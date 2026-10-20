Компании массово сокращают персонал: как защитить свои права штатным работникам и ФОПам

Тысячи уволенных и эффект домино: украинские компании массово прощаются с людьми

Российские удары и ухудшение бизнес-среды заставляют украинские компании сокращать персонал. Например, «Эпицентр» только за последний месяц потерял около 7000 рабочих мест. Сокращения затронут офисные команды холдинга, «Сильпо» и логистическое направление. Количество работников компания не назвала. Полностью прекращает существование Украинская студия PlayMe, разработавшая AI-dating игру MeChat и входившая в экосистему Genesis. Более 100 специалистов компании попали под сокращение. Сокращать штат начала Rozetka после уничтожения российским ударом автоматизированного складского комплекса в Броварах Киевской области.

В сентябре о невозможности безопасно и стабильно возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге сообщила и ArcelorMittal.

И это лишь часть айсберга: если предприятие останавливает производство, сокращает количество заказов или теряет логистические мощности, трудности возникают и у подрядчиков, поставщиков.

В то же время война не отменяет автоматически все обязательства бизнеса перед людьми. Объем гарантий зависит от того, как оформлено сотрудничество, что произошло с предприятием и какое решение в отношении работника принял работодатель.

Остановка работы не прекращает трудовые отношения автоматически

Если предприятие из-за обстрелов временно прекратило работу, трудовые отношения с его работниками не заканчиваются сами собой. Работодатель должен документально оформить текущее состояние хозяйственной деятельности: объявить простой, при предусмотренных законом условиях приостановить действие трудового договора, предложить перевод или начать процедуру увольнения.

Эти режимы имеют разные правовые последствия, прежде всего для выплат.

«Пока ничего не оформлено, человек остается работником, и ему полагается зарплата. Верховный Суд прямо говорит: „сам по себе факт военной агрессии не является безусловным основанием для приостановления действия трудового договора“», — подчеркивает Богдан Янкив, основатель юридической компании YANKIV.

Для приостановления необходимо, чтобы из-за вооруженной агрессии одновременно была исключена возможность работодателя предоставлять работу, а работника — выполнять ее. Соответствующее решение оформляют приказом с указанием причин и срока.

Поэтому потеря части заказов или ухудшение финансового положения компании сами по себе не дают оснований приостанавливать трудовые договоры, если предприятие по-прежнему может обеспечивать работников работой.

Простой, приостановление договора и перевод: как это влияет на зарплату

Простой означает временную остановку работы из-за отсутствия организационных или технических условий, чрезвычайных обстоятельств или других причин. По словам Богдана Янкива, если простой возник не по вине работника, по общему правилу оплата составляет не менее двух третей тарифной ставки или оклада. Если же на работе возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника либо окружающих, за время простоя сохраняется средний заработок.

Приостановление трудового договора предусматривает временное прекращение предоставления работы и ее выполнения из-за военных обстоятельств. На этот период работодатель не выплачивает зарплату и другие текущие гарантийные и компенсационные выплаты. Закон предусматривает возмещение соответствующих сумм за счет государства-агрессора, однако это не означает, что работник автоматически получит деньги сразу после приостановления договора.

По действующим правилам приостановление по инициативе одной из сторон ограничено совокупным сроком в 90 календарных дней в течение военного положения. На более длительный срок — только по соглашению сторон.

Перевод на другую работу позволяет сохранить трудовые отношения, если предприятие может предложить работнику другие функции или рабочее место.

«Без согласия работника перевод возможен только для ликвидации последствий боевых действий. При этом оплата не может быть ниже среднего заработка», — обращает внимание адвокат.

Таким образом, фактическая остановка предприятия еще не определяет, сколько именно должен получить работник. Для этого нужно установить, какой режим ввел работодатель и соответствует ли он требованиям законодательства.

Сокращение и уничтожение имущества: разные процедуры увольнения

Если компания больше не может продолжать деятельность, она может прибегнуть к сокращению штата, ликвидации или применить новое «военное» основание — уничтожение имущества в результате боевых действий.

Последний вариант предусмотрен пунктом 6 части первой статьи 41 КЗоТ. Для его применения работодатель должен доказать, что в результате боевых действий уничтожены производственные, организационные или технические условия, средства производства либо имущество, необходимые для выполнения работы.

Потеря заказов или временное снижение спроса, по словам адвоката, не равнозначны уничтожению производственных условий. В зависимости от обстоятельств они могут быть основанием для простоя или сокращения, но не позволяют автоматически применить специальное «военное» основание увольнения.

При увольнении из-за уничтожения имущества работодатель должен предложить работнику другую работу, если она есть, и предварительно уведомить его об этом.

«Работника предупреждают персонально не менее чем за 10 календарных дней, а не за два месяца, как при сокращении», — подчеркивает основатель юридической компании YANKIV.

Другая ситуация возникает, когда предприятие переезжает с опасной территории, а работник не соглашается на перевод в другую местность вместе с ним.

«Когда работник не хочет переезжать — увольнение по п. 6 ст. 36 КЗоТ с выплатой выходного пособия», — говорит эксперт.

При наличии соответствующих оснований работник также может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе и потребовать выходное пособие.

Например, если предприятие расположено в районе боевых действий и существует угроза жизни. В этом случае, по словам адвоката, можно уволиться в любой день, который работник сам укажет в заявлении, без согласия работодателя и двухнедельной отработки.

Еще одно основание — невыплата заработной платы. Тогда работник имеет право уволиться по ч. 3 ст. 38 КЗоТ с выходным пособием в размере не менее трех средних заработков.

Выходное пособие, зарплата и компенсация за отпуск

При увольнении работнику должны выплатить все причитающиеся суммы, но их состав зависит от основания прекращения трудового договора.

В случае сокращения, ликвидации предприятия, увольнения из-за уничтожения имущества в результате боевых действий или по другим предусмотренным законом основаниям работник имеет право на выходное пособие.

«Выходное пособие должно составлять не менее одного среднемесячного заработка, плюс вся зарплата и компенсация за неиспользованный отпуск», — подчеркивает Богдан Янкив.

Другое дело, если человек увольняется из-за нарушения работодателем трудового законодательства или условий трудового либо коллективного договора. В таком случае выходное пособие может достигать трех и более среднемесячных заработков.

Независимо от причины увольнения работнику полагается компенсация за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также заработанная, но не выплаченная зарплата, в том числе за простой.

«Оплата простоя — за все его время, если работу остановили не по вине работника», — объясняет адвокат.

Расчет по общему правилу проводят в день увольнения. Если работодатель задерживает выплаты, при определенных законом условиях работник может требовать средний заработок за все время задержки, но не более чем за 6 месяцев.

Сотрудничество в качестве ФОП: никаких гарантий автоматически

Если человек сотрудничал с компанией как физическое лицо — предприниматель, между сторонами обычно действует гражданско-правовой договор об оказании услуг, а не трудовой договор.

ФОП выступает самостоятельным предпринимателем, оказывает услуги заказчику и получает оплату по правилам договора. Поэтому на него автоматически не распространяются гарантии КЗоТ: оплата простоя, выходное пособие при увольнении или компенсация за неиспользованный отпуск.

«ФОП может получить что-то подобное, только если это прямо прописано в договоре, например в качестве компенсации при досрочном расторжении. Поэтому для ФОП главное — текст договора», — объясняет Богдан Янкив.

При заключении соглашения стоит проверять, что в нем указано о сроках оплаты, порядке приемки услуг, досрочном расторжении, компенсациях и форс-мажоре. Именно эти положения могут определять, на какие деньги предприниматель сможет рассчитывать, если заказчик прекратит деятельность.

Оплата ФОП за уже оказанные услуги: остановка работы компании не отменяет обязательств

Прежде всего заказчик должен оплатить услуги, которые ФОП уже оказал, в сроки, предусмотренные договором. Повреждение имущества или остановка работы компании сами по себе не отменяют обязательств по выполненным заказам.

Если исполнение договора стало невозможным не по вине ФОП, заказчик обязан уплатить «разумную плату». Если невозможность возникла по вине заказчика — полную плату.

«Отсутствие денег у заказчика не освобождает его от обязанности платить. За просрочку можно требовать 3% годовых и инфляционные потери», — отмечает Богдан Янкив.

Если договор предусматривает ежемесячную оплату, обязанность платить сохраняется за весь период, когда договор действовал и услуги предоставлялись. Отказаться от обязательства в одностороннем порядке нельзя, если это не предусмотрено договором или законом. Расторгнуть договор можно только в порядке, определенном сторонами или законом. Поэтому заказчик должен оплатить как минимум период до надлежащего расторжения.

Когда ФОП фактически выполнял работу штатного сотрудника

Отдельная ситуация — когда человек зарегистрирован как ФОП, но фактически работает в компании как штатный сотрудник. Например, соблюдает установленный работодателем график, выполняет постоянные функции в его интересах, подчиняется руководителю и ежемесячно получает фиксированную сумму.

В таком случае имеет значение не только название договора, но и реальное содержание отношений.

«Нужно выяснить, являются ли стороны двумя самостоятельными предпринимателями или работодатель заменил трудовой договор регистрацией работника в качестве ФОП», — объясняет Богдан Янкив.

Среди признаков, на которые могут обращать внимание суды и Государственная служба Украины по вопросам труда:

оплата осуществляется за процесс работы, а не за конкретный результат, регулярно и в фиксированном размере;

человек работает по графику и правилам компании, выполняет функции определенной должности на рабочем месте работодателя;

работу выполняет лично и не несет финансового риска;

его работа является частью основной деятельности компании.

Ни один из этих признаков в отдельности не гарантирует, что отношения признают трудовыми. Важно оценивать совокупность обстоятельств, договор, характер работы и доказательства фактического подчинения работодателю.

Если есть основания полагать, что гражданско-правовой договор прикрывал трудовые отношения, человек может обратиться в суд с требованием установить факт трудовых отношений и взыскать причитающиеся выплаты. В случае положительного решения это может открыть путь к требованиям о выплате зарплаты, компенсации за неиспользованный отпуск и предоставлении других трудовых гарантий.

Документы и доказательства, которые помогут защитить права

Независимо от формы сотрудничества самое важное — собрать документы и зафиксировать договоренности и нарушения.

Официально трудоустроенным стоит сохранить:

трудовой договор и приказы о приеме на работу, простое, приостановлении договора и увольнении;

расчетные листки и документы о начислении зарплаты;

письменное уведомление о суммах, начисленных и выплаченных при увольнении;

выписку из реестра застрахованных лиц — ОК-5 или ОК-7, которую можно получить через «Дію» или портал Пенсионного фонда;

переписку с работодателем, в которой обсуждались остановка работы, сокращение, невыплата средств или изменение условий труда.

Задача несколько усложняется для ФОП, особенно тех, кто фактически был работником. Им пригодятся договоры, акты, выписки, а также переписка, графики и пропуска, подтверждающие фактическую работу.

«Во время военного положения стороны могут обмениваться документами в электронном виде, поэтому мессенджеры и email тоже являются доказательствами», — подчеркивает адвокат.

Куда обращаться для защиты своих прав

Если работодатель не выплачивает зарплату, выходное пособие или компенсацию за неиспользованный отпуск, первым шагом, по словам адвоката, должно стать письменное требование о расчете с подтверждением его отправки.

Далее можно обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда. Во время военного положения служба при предусмотренных законом условиях может проводить внеплановые проверки по заявлению работника, в частности относительно законности увольнения, выплаты зарплаты и оформления трудовых отношений.

Крайняя мера — обращение непосредственно в суд, без обязательного обращения в комиссию по трудовым спорам. Как отмечает Богдан Янкив, в делах о взыскании заработной платы и восстановлении на работе работники освобождаются от уплаты судебного сбора.

При необходимости можно воспользоваться системой бесплатной правовой помощи, право на которую имеют отдельные категории граждан.

«Боевые действия могут освободить работодателя от ответственности за задержку, но закон прямо говорит: это „не освобождает его от обязанности выплачивать заработную плату“», — подчеркивает эксперт.

Важно учитывать сроки обращения. Для обжалования увольнения по общему правилу установлен месячный срок со дня вручения копии приказа. Для требований о выплате всех сумм, причитающихся при увольнении, предусмотрен трехмесячный срок со дня получения письменного уведомления о начисленных и выплаченных суммах. В то же время Конституционный Суд признал неконституционным трехмесячное ограничение для обращения работника в суд по вопросу взыскания зарплаты и других причитающихся выплат. Поэтому сроки нужно проверять с учетом конкретного требования и действующей редакции законодательства.

Если предприятие уничтожено или его владелец находится за границей либо на оккупированной территории, это не означает автоматического исчезновения долга. По словам Богдана Янкива, иск можно подавать к юридическому лицу, а дальнейшее взыскание будет зависеть от наличия имущества, средств на счетах и других обстоятельств. В случае банкротства предприятия требования по зарплате и определенным трудовым выплатам имеют установленную законом очередность.

Пособие по безработице и другие виды государственной поддержки

Человек, потерявший работу, может обратиться в службу занятости и при выполнении установленных условий получить статус безработного и пособие. Фактический размер выплат зависит от страхового стажа, предыдущего дохода и основания прекращения работы.

В случае сокращения, ликвидации или уничтожения имущества пособие выплачивается в полном размере. Во время военного положения — до 90 дней, максимум 8 647 грн в 2026 году (одна минимальная зарплата).

Увольнение по соглашению сторон или по собственному желанию без уважительных причин: выплата начинается с 31-го дня.

ФОП: также застрахован на случай безработицы (ст. 4 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы»).

«Работник с приостановленным договором: сначала должен расторгнуть договор», — подчеркивает эксперт.

Он также обращает внимание, что отдельной универсальной государственной выплаты только за факт потери работы из-за обстрела нет. Работник может требовать причитающиеся суммы от работодателя, оформить пособие по безработице или воспользоваться другими программами, если соответствует условиям их получения.

В то же время в Реестре убытков для Украины предусмотрена категория A3.4 — «Потеря оплачиваемой работы». В ней можно подавать заявления о потере оплачиваемой работы или самозанятости в Украине, вызванной полномасштабным вторжением России. Для потерь от предпринимательской деятельности ФОП предусмотрена отдельная категория A3.5 — «Потеря частного предпринимательства».

Однако регистрация заявления не означает немедленной компенсации.

«Реестр пока лишь фиксирует потери, выплат из него еще нет», — говорит Богдан Янкив.

Люди, которые из-за войны переехали и соответствуют условиям соответствующей программы, также могут претендовать на помощь на проживание: для внутренне перемещенных лиц — 2 000 грн, для детей и лиц с инвалидностью — 3 000 грн.

Тем, кто планирует начать собственное дело, могут быть доступны грантовые программы, в частности «Собственное дело» — в 2026 году от 100 тыс. грн на открытие бизнеса.

Это отдельные виды поддержки со своими критериями, а не автоматическая компенсация за потерю работы.