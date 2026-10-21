Обыски в НБУ: Народный депутат Железняк утверждает, что следственные действия касаются Пышного

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП проводят обыски в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

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Что известно

«Ни один человек не задерживался, о подозрении не сообщали. Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования», — говорится в сообщении бюро.

По словам заместителя председателя Налогового комитета Ярослава Железняка, НАБУ пришло именно к главе Нацбанка Андрею Пышному. Вроде бы не только по рабочему адресу.

Позже в Нацбанке предоставили комментарий:

«НБУ подтверждает информацию о проведении следственных действий НАБУ в помещении Национального банка. Дополнительные пояснения будут даны по завершению процессуальных действий. Национальный банк продолжает работать в штатном режиме», — говорится в сообщении в телеграмм-канале.