Доходность военных ОВГЗ падает

Министерство финансов на последнем аукционе по размещению военных ОВГЗ продолжило снижать доходность гривневых бумаг — на этот раз до 15,01% годовых. Неделей ранее ставка составила 15,09%, а на предыдущих аукционах — 15,14% и 15,16%. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Министерство финансов на последнем аукционе по размещению военных ОВГЗ продолжило снижать доходность гривневых бумаг

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При этом спрос на бумаги значительно превысил фактический объем привлечений. Инвесторы подали заявки примерно на 5,5 млрд грн, однако Минфин удовлетворил их лишь немногим более чем на 1 млрд грн.

Минфин не спешит наращивать дорогостоящие внутренние заимствования

Такое поведение эмитента может свидетельствовать, что Минфин пока не нуждается в привлечении больших объемов средств на внутреннем рынке по более высоким ставкам.

При стабильном спросе от инвесторов ведомство имеет возможность ограничивать объем размещений и постепенно снижать стоимость заимствований.

В то же время, доходность ОВГЗ уже опустилась ниже текущей учетной ставки НБУ в 16%, а инфляционное давление остается повышенным.

Так что последний аукцион показывает: спрос на государственные бумаги сохраняется, но Минфин пока не готов существенно повышать ставку ради увеличения объемов внутреннего финансирования.

Напомним

Как писал «Минфин», Министерство финансов Украины 20 октября привлекло в государственный бюджет 2,03 млрд грн по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа.