими имущественными обязательствами перед государством, другие возмещением конкретного ущерба потерпевшим. Если закон не будет разграничивать эти категории, возникнет риск, что средства, которые должны компенсировать ущерб пострадавшим, будут направляться на оборону. Поэтому механизм должен предусматривать приоритет возмещения доказанного ущерба потерпевшим.

2. Сам факт зачисления денег в бюджет не гарантирует прозрачного использования.

Перевод средств под контроль государства устраняет вопросы частных получателей, но не снимает рисков во время оборонных закупок. Требуются четкие правила расходования, отчетность, аудит и надлежащий контроль закупок. В противном случае новый механизм может создать дополнительный финансовый ресурс без достаточных гарантий его эффективного использования.

3. Поступления будут непредсказуемыми.

Суммы по сделкам зависят от конкретных уголовных производств и не поступают регулярно. Поэтому они могут являться дополнительным источником финансирования, но не надежной основой для планирования постоянных оборонных расходов, в частности денежного довольствия военных.

4. Возникает риск, что финансовые платежи будут превалировать над целью правосудия.

Соглашения о признании виновности предусматривают компромисс: обвиняемый признает вину, может дать обличительные показания и берет на себя определенные обязательства, а государство соглашается на согласованное наказание. Если дополнительные поступления в бюджет станут одним из главных критериев оценки таких сделок, может возникнуть соблазн отдавать предпочтение денежным выплатам вместо полного установления обстоятельств преступления и надлежащего наказания. В то же время, само по себе предложение направлять средства в бюджет не доказывает, что такой риск обязательно реализуется.

5. Нужно верно найти, какие конкретно платежи обхватывает новый порядок.

Законодательство должно разграничивать обязательные платежи, предусмотренные соглашением и приговором суда, от добровольных пожертвований. Важно также определить, как действовать с уже согласованными обязательствами и будут ли распространяться новые правила на ранее заключенные соглашения. Без таких уточнений могут возникнуть споры между прокурорами, обвиняемыми, судами и государственными органами.

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Что дальше

Законопроект № 16161 должно пройти парламентское рассмотрение. Его цель сделать так, чтобы средства, уплаченные в рамках соглашений о признании виновности, поступали на нужды государства и обороны, а не направлялись на частные счета без достаточного контроля.

Однако для эффективной работы механизма важно не только определить получателя средств. Необходимо гарантировать возмещение ущерба потерпевшим, прозрачное использование бюджетных поступлений и сохранение баланса между финансовыми обязательствами обвиняемого и принципом справедливого правосудия.

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