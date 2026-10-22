Госдолг еврозоны вырос до 88,8% ВВП: Польша наращиваетзадолженность, Италия почти догнала Грецию

Государственный долг стран еврозоны в конце второго квартала 2026 года вырос до 88,8% ВВП по сравнению с 88,4% кварталом ранее и 87,3% годом ранее. В денежном измерении совокупный долг правительств стран валютного блока составил примерно €14,44 трлн. Об этом свидетельствуют данные Eurostat, обнародованные Euronews.

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В Европейском Союзе государственный долг также увеличился: с 82,5% ВВП в первом квартале до 82,9% во втором. За год показатель вырос с 81,4%. В то же время динамика в отдельных странах существенно отличается: в части государств долговая нагрузка растет, в то время как другие сокращают ее по отношению к размеру экономики.

В каких странах Европы самый большой государственный долг

Наивысшее соотношение госдолга к ВВП в конце июня зафиксировали в Греции и Италии. Италия постепенно приближается к первому месту по этому показателю.

Греция — 140,8% ВВП.

Италия — 139,9%.

Франция — 119,1%.

Бельгия — 110,2%.

Испания — 101,4%.

Следовательно, долг Греции превышает размер ее годовой экономики на 40,8%, а в Италии — на 39,9%. Для сравнения: правила ЕС предусматривают ориентир госдолга на уровне не более 60% ВВП.

У кого долг растет, а кто сокращает его

Во втором квартале 2026 года долговая нагрузка увеличилась в 15 стран ЕС по сравнению с предыдущим кварталом, уменьшилась в 10, а еще в двух осталась неизменной. Наибольший рост был зафиксирован в Польше, Португалии и Латвии.

Страны с наибольшим ростом долга за квартал:

Польша — на 3 процентных пункта, до 64,5% ВВП;

Португалия — на 2,1 в. п., до 92,5%;

Латвия — на 1,9 в. п., до 48,1%;

Литва — на 1,6 в. п., до 43,8%;

Франция — на 1,4 в. п., до 119,1%;

Италия и Мальта — на 1,3 в. п. каждая, до 139,9% и 47% ВВП соответственно.

Самое заметное сокращение долговой нагрузки за квартал произошло на Кипре — на 3 процентных пункта, в Греции — на 2,7 в. п., Венгрии — на 2 в. п. и Ирландии — на 1,8 в. п.

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Где государственный долг самый низкий

Наименьшая долговая нагрузка среди стран ЕС в конце второго квартала имела Эстония — 26,1% ВВП, Дания — 27,1%, Люксембург — 28,2% и Болгария — 28,7%. Польша, несмотря на относительно умеренный общий уровень долга, продемонстрировала быстрый его рост за год.

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