Министерство финансов на последнем аукционе по размещению военных ОВГЗ продолжило снижать доходность гривневых бумаг — на этот раз до 15,01% годовых. Неделей ранее ставка составила 15,09%, а на предыдущих аукционах — 15,14% и 15,16%. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Доходность военных ОВГЗ падает
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
При этом спрос на бумаги значительно превысил фактический объем привлечений. Инвесторы подали заявки примерно на 5,5 млрд грн, однако Минфин удовлетворил их лишь немногим более чем на 1 млрд грн.
Минфин не спешит наращивать дорогостоящие внутренние заимствования
Такое поведение эмитента может свидетельствовать, что Минфин пока не нуждается в привлечении больших объемов средств на внутреннем рынке по более высоким ставкам.
При стабильном спросе от инвесторов ведомство имеет возможность ограничивать объем размещений и постепенно снижать стоимость заимствований.
В то же время, доходность ОВГЗ уже опустилась ниже текущей учетной ставки НБУ в 16%, а инфляционное давление остается повышенным.
Так что последний аукцион показывает: спрос на государственные бумаги сохраняется, но Минфин пока не готов существенно повышать ставку ради увеличения объемов внутреннего финансирования.
Напомним
Как писал «Минфин», Министерство финансов Украины 20 октября привлекло в государственный бюджет 2,03 млрд грн по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа.
Комментарии