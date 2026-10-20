ПриватБанк снова выставил на продажу «Днепр-Арену»: сколько стоит стадион

ПриватБанк повторно выставил на продажу стадион Днепр-Арена и учебно-тренировочную базу в Днепре. Стартовая цена лота — 111,3 млн грн. В комплекс входят футбольный стадион на 31 003 зрителя, семь открытых и одно крытое футбольное поле, бассейн, тренажерный зал и медико-восстановительный центр. Предыдущий аукцион, запланированный на 15 октября, не состоялся из-за отсутствия предложений. Новые торги пройдут 27 октября 2026 года.

«Днепр-Арену» и футбольную базу выставили на торги за 111 млн грн. ФОТО: privatbank.ua

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В лот № 1471 в системе «Прозорро.Продажи» вошли два объекта: «Днепр-Арена» на улице Херсонской, 7, и учебно-тренировочная база в переулке Михаила Дидевича, 12 и 14. По условиям аукциона, желающим приобрести имущество нужно внести гарантий 5,56 млн. грн.

«Днепр-Арена» — футбольный стадион, реконструированный и открытый в 2008 году. Его поле оборудовано системами подогрева и автоматического полива, а также освещением для вечерних матчей.

Тренировочная база расположена в лесопарковой зоне жилого массива Приднепровска. Ее построили в 1971 году, а в 2010 реконструировали.

Кроме футбольных полей, комплекс имеет коттеджный городок, два офисно-жилищных корпуса, бассейн, тренажерный зал и медико-восстановительный центр.

Продажа проходит в рамках стратегии управления проблемными и непрофильными активами ПриватБанка, утвержденной наблюдательным советом. По данным банка, средства от реализации имущества должны пополнить его финансовый результат, а следовательно, способствовать поступлению налогов и дивидендов в государственный бюджет.

К участию в торгах не допустят находящихся под санкциями потенциальных покупателей, связанных с юрисдикциями неприемлемо высокого риска, имеющих коррупционные правонарушения или причастные к финансированию терроризма или отмыванию средств. Ограничения также касаются компаний оффшорных зон с непрозрачной структурой собственности и лиц, связанных с олигархами или бывшими руководителями и владельцами банка.

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