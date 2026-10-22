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22 октября 2026, 8:00 Читати українською

Более 5 тысяч поправок: бюджетный комитет ВР поддержал Госбюджет-2027 в первом чтении

Комитет Верховной Рады по бюджету рассмотрел 5236 поправок народных депутатов к проекту Госбюджета на 2027 год и рекомендовал парламенту принять законопроект в первом чтении. Об этом сообщила глава Комитета Роксолана Пидласа.

Комитет Верховной Рады по бюджету рассмотрел 5236 поправок народных депутатов к проекту Госбюджета на 2027 год и рекомендовал парламенту принять законопроект в первом чтении.
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Что говорят в комитете

«Бюджетный комитет обработал 5236 поправок и превратил их в 88 бюджетных выводов. В законопроектах о бюджете депутаты подают поправки к первому чтению, поэтому основные изменения Комитет предлагает правительству учесть при доработке проекта до второго чтения», — отметила Подласа.

По ее словам, рассмотрение проекта государственного бюджета Верховной Радой в первом чтении ожидается ориентировочно 28 октября.

«Бюджетный комитет подходит к поправкам реалистично, с полным пониманием состояния государственного бюджета и в 2026-м, и в 2027 году. Дефицит у большинства покрывается за счет партнеров, и любой дополнительный расход без источника только увеличивает эту потребность. Поэтому мы не записывали в бюджет цифры, которые потом нечем будет выполнить. Там, где потребность очевидна, Комитет дал правительству поручение найти ресурс для второго чтения», — отметила Роксолана Пидласа.

Предложенные изменения касаются национальной безопасности и обороны, образования и науки, здравоохранения, местных бюджетов и регионального развития, поддержки экономики, социальной защиты и государственного управления.

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Ключевые предложения Комитета:

1. Образование. Комитет поручил правительству найти средства на пилотный проект реформы оплаты труда учителей. Также правительство должно рассмотреть увеличение субвенции общинам на укрытия в школах и садах, мастерские для профтехобразования и энергонезависимость учебных заведений.

2. Оборона. Комитет поручил правительству проработать во втором чтении вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих, возможность увеличения объема государственных гарантий для предприятий ОПК в два раза, до 60 млрд грн, возможность увеличения расходов на строительство и приобретение жилья для военных ВСУ и создания новой субвенции местным бюджетам для обеспечения центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

3. Здравоохранение. Комитет добавил 150 млн грн на закупку лекарственных средств для аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний и поручил правительству изыскать средства на лекарства для пациентов с ахондроплазией и мышечной дистрофией Дюшена и остеоинтегративное протезирование ветеранов.

4. «Национальный кэшбек». Комитет предлагает запретить выплату «Национального кэшбека» из бюджетной программы в поддержку развития производства и предпринимательства, а также изучить вопрос, нужно ли вообще выплачивать «Национальный кэшбек» за государственные средства.

5. Большая приватизация. Комитет предлагает разрешить в 2027 году проведение аукционов крупной приватизации с понижением стартовой цены, что позволит наконец продать убыточные активы.

6. Местные бюджеты и региональное развитие. Комитет поручил правительству проработать вопрос зачисления 4% НДФЛ (кроме военного НДФЛ) в бюджеты общин и соответственно сбалансировать эту поправку, поскольку госбюджет теряет 18,2 млрд грн, рассмотреть возможность не изымать реверс из местных бюджетов и увеличить расходы на компенсацию за уничтоженное жилье.

7. Поддержка аграриев. Комитет поручил правительству разработать увеличение поддержки с/х производителей, в том числе с территорий рискованного земледелия из-за боевых действий, и объема льготных кредитов фермерам, а также ввести компенсацию до 75% стоимости строительства животноводческих ферм (сейчас 50%).

Напомним

Как писал «Минфин», 16 сентября Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2027 год.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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