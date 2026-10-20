В Украине прогнозируют новый рост цен на продукты: хлеб — до 10%

В Украине в осенне-зимний период ожидается очередное повышение цен на продукты питания. Наибольшее удорожание может затронуть молочную продукцию, овощи. Цена хлеба может вырасти к концу 2026 г. на 6−10%. Об этом сообщил в эфире телеканала «Мы-Украина» заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

В Украине в осенне-зимний период ожидается очередное повышение цен на продукты питания.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какая причина?

По его словам, традиционно осенью и зимой ситуация на продовольственном рынке усложняется. Это связано, прежде всего, с сезонными особенностями производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

В холодное время года значительную часть продуктов уже не производят непосредственно, а снабжают хранилищами. Соответственно, к их конечной стоимости добавляются расходы на хранение и поддержание необходимых условий.

Читайте также: Хлеб может стать дороже уже в июле: пекари объяснили, почему

Кроме того, часть продовольствия приходится импортировать, что увеличивает расходы и влияет на цены для конечных потребителей.

«Но вместе с тем, усиленные атаки по энергосистеме Украины заставляют сегодня как производителей, так и переработчиков, и ретейл входить в систему альтернативного жилья, которое сверхдорого в ценах на топливо, соответственно, оно будет перекладываться на конечного потребителя», — отметил Марчук.

По прогнозу представителя Всеукраинского аграрного совета в течение осенне-зимнего периода отдельные категории продуктов могут подорожать на 10−20%.

В первую очередь рост стоимости ожидается в сегменте молочной продукции. Также будут дорожать овощи, требующие длительного хранения в специально оборудованных помещениях.

«Хлеб частично еще до конца года может подняться до 6−10%», — сказал эксперт.