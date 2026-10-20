Перевозка зерна из дунайских портов усложнилась: судовладельцы настаивают на более высоких ставках

Атаки на торговые суда в Черном море и остановки Сулинского канала из-за непогоды затрудняют перевозку зерна из украинских дунайских портов. На фоне перебоев с навигацией судовладельцы требуют более высоких ставок фрахта, однако стоимость перевозки кукурузы в Египет пока остается неизменной — около $100 за тонну. Об этом сообщает ASAP Agri.

Из-за рисков для безопасности и нестабильной навигации судовладельцы настаивают на более высокой оплате перевозок. ФОТО: Pexels

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Перевозки зерна из украинских дунайских портов затрудняют атаки на торговые суда в Черном море и остановки Сулинского канала из-за непогоды. Новых сделок на рынке фрахта немного, а судовладельцы настаивают на более высокой оплате перевозок.

Из-за перебоев в работе канала и рисков безопасности перевозчикам сложнее планировать рейсы. Совершение новых сделок замедлилось, поэтому определить текущий уровень ставок фрахта непросто. В то же время судовладельцы, готовые заходить в украинские дунайские порты, не спешат снижать цены.

Проблемы есть и с перевозками по баржам. В районе 280-го километра Дуная до сих пор действуют ограничения осадки. Хотя навигацию на этом участке уже восстановили, баржи пока не могут загружаться полностью.

Поэтому доступных для перевозок барж не хватает, что дает судовладельцам больше возможностей отстаивать свои ставки во время переговоров с грузоотправителями.

Впрочем, на отдельных маршрутах цены пока не изменились. По оценкам фрахтового отдела Atria Brokers, перевозка 6 тыс. тонн кукурузы из украинских дунайских портов в Египет стоит около $100 за тонну. За последнюю неделю ставка осталась на том же уровне.

Напомним

Польша ограничила возможность временно хранить украинское зерно, следующее транзитом в другие страны: таможня запретила использовать для этого таможенные склады и силосы. Ограничения ввели устно, без письменного решения или нормативного акта, что вызвало беспокойство Украинской зерновой ассоциации, обратившейся в профильное министерство Украины.