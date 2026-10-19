Верфь за €138 млн и четыре военных корабля: как Rheinmetall усиливает присутствие в Черном море

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall вместе со швейцарской судоходной группой MSC планирует приобрести румынскую верфь Mangalia за €138 млн. На предприятии планируют развивать гражданское и военное судостроение, в частности, построить четыре военных корабля для Румынии, пишет Forbes España.

Rheinmetall покупает верфь на Черном море: поможет ли это защитить судоходство Украины. ФОТО: скриншот/Rheinmetall – Der integrierte Technologiekonzern

На фоне угроз судоходству в Черном море соглашение привлекает особое внимание, однако привлекут ли будущие корабли к защите торговых маршрутов, пока не сообщается.

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На верфи будут строить четыре военных корабля

Верфь Mangalia расположена к югу от Констанцы. После приобретения Rheinmetall и MSC планируют превратить её в производственный центр двойного назначения для гражданского и военного судостроения, ориентированный на внутренние и международные рынки. Для этого территорию предприятия хотят разделить на производственные зоны с отдельными режимами безопасности.

Для подразделения Rheinmetall Naval Systems верфь станет важной площадкой для выполнения заказа правительства Румынии на четыре военных корабля. Речь идет о двух патрульных кораблях для открытого моря длиной 96 метров и двух судах поддержки водолазов длиной 43 метра.

Предприятие также рассматривается как база для будущих проектов военного судостроения в Юго-Восточной Европе.

После приобретения Rheinmetall планирует комплексно модернизировать верфь, обновить инфраструктуру и увеличить производственные мощности. По словам руководителя подразделения Rheinmetall Naval Systems Тима Вагнера, цель — приспособить предприятие к будущим производственным потребностям.

Rheinmetall работает в Румынии с 2024 года. Завершение сделки по Mangalia еще впереди, однако стороны ожидают закрыть её в ближайшие недели. €138 млн — это общая ориентировочная цена приобретения, которую компании должны оплатить совместно.

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Поможет ли новая верфь защитить судоходство в Черном море

Развитие военного судостроения в Румынии происходит на фоне угроз морским перевозкам. 15 октября агентство Reuters сообщило об атаках беспилотников на два химических танкера у румынского побережья, неподалеку от Сулинского канала, по которому проходят грузы, связанные с украинским экспортом. После атак семеро моряков числились пропавшими без вести. 18 октября румынские истребители F-16 перехватили два беспилотника над территориальными водами страны.

Для Украины важен вопрос: повлияет ли усиление румынских судостроительных мощностей на безопасность торговых маршрутов в Черном море. Однако нет подтверждений, что четыре корабля, которые планируют построить на верфи Mangalia, будут привлекать к сопровождению торговых судов.

Какие проекты Rheinmetall имеет в Украине

Rheinmetall уже сотрудничает с украинской оборонной промышленностью. В октябре 2023 года немецкий концерн и государственная компания «Украинская оборонная промышленность» создали совместное предприятие — Rheinmetall Ukrainian Defense Industry. С июня 2024 года в Украине в рамках соглашения ремонтируют и обслуживают боевую технику, в частности боевые машины пехоты Marder. В июне 2024 года Rheinmetall также сообщила о планах расширить стратегическое сотрудничество с Украиной. Среди направлений — производство артиллерийских боеприпасов и боевых машин пехоты.