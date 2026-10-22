Разница в цене — до 100%: как не продешевить при продаже советского золота и серебра

Бабушкино кольцо 585-й пробы или старинная серебряная ложка могут принести солидную сумму — но только если вы знаете их реальную стоимость. Многие украинцы несут такие вещи в ломбард, где их могут оценить лишь как лом драгоценного металла, не учитывая художественную или коллекционную ценность.

Разбираемся, как самостоятельно прочитать клеймо, определить пробу, рассчитать стоимость содержащегося в изделии золота или серебра и не продать ценную вещь значительно дешевле её реальной стоимости.

Как читать клеймо на драгметалле

Для подтверждения содержания драгоценного металла в ювелирных изделиях, корпусах карманных часов или столовых приборах используется специальное пробирное клеймо. Оно удостоверяет пробу металла, из которого изготовлено изделие.

Чтобы не приобрести подделку, выдаваемую за изделие советских времён, важно знать, как выглядели клейма в разные периоды. На изделиях из драгоценных металлов, изготовленных в СССР, встречались государственные пробирные клейма и именники предприятий-производителей.

С 1927 года в СССР применялась метрическая система проб.

Основные периоды и обозначения пробирных клейм:

1927−1958 годы — изображение головы рабочего с молотом. В разные годы использовались различные варианты этого изображения.

1958−1991 годы — пятиконечная звезда с серпом и молотом. Клейма советского образца встречались и после распада СССР, в переходный период.

Форма контура клейма зависела от вида драгоценного металла и установленной пробы.

На ювелирных изделиях независимой Украины используются другие пробирные клейма.

Проба драгоценного металла показывает содержание чистого благородного металла в сплаве. Например, проба 585 означает, что в 1000 г сплава содержится 585 г золота.

На современных изделиях проба обычно обозначается в метрической системе. Однако на украшениях, изготовленных более ста лет назад, можно встретить обозначения в каратной или золотниковой системе.

Чтобы правильно оценить содержание драгоценного металла в старинном изделии, необходимо понимать, как соотносятся эти системы.

Основные системы проб: метрическая, каратная и золотниковая

Метрическая система. Используется в Украине и большинстве стран мира. Показывает количество граммов чистого драгоценного металла в 1000 г сплава.

Например, серебро 925-й пробы содержит 92,5% чистого серебра и 7,5% других металлов. Золото 999,9-й пробы содержит 99,99% чистого золота: в килограмме такого металла допускается всего 0,1 г примесей.

Каратная система. До сих пор широко используется в США, Канаде и ряде других стран. Применяется для обозначения содержания золота в сплаве. Для серебра используются другие системы обозначения проб.

В каратной системе содержание золота выражается в долях от 24. Например, 24 карата соответствуют практически чистому золоту, а 18 карат — сплаву с содержанием золота 75%.

Для перевода каратной пробы в метрическую необходимо разделить её значение на 24 и умножить на 1000.

Например:

18 / 24×1000 = 750.

Каратная проба может обозначаться буквами K или kt.

Золотниковая система. Использовалась на территории Российской империи, в том числе на землях современной Украины, а впоследствии сохранялась до перехода на метрическую систему проб.

Её основой служил фунт, состоявший из 96 золотников. Число на изделии показывало, сколько золотников чистого драгоценного металла содержится в 96 золотниках сплава.

Для перевода золотниковой пробы в каратную её значение необходимо разделить на четыре.

Для перевода в метрическую систему золотниковую пробу делят на 96 и умножают на 1000.

Например:

56 / 96×1000 ≈ 583,3.

Таким образом, золотниковая проба 56 приблизительно соответствует метрической пробе 583.

Таблица соответствия проб драгоценных металлов (золота) в метрической, каратной и золотниковой системах

Значения приведены с округлением. Для исторических изделий фактическое содержание драгоценного металла следует устанавливать с учётом применявшихся стандартов.

Самые распространённые пробы золота

375-я проба. Содержит 37,5% золота. Такие сплавы сравнительно недороги, обладают достаточной прочностью, однако их внешний вид зависит от состава лигатуры.

583-я и 585-я пробы. Содержат соответственно 58,3% и 58,5% золота. Широко применяются в ювелирном производстве благодаря сочетанию прочности, привлекательного внешнего вида и относительно доступной стоимости.

750-я проба. Содержит 75% золота. Используется для изготовления дорогих ювелирных украшений. Цвет и твёрдость сплава зависят от состава дополнительных металлов.

999-я проба. Содержит 99,9% золота. Из-за высокой пластичности практически не используется для повседневных украшений, зато применяется при изготовлении инвестиционных слитков.

Наиболее распространённые пробы серебра

800-я проба. Встречается в старинных столовых приборах, корпусах карманных часов и некоторых ювелирных изделиях XIX—XX вв. еков.

875-я проба. Широко применялась при изготовлении серебряных изделий в СССР.

925-я проба. Известна как стерлинговое серебро. Используется для производства украшений, столовых приборов и декоративных изделий.

960-я проба. Применяется для изготовления отдельных видов ювелирных и художественных изделий.

999-я проба. Используется преимущественно для инвестиционных слитков и монет.

Читайте также: Украинцы активно покупают доллары, но куда их можно инвестировать

Как определить ювелирную ценность

После того, как по клейму ювелирного изделия определились с пробой, важно четко определить вес изделия и его возможную ювелирную ценность. Ведь при сдаче этого изделия его могут оценить по цене лома, что может быть существенно ниже коллекционной стоимости вещи.

Золотым или серебряным ломом считаются изделия или фрагменты изделий из соответствующего драгметалла, потерявшие товарный вид и продающиеся на переплавку. Согласно нормативной базе Нацбанка среди прочего, такими являются:

сломанные украшения,

старые цепочки,

серьги,

кольца,

зубное золото,

технические золотые детали,

стертые монеты и т. д.

Международным ориентиром для установления цены выкупа изделий из золота и серебра для Нацбанка является фиксинг Лондонской биржи драгоценных металлов по стоимости тройской унции золота и серебра, скорректированный на текущий официальный курс доллара в Украине с поправкой на определенный дисконт.

Учетную стоимость металла НБУ определяет ежедневно, исходя из текущих котировок тройской унции (31,1 грамма) золота и серебра на международном рынке и официального курса доллара в Украине.

В расчет берется стоимость тройской унции «чистого» металла 999,9 пробы. Например, поскольку цена за 1 грамм конкретного изделия рассчитывается пропорционально содержанию в нем чистого золота, то грамм золота 585 пробы оценивается примерно в 58,5% от стоимости грамма чистого металла.

Важно: Сейчас НБУ не выкупает лом драгоценных металлов у населения. Он прекратил операции по прямой скупке банковских металлов и лома у физических лиц еще в 2015 году. Согласно действующим правилам, Нацбанк заключает договоры на покупку драгметаллов исключительно с субъектами хозяйствования (юридическими лицами и предпринимателями). И если необходимо сдать или продать лом драгоценных металлов (например, старые ювелирные украшения), следует обратиться к рыночным посредникам:

ломбарды и специализированные пункты скупки принимают ювелирный лом у граждан.

принимают ювелирный лом у граждан. некоторые коммерческие банки работают с физическими лицами, но выкупают исключительно инвестиционные монеты и сертифицированные банковские слитки в идеальном состоянии и оригинальной упаковке, а не бытовой лом.

При этом, НБУ продолжает ежедневно устанавливать и публиковать официальные учетные цены на драгоценные металлы. Однако они служат лишь ориентиром для финансового рынка, а не ценой кассового выкупа у граждан.

Если это инвестиционные монеты Нацбанка, то регулятор ежедневно оформляет условия их выкупа и продажи своим отдельным распоряжением:

Если же это лом драгоценных металлов, то НБУ ежедневно проводит подобные операции выкупа. Отдельным распоряжением оформляется ежедневный ценник по драгметаллам, где уже переведен данный лом в граммы «чистого» металла:

Важно: главным фактором при оценке выступает проба металла, поскольку именно она определяет содержание чистого золота или серебра в изделии. Наличие всевозможных вставок, камней или посторонних примесей может снижать итоговую сумму выплаты, так как перед переплавкой такие элементы удаляются. Поэтому при продаже золотого и серебряного лома в ломбарде или специализированном пункте по скупке драгметаллов рекомендую заранее уточнять условия оценки и порядок расчета.

На сегодняшний день функции накопления золотовалютных резервов и работы с металлами закреплены за Государственной сокровищницей Украины. Ломбарды и коммерческие ювелирные сети при приеме лома у населения также ориентируются на установленные Нацбанком ориентиры, но закладывают собственный процент маржи. Из-за єтого их цена покупки может сильно отличаться от нацбанковских цен.

Сколько может стоить старинная серебряная ложка

Например, столовая ложка конца 19-го — начала 20-го века даже самой распространенной в Европе по тем временам 800 пробы имеет вес в среднем около 70 грамм. «Чистый» вес серебра в ней при данной пробе составляет около 56 грамма или около 1,8 тройских унций серебра. По текущим ценам Лондонской биржи драгоценных металлов это порядка $103.

По ценникам НБУ от 20 октября 2026 года даже в разделе «Драгоценные металлы, которые не отвечают требованиям по качеству банковских металлов» грамм серебра установлен ан уровне 78,36 гривен. Соответственно, стоимость такой ложки может теоретически достигать 4 388 гривен.

В частных же ломбардах разброс цен на подобные вещи может быть очень значительным, так как это зависит от стоимости оценки 1 грамма серебра 800 пробы в конкретной сети ломбардов.

Например, на момент написания статьи часть крупных сетей ломбардов предлагала около 56 гривен за 1 грамм серебра 800 пробы, что соответствует цене около 70 гривен за грамм «чистого» серебра 999,9 пробы. При этом, на том же OLХ аналогичную ложку продавали уже по цене в пересчете около 112 гривен за грамм серебра. Так что разброс цен на такой драгоценный условный лом может быть очень значительным.

Читайте также: Новые хиты среди украинских монет: какие подорожали, и стоит ли их добавить в свою коллекцию

На что обращать внимание тем, кто решил расстаться с «бабушкиным наследством»

Убедитесь в наличии пробы на ювелирном изделии и проведите для себя расчет веса «чистого» драгоценного металла согласно пробе на изделии и весе изделия без вставок, камней и т. д. Формулы перевода пробы в метрическую систему из каратной и золотниковой системах смотрите выше.

Определитесь с художественной ценностью изделия. Антикварная цена может быть гораздо выше стоимости драгметалла в ломе.

Посмотрите динамику цен на драгметаллы на мировом рынке в долларах и в пересчете на гривны за последнее время. И подберите для себя более выгодный период для сдачи лома.

Учтите, что разброс цен выкупа у населения лома драгметаллов в различных сетях ломбардов и коммерческих ювелирных сетях достаточно велик. И хотя они и ориентируются на установленные НБУ ценники, но закладывают собственный процент маржи, из-за чего их цена покупки может существенно отличаться от ценников мирового рынка на текущий момент. Поэтому, если Вы все же решили продать что-то из «бабушкиного наследства», то вначале промониторьте рынок.И лишь потом принимайте окончательное решение, чтобы подобрать для себя наиболее приемлемый вариант.