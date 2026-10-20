Кабмин на 30% повысил стоимость акцизных марок на алкоголь и табачные изделия

Кабинет Министров постановлением № 1259 от 15 октября 2026 года повысил плату за изготовление акцизных марок.

Марка для алкогольных напитков теперь обойдется в 0,46044 грн вместо 0,3537 грн. Ее стоимость выросла на 30,2%.

Для табачных изделий, табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) и жидкостей для электронных сигарет тариф повысили с 0,1643 до 0,2144 грн за марку. Это на 30,5% больше.

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Изменения станут действовать со дня официального опубликования постановления. Переходный период не предусмотрен.

Повышение повлияет на расходы компаний, заказывающих акцизные марки в больших объемах. К примеру, импортер, покупающий миллион марок для алкогольных напитков в год, будет платить на 106,7 тыс. грн больше. Для производителя табачных изделий, заказывающего 100 млн марок, дополнительные расходы превысят 5 млн грн в год.

Остальные правила остаются неизменными. Порядок заказа марок, требования к их образцу и реквизитам не пересматривались. Не будут возвращать и средства за заказанные марки, но не получившие.