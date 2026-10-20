Погромы во Франции ударили по Louis Vuitton и Hermès: страховые убытки могут достичь €1,2 млрд

Массовые беспорядки во Франции привели к ограблениям и повреждениям магазинов Louis Vuitton, Hermès, Kenzo, Burberry и других известных брендов. Всего по стране пострадали около 3000 предприятий, а предварительная оценка застрахованного ущерба составляет от €1 млрд до €1,2 млрд. Об этом пишет Financial Times.

Всего по стране пострадали около 3000 предприятий

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Это уже превышает масштабы застрахованных потерь бизнеса во время беспорядков во Франции в 2023 году.

Ограбление магазинов люксовых брендов

В Париже участники беспорядков пытались прорваться к бутику Louis Vuitton на площади Вандом. На улице Руаяль были повреждены магазины, в частности Kenzo, а ограбление и вандализм затронули и другие торговые точки столицы.

В Марселе среди пострадавших оказались магазины Louis Vuitton и Hermès. По данным FT, волна мародерства также затронула ряд других международных ритейлеров.

Власть борется с перепродажей похищенного

Французское правительство начало сотрудничать с онлайн-платформами, чтобы воспрепятствовать продаже похищенных во время погромов товаров. Речь идет об обнаружении подозрительных объявлений, их удалении и установке продавцов.

Для люксовых товаров дополнительным инструментом могут стать серийные номера и другие средства идентификации, позволяющие установить происхождение вещи.

После беспорядков ввели локальные комендантские часы

Массовые протесты 17 октября в ряде французских городов переросли в насилие, погромы и стычки с полицией. По данным Reuters, за выходные было задержано около 2400 человек, а почти 3000 магазинов получили повреждения.

После этого власти ввели часовое и локальное комендантское время в ряде городов и районов. Премьер-министр Себастьян Лекорню заявил, что эти меры помогли снизить уровень беспорядков.