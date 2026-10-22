Львовщина опередила Киев по регистрациям электромобилей: какие модели покупают украинцы

В январе-сентябре 2026 года украинский автопарк пополнился 27 954 электромобилями (BEV). Больше всего таких авто зарегистрировали во Львовской области, Киеве и Киевской области. Об этом сообщает «Укравтопром».
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Лидером стала Львовщина, где за девять месяцев было зарегистрировано 4269 электромобилей. Почти все они — подержанные автомобили, ввезенные из-за границы: их доля составляла 94%.
В пятерку регионов с наибольшим количеством регистраций также вошли:
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Киев — 2689 электромобилей, из которых 61% были подержанными;
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Киевская область — 2173 авто, доля б/у составляла 76%;
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Днепропетровская область — 1871 авто, 79% — подержанные;
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Волынская область — 1784 авто, 97% — подержанные.
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Какие электромобили стали самыми популярными
В сегменте новых электромобилей лидерство распределилось между двумя моделями китайского производства. BYD Sea Lion 06 EV чаще всего выбирали в Киеве, Львовской и Киевской областях. В Днепропетровской области и на Волыни самым популярным новым электромобилем стал BYD Leopard 3.
Среди подержанных электрокаров, импортируемых из-за границы, предпочтения покупателей зависели от региона. В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях чаще всего регистрировали Tesla Model Y. Во Львовской области лидером стала Tesla Model 3, а на Волыни — Nissan Leaf.
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