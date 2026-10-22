Raiffeisen может получить €3,15 млрд из замороженных российских активов из-за конфликта вокруг Strabag

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) получила решение суда в Вене, позволяющее требовать от российской компании Rasperia Trading Limited около €3,15 млрд компенсации. Об этом пишет Bloomberg. Банк рассчитывает получить деньги за счет замороженных в Австрии активов Rasperia, в том числе акций строительной группы Strabag.

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Как возник конфликт

Rasperia владела 27,78% акций австрийской Strabag. В конце 2023 года российская дочерняя компания Raiffeisen договорилась приобрести этот пакет примерно за €1,51 млрд. Однако соглашение не было завершено из-за санкционных ограничений, связанных с Россией и Олегом Дерипаской, с которым связывали Rasperia.

После срыва соглашения Rasperia обратилась в российский суд, обвинив Raiffeisen и других участников конфликта в нанесении ущерба. В январе 2025 года суд обязал российский Raiffeisenbank выплатить компании сумму, эквивалентную примерно €2 млрд.

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Почему теперь судятся в Австрии

Raiffeisen ответила встречным иском в Вене, требуя от Rasperia около €3,15 млрд компенсации за ущерб, связанный с российскими судебными процессами. Австрийский суд принял сторону банка.

Теперь RBI хочет использовать для компенсации замороженные активы Rasperia: акции Strabag, дивиденды и средства, связанные с уменьшением капитала компании. Но судебное решение само по себе не размораживает активы — для их передачи банку нужно отдельное разрешение с учетом санкций ЕС.

В то же время, конфликт продолжается и в России: в октябре 2026 года российский суд обязал Raiffeisenbank дополнительно выплатить Rasperia €342 млн штрафной неустойки. Так что решение в Вене стало победой Raiffeisen, но еще не гарантирует, что банк фактически получит €3,15 млрд.

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