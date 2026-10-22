Банки в Украине готовятся повышать ставки по депозитам: что показал опрос НБУ

Украинские банки ожидают , что в IV квартале 2026 года привлечение средств будет дорожать, в первую очередь из-за повышения ставок по депозитам бизнеса и населения. В то же время, финансовые учреждения прогнозируют увеличение объемов фондирования — как за счет вкладов клиентов, так и благодаря оптовым заимствованиям.

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Такие результаты дал опрос Национального банка Украины, проведенного среди 25 банков, на которые приходится 95% активов банковской системы.

В III квартале общий размер обязательств банков возрос, а средняя цена привлеченных средств повысилась. Больше всего на подорожание повлияло финансирование от компаний: баланс ответов по стоимости средств бизнеса составил +38%, тогда как по депозитам населения — +9%. Стоимость оптового фондирования почти не изменилась.

Что будет дорожать больше всего

По прогнозам банков, в IV квартале будет расти стоимость привлечения средств и от населения и бизнеса. Баланс ответов на ожидаемую стоимость депозитов корпораций составляет +49%, депозитов домохозяйств — +32%. Для оптового фондирования этот показатель составляет всего +8%.

Баланс ответов отражает преимущество банков, сообщающих о росте показателя над теми, кто фиксирует его снижение. Но это не означает, что ставки возрастут на количество процентов.

Откуда банки будут привлекать деньги

Финансовые учреждения ожидают увеличения объема обязательств в IV квартале. Больше респондентов прогнозируют рост средств населения — баланс ответов составляет +48%. Для средств бизнеса этот показатель равен +39%, для оптового фондирования — +23%.

Более половины банков по объему активов планирует привлекать оптовое финансирование. Среди основных инструментов они называют кредиты международных финансовых организаций и средства на проекты восстановления, в частности, финансирование от Европейского Союза.

Важнейшей причиной привлечения таких средств является необходимость согласовывать сроки активов и обязательств банков. Баланс ответов на этот фактор составляет +35%. Также банки стремятся увеличить объем баланса и учитывают неценовые условия для привлечения финансирования.

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Какие еще изменения ожидаются

В III квартале несколько увеличилась доля фондирования в иностранной валюте, однако в октябре-декабре банки не ожидают дальнейших изменений этого показателя. В то же время, срочность привлеченных средств возросла, и финансовые учреждения прогнозируют ее дальнейшее увеличение в течение следующих 12 месяцев.

Отдельно банки ожидают, что общий объем их капитала будет расти и дальше. Главным фактором такого увеличения остается прибыльность. В то же время, изменения в экономической среде, по оценкам респондентов, будут сдерживать наращивание капитала. Кроме того, впервые после I квартала 2025 г. банки ожидают повышения его стоимости в течение следующих 12 месяцев.

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