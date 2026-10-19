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19 октября 2026, 16:55 Читати українською

Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии рискует потерять миллиарды: почему MSCI хочет изменить статус Индонезии

Индонезия рискует потерять статус развивающегося рынка в классификации MSCI — одного из крупнейших мировых провайдеров фондовых индексов. Причина — недостаточная прозрачность фондового рынка, подозрения в согласованных манипуляциях торгами и отсутствие убедительных результатов реформ. Об этом сообщает Reuters.

Индонезия рискует потерять статус развивающегося рынка в классификации MSCI — одного из крупнейших мировых провайдеров фондовых индексов.
Индонезия может потерять миллиарды
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Почему MSCI хочет изменить статус Индонезии

MSCI еще в январе заморозила часть изменений в своих индексах, связанных с индонезийскими акциями, из-за беспокойства инвесторов. Речь шла, прежде всего, о том, что структура собственности компаний недостаточно прозрачна, а данные не всегда позволяют достоверно определить, какая часть акций действительно доступна для свободного обращения.

Дополнительную обеспокоенность вызвали подозрения в координированной торговле, которая может искажать рыночные цены. Несмотря на объявленные властями реформы, MSCI считает, что прогресс недостаточен, а эффективность контроля и применения санкций остается под вопросом.

Индонезийские власти, в частности, пообещали расширить раскрытие информации об акционерах, усилить контроль за концентрацией собственности и постепенно ввести минимальную долю акций в свободном обращении на уровне 15%. Однако MSCI важны не только объявленные планы, но и доказательства того, что изменения последовательно работают на практике.

Поэтому MSCI начала консультации по переводу Индонезии в категорию Standalone Market. Окончательное решение ожидается позже 30 июня 2027 года.

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Почему это дорого обойдется стране

Индонезия является крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии, поэтому возможное исключение ее акций из глобальных индексов станет серьезным сигналом для международных инвесторов.

Фонды, автоматически формирующие портфели в соответствии с индексами MSCI, могут быть вынуждены продать индонезийские акции после изменения их статуса. Другие инвесторы также могут сократить вложения из-за роста рисков.

По оценке UBS, которую приводит Reuters, перевод Индонезии в категорию Standalone Market может повлечь за собой отток около $4 млрд от пассивных фондов. Дополнительный отток от активных инвесторов может составить $15 млрд.

Рынок уже отреагировал на объявление MSCI: 16 октября основной фондовый индекс Индонезии упал на 11,57% — это самое однодневное падение с 1998 года. По оценке Reuters, за день рыночная капитализация сократилась примерно на $65 млрд.

Итак, речь идет не просто об изменении формальной категории. Утрата статуса развивающегося рынка может ограничить доступ Индонезии к международному инвестиционному капиталу, повысить давление на ее фондовый рынок и заставить власть ускорить реформы. В то же время окончательное решение еще не принято, и у страны есть время доказать, что способна обеспечить прозрачность торгов и надлежащую защиту инвесторов.

Как мы писали: Фондовые индексы США растут, Nasdaq Composite достиг рекорда

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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