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20 октября 2026, 19:15 Читати українською

Будет ли тепло зимой в Киеве: эксперт назвал главную проблему

Около 20% домов в Киеве до сих пор не имеют резервного теплоснабжения. Это означает, что в случае повреждения основных источников тепла они останутся без альтернативного подключения. Самая сложная ситуация, по оценке директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, — на Троещине, хотя уязвимые микрорайоны почти во всех районах столицы. Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Около 20% домов в Киеве до сих пор не имеют резервного теплоснабжения.
Около 20 % домов Киева не имеют резервного теплоснабжения. Фото: Pexels
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Около 20% домов Киева не имеют резервного теплоснабжения, поэтому остаются в зоне повышенного риска зимой. Такие микрорайоны есть в разных частях столицы, в частности, на Троещине.

По словам эксперта, потенциально уязвимые районы есть не только на левом берегу, но и в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Троещину он назвал одним из самых рискованных мест на карте Киева.

«Приблизительно 20% киевских домов находятся еще в ситуации, когда они не имеют резервного теплового питания. Соответственно, они в зоне повышенного риска. Это микрорайоны, разбросанные по всей территории Киева. Здесь нельзя сказать, что это только Печерск… Такие районы есть и в Голосеевском, и в Соломенском, и в Шевченковском, и в Шевченковском, и в Шевченковском, и в Шевченковском. — одно из самых рискованных мест на карте Киева», — рассказал Харченко.

Киевские ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые снабжают горожан теплом, практически подготовили к отопительному сезону. Они возобновили тепловую генерацию. Однако эти объекты, по словам Харченко, продолжают находиться под атаками.

Во многих районах Киева обустроили резервные источники тепла: они должны стать альтернативой в случае поражения основных теплоэлектроцентралей и котельных.

Эксперт подчеркнул, что более 75% киевских домов могут подключиться к резервному теплоснабжению . Однако примерно пятая часть жилья до сих пор не имеет такого резерва.

Напомним

В Киеве разблокировали платежи по части проектов подготовки к зиме, которые ранее были приостановлены из-за замораживания финансирования. Они предусматривают строительство резервных источников тепла, когенерационных станций и систем электроснабжения для объектов водоснабжения. Речь идет о проектах резервного теплоснабжения, строительства когенерационных станций и обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов водопроводного хозяйства.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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