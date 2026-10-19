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19 октября 2026, 19:45 Читати українською

Сельдь подорожала на 115%, масло — на 91%: какие продукты больше всего ударили по кошелькам украинцев

За годы полномасштабной войны больше подорожали сельдь, сливочное масло и мясо. В частности, цена килограмма сельди выросла почти на 115% — со 108,82 грн в 2022 году до 233,51 грн в 2026-м. Об этом пишет Новости.LIVE со ссылкой на сравнение средних цен за 2022 и 2026 годы.

За годы полномасштабной войны больше подорожали сельдь, сливочное масло и мясо.
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Какие продукты подорожали больше всего

Лидером по росту стоимости стала селедка: за четыре года ее средняя цена за килограмм поднялась со 108,82 грн до 233,51 грн. На втором месте — сливочное масло, подорожавшее с 60,32 грн. до 115,10 грн. за пачку весом 200 граммов.

Существенно выросли и цены на мясо. Килограмм свиного ошейка подорожал на 83,89% — со 176,58 грн до 324,72 грн. Куриное филе стало дороже на 78,34%: его средняя цена увеличилась со 127,79 грн. до 227,90 грн. за килограмм.

Заметно возросла стоимость и базовых продуктов, которые покупают украинцы регулярно:

  • Куриные яйца — на 74,73%, с 43,06 до 75,24 грн за десяток.

  • Молоко — на 73,47%, с 34,41 грн до 59,69 грн за литр.

  • Пшеничный хлеб — на 70,69%, с 27,67 грн до 47,23 грн за буханку.

  • Сметана — на 69,82%, с 33,93 грн до 57,62 грн за упаковку.

Читайте также: Овощи борщевого набора в Украине заметно подешевели


Какой продукт подорожал меньше

Среди сравниваемых товаров меньше всего возросла цена огурцов. Если в 2022 году килограмм стоил в среднем 63,04 грн, то в 2026 — 80,60 грн. Это на 27,86% больше.

На изменение цен повлияли инфляция, разрушение логистики и производственных мощностей из-за российских атак, удорожания энергоносителей и горючего, а также валютные колебания.

Таким образом, за четыре года больше выросли цены на отдельные виды рыбы, молочные продукты и мясо. В то же время темпы удорожания различаются в зависимости от товара, а цены на сезонные овощи могут существенно изменяться в течение года.

Как мы писали: Инфляция уже 10%: где держать деньги, чтобы они не обесценились

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
19 октября 2026, 20:03
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Киевские цены в продуктовых бутиках не стоит распространять на все регионы Украины.
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