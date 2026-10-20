Банк закрыл счет предпринимателя из-за оборота в 4 млн грн: какое решение принял Верховный Суд

Банк закрыл счет ФЛП после того, как за неполных пять месяцев через него прошло около 4 млн грн — в несколько раз больше заявленного прогноза оборотов. Предприниматель предоставил договоры, накладные и подтверждение уплаты налогов, однако Верховный Суд поддержал банк: решающими стали совокупность рисков, переводы средств одному контрагенту и отсутствие подтверждений логистики торговли.

Счет ИП закрыли из-за финансового мониторинга: почему уплата налогов не помогла в суде. ФОТО: wikipedia

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Почему банк заподозрил рисковые операции

Предпринимательница открыла текущий счет осенью 2024 года. В анкете она указала, что ожидает движение средств на уровне 400 тыс. — 1 млн грн за три месяца, а свой ожидаемый доход оценила в 35 тыс. грн.

Весной 2025 года банк обнаружил, что за неполные пять месяцев через счет прошло около 4 млн грн. Значительную часть этих средств переводили одному контрагенту — обществу с ограниченной ответственностью.

Банк также обратил внимание на отсутствие подтверждений того, как предпринимательница организовала прием, хранение и отправку товаров. В частности, масштаб торговли вызвал вопросы с учетом отсутствия наемных работников и доказательств наличия необходимых ресурсов.

По результатам проверки финучреждение установило клиентке неприемлемо высокий уровень риска, расторгло договоры банковского обслуживания в одностороннем порядке и закрыло счета.

Предпринимательница оспорила это решение. Она объясняла, что занимается реальной торговлей, а общее движение средств через счет не является личным чистым доходом, поскольку значительная часть денег была транзитной.

В подтверждение своей позиции она предоставила налоговую отчетность, договоры, расходные накладные, акты и квитанции об уплате единого налога и сбора. Только за IV квартал 2024 года предпринимательница уплатила более 163 тыс. грн налогов.

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Почему суды пришли к разным выводам

Хозяйственный суд первой инстанции принял сторону предпринимателя. Он отметил, что короткий период работы и отсутствие наемных работников сами по себе не свидетельствуют о нарушении закона. Кроме того, банк не доказал, что предоставленные клиенткой документы были фиктивными или недостоверными.

Однако Северный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение. Апелляция подчеркнула, что риски нужно оценивать в совокупности, а не рассматривать каждое обстоятельство в отдельности.

По этому делу суд учел разногласия между заявленными и фактическими оборотами, переводы средств одному контрагенту и отсутствие подтверждений того, как предпринимательница обеспечивала реальную торговлю.

Что решил Верховный Суд

Верховный суд поддержал позицию банка. Суд напомнил, что финансовые учреждения должны постоянно оценивать риски отмывания средств, а при определенных законом обстоятельствах могут отказаться от обслуживания клиента.

Правовые основания для этого предусмотрены статьями 1066, 1068, 1074 и 1075Гражданского кодекса Украины, а также Законом Украины от 6 декабря 2019 года№ 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию массового финансирования уничтожение».

В частности, статья 7 этого закона определяет обязанности банка по управлению рисками, а статья 15 предусматривает последствия установления неприемлемо высокого уровня риска, в частности, отказ от деловых отношений в предусмотренных законом случаях. Определение такого риска содержится в пункте 39 статьи 1 закона.

Суд также учел требования Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Национального банка Украины от 19 мая 2020 № 65. Пункт 61 настоящего Положения определяет признаки неприемлемого риска деловых отношений.

По заключению Верховного Суда, наличие только договоров, накладных и квитанций об уплате налогов не опровергает рискованность операций. Важно, соответствуют ли документы реальной деятельности предпринимателя, можно ли объяснить движение средств и имеет ли бизнес ресурсы для выполнения заявленных операций.

При этом банк не обязан обосновывать фиктивность каждого документа либо отдельной операции. Его решение должно опираться на совокупность рисков-индикаторов в рамках системы финансового мониторинга.

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Что следует учесть предпринимателям

Это показывает, почему важно указывать в банковской анкете реалистичные ожидаемые обороты и своевременно сообщать о существенных изменениях в деятельности. Если фактическое движение средств значительно превышает заявленное, банк может запросить объяснения и дополнительные документы.

Самих договоров и накладных может быть недостаточно, если предприниматель не может объяснить, как организованы закупки, хранение и доставка товаров. Дополнительные вопросы могут вызвать и значительные суммы, которые быстро передают одному или нескольким контрагентам.

В то же время право банка прекратить обслуживание не безусловно. Как отмечал Верховный Суд в постановлении от 23 июля 2026 года по делу № 757/5609/24, самого установления неприемлемо высокого уровня риска недостаточно без надлежащего обоснования. В этом деле банк не предоставил достаточных доказательств нарушений и не воспользовался возможностью запросить у клиента дополнительные пояснения и документы.

Итог

Решение зависит от конкретных обстоятельств: банк должен оценить риски и обосновать свои действия, а предприниматель — быть готовым объяснить происхождение средств и реальный характер операций.