Банк закрыл счет предпринимателя из-за оборота в 4 млн грн: какое решение принял Верховный Суд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 октября 2026, 20:30 Читати українською

Банк закрыл счет предпринимателя из-за оборота в 4 млн грн: какое решение принял Верховный Суд

Банк закрыл счет ФЛП после того, как за неполных пять месяцев через него прошло около 4 млн грн — в несколько раз больше заявленного прогноза оборотов. Предприниматель предоставил договоры, накладные и подтверждение уплаты налогов, однако Верховный Суд поддержал банк: решающими стали совокупность рисков, переводы средств одному контрагенту и отсутствие подтверждений логистики торговли.

Банк закрыл счет ФЛП после того, как за неполных пять месяцев через него прошло около 4 млн грн — в несколько раз больше заявленного прогноза оборотов.
Счет ИП закрыли из-за финансового мониторинга: почему уплата налогов не помогла в суде. ФОТО: wikipedia
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему банк заподозрил рисковые операции

Предпринимательница открыла текущий счет осенью 2024 года. В анкете она указала, что ожидает движение средств на уровне 400 тыс. — 1 млн грн за три месяца, а свой ожидаемый доход оценила в 35 тыс. грн.

Весной 2025 года банк обнаружил, что за неполные пять месяцев через счет прошло около 4 млн грн. Значительную часть этих средств переводили одному контрагенту — обществу с ограниченной ответственностью.

Банк также обратил внимание на отсутствие подтверждений того, как предпринимательница организовала прием, хранение и отправку товаров. В частности, масштаб торговли вызвал вопросы с учетом отсутствия наемных работников и доказательств наличия необходимых ресурсов.

По результатам проверки финучреждение установило клиентке неприемлемо высокий уровень риска, расторгло договоры банковского обслуживания в одностороннем порядке и закрыло счета.

Предпринимательница оспорила это решение. Она объясняла, что занимается реальной торговлей, а общее движение средств через счет не является личным чистым доходом, поскольку значительная часть денег была транзитной.

В подтверждение своей позиции она предоставила налоговую отчетность, договоры, расходные накладные, акты и квитанции об уплате единого налога и сбора. Только за IV квартал 2024 года предпринимательница уплатила более 163 тыс. грн налогов.

Читайте также: Невыплата зарплаты: Верховный Суд объяснил, почему отменил решение по делу о 201 тыс. грн

Почему суды пришли к разным выводам

Хозяйственный суд первой инстанции принял сторону предпринимателя. Он отметил, что короткий период работы и отсутствие наемных работников сами по себе не свидетельствуют о нарушении закона. Кроме того, банк не доказал, что предоставленные клиенткой документы были фиктивными или недостоверными.

Однако Северный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение. Апелляция подчеркнула, что риски нужно оценивать в совокупности, а не рассматривать каждое обстоятельство в отдельности.

По этому делу суд учел разногласия между заявленными и фактическими оборотами, переводы средств одному контрагенту и отсутствие подтверждений того, как предпринимательница обеспечивала реальную торговлю.

Что решил Верховный Суд

Верховный суд поддержал позицию банка. Суд напомнил, что финансовые учреждения должны постоянно оценивать риски отмывания средств, а при определенных законом обстоятельствах могут отказаться от обслуживания клиента.

Правовые основания для этого предусмотрены статьями 1066, 1068, 1074 и 1075Гражданского кодекса Украины, а также Законом Украины от 6 декабря 2019 года№ 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию массового финансирования уничтожение».

В частности, статья 7 этого закона определяет обязанности банка по управлению рисками, а статья 15 предусматривает последствия установления неприемлемо высокого уровня риска, в частности, отказ от деловых отношений в предусмотренных законом случаях. Определение такого риска содержится в пункте 39 статьи 1 закона.

Суд также учел требования Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Национального банка Украины от 19 мая 2020 № 65. Пункт 61 настоящего Положения определяет признаки неприемлемого риска деловых отношений.

По заключению Верховного Суда, наличие только договоров, накладных и квитанций об уплате налогов не опровергает рискованность операций. Важно, соответствуют ли документы реальной деятельности предпринимателя, можно ли объяснить движение средств и имеет ли бизнес ресурсы для выполнения заявленных операций.

При этом банк не обязан обосновывать фиктивность каждого документа либо отдельной операции. Его решение должно опираться на совокупность рисков-индикаторов в рамках системы финансового мониторинга.

Читайте также: Верховный Суд изменил правила взимания заоблачных процентов по микрокредитам

Что следует учесть предпринимателям

Это показывает, почему важно указывать в банковской анкете реалистичные ожидаемые обороты и своевременно сообщать о существенных изменениях в деятельности. Если фактическое движение средств значительно превышает заявленное, банк может запросить объяснения и дополнительные документы.

Самих договоров и накладных может быть недостаточно, если предприниматель не может объяснить, как организованы закупки, хранение и доставка товаров. Дополнительные вопросы могут вызвать и значительные суммы, которые быстро передают одному или нескольким контрагентам.

В то же время право банка прекратить обслуживание не безусловно. Как отмечал Верховный Суд в постановлении от 23 июля 2026 года по делу № 757/5609/24, самого установления неприемлемо высокого уровня риска недостаточно без надлежащего обоснования. В этом деле банк не предоставил достаточных доказательств нарушений и не воспользовался возможностью запросить у клиента дополнительные пояснения и документы.

Итог

Решение зависит от конкретных обстоятельств: банк должен оценить риски и обосновать свои действия, а предприниматель — быть готовым объяснить происхождение средств и реальный характер операций.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
youknow
youknow
20 октября 2026, 23:04
#
Коротше, якщо не бажаєте проблем — вказуйте захмарні очікування від операцій з надходження коштів на рахунки. якщо буде рух коштів менший, завжди можна пояснити «якось не вийшло». тому що якщо бізнес пов’язаний з посередництвом, або має розвиток, або успіх…то «нізззя» і підпадає під ризик того що банку та суду вже не достатньо договорів. головне, що їм потрібно пояснити (незважаючи на комерційну таємницю) «як організовані закупівля, зберігання та доставка товарів».
+
0
LEGALAYS
LEGALAYS
20 октября 2026, 23:09
#
Полный бред . банк что суд . как он может принимать такие решения .дело банка деньги переводить .есть правоохранительные органы — и только они могут что-то такое делать . страна лимония .
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами