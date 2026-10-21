Экономика Украины пошла на убыль: ИЭД ухудшил оценку ВВП за 2026 год

В сентябре 2026 г. реальный ВВП Украины, по оценке Института экономических исследований и политических консультаций, сократился на 2,4% в годовом измерении. ИЭД также существенно ухудшил оценку за август: вместо ранее ожидаемого роста на 1,2%, эксперты теперь оценивают падение ВВП на 1,9%.

Реальный ВВП Украины сократился на 2,4% в годовом измерении

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Причиной пересмотра стали новые данные Госстата: сельскохозяйственное производство в августе сократилось на 16,7%. Спад также фиксировался в добывающей промышленности, производстве и распределении электроэнергии и газа и других отраслях.

По итогам года экономика может сократиться на 0,5%

По текущей оценке ИЭД реальный ВВП Украины за весь 2026 год может снизиться примерно на 0,5%.

При этом ситуация в октябре, по оценке экспертов, уже выглядит более сложной, а статистическая база сравнения выше.

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Больше всего просел транспорт

Глубокое падение в сентябре ИЭД зафиксировало в транспорте. Реальная валовая добавленная стоимость сектора сократилась примерно на 20% из года в год.

Причинами стали ограниченная работа морских портов и проблемы с железнодорожной логистикой. Автомобильные перевозки не могут полностью компенсировать потери из-за дефицита водителей и значительно более высокой стоимости доставки по сравнению с морской.

В добывающей промышленности ВДС сократилась на 12,3% из-за резкого падения добычи железной руды. Частично сектор поддержал добычу природного газа.

В энергетике производство электроэнергии и распределение газа снизились примерно на 11%.

Перерабатывающая промышленность потеряла 7%

В перерабатывающей промышленности валовая добавленная стоимость сократилась на 7%. По оценке ИЭД одним из главных факторов стала остановка крупных производителей стали после российских ударов.

В то же время от более глубокого падения сектор сдерживало производство оборонно-промышленного комплекса.

В сельском хозяйстве ВДС снизилась на 5,6% после примерно 12% падения в августе. Среди проблем — усложнение экспорта через порты Великой Одессы и ограниченные возможности переориентации грузов на Дунай и сухопутные маршруты.

Торговля также сократилась

Валовая добавленная стоимость в торговле в сентябре снизилась на 5,5%. ИЭД связывает это с сокращением экспорта и разрушением складской инфраструктуры.

Бизнес, по оценке экспертов, все чаще переходит к моделям с меньшими складскими запасами и большей долей прямых продаж.

Отдельным риском на 2027 год ИЭД называет сокращение посевных площадей, которое может дополнительно усугубить показатели аграрного сектора.