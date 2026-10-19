World ID пришла в Zoom: как криптопроект Альтмана будет бороться с мошенничеством и дипфейками

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 октября 2026, 10:15 Читати українською

World ID пришла в Zoom: как криптопроект Альтмана будет бороться с мошенничеством и дипфейками

Компания World, поддерживаемая генеральным директором OpenAI Сэм Альтман, запустила для корпоративных пользователей Zoom систему биометрической верификации World ID. Как сообщает Cointelegraph, она позволяет подтвердить, что участник видеоконференции является реальным человеком, а не дипфейком, созданным с помощью искусственного интеллекта.

Компания World, поддерживаемая генеральным директором OpenAI Сэм Альтман, запустила для корпоративных пользователей Zoom систему биометрической верификации World ID.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

World ID для Zoom стал доступен в Zoom Marketplace. Система сопоставляет данные, полученные с помощью сканера радужки глаза Orb, селфи человека в реальном времени и его видеопотока. После проверки участник получает специальный значок Human Badge — подтверждение присутствия человека, который видят другие участники встречи.

В World объясняют, что технология предназначена для защиты важных деловых разговоров и подтверждения присутствия реального и уникального человека.

От тестирования к глобальному запуску

Об интеграции World ID с Zoom компания впервые сообщила в апреле 2026 года. Тогда функцию тестировали в ограниченном бета-режиме с участием инвестиционной компании VanEck Funds. Теперь технология доступна корпоративным клиентам Zoom по всему миру.

Среди первых партнеров по разработке более широкой системы проверки личности World также назвала Bain Capital, Pantera Capital и другие финансовые компании.

Как дипфейки используют для мошенничества

Запуск технологии происходит на фоне роста рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта для подделки личности.

В 2024 году сотрудник инженерной компании Arup перечислил около $25 млн после участия в видеоконференции, во время которой мошенники выдавали себя за руководителей компании. Для обмана они использовали созданные с помощью ИИ изображения и видео.

В феврале 2026 года хакеры, подозреваемые в связях с Северной Кореей, использовали поддельные видеозаписи во время фальшивых конференций в Zoom. Их целью было заставить представителей криптовалютных и финансово-технологических компаний установить вредоносное программное обеспечение.

World ID должен стать одним из способов противодействия таким атакам, хотя биометрическая проверка сама по себе не устраняет все риски киберпреступности.

Читайте также: Голосовой ШИ: миллиарды вложены, а «момента ChatGPT» нет. Чего не хватает

Что такое World ID и при чем здесь криптовалюта.

World ID — это система цифровой идентификации, позволяющая подтвердить, что пользователь является реальным и уникальным человеком. Она является частью криптопроекта World, ранее называвшегося Worldcoin и связанного с Сэмом Альтманом — разработчиком Chat GPT.

Проект использует устройство Orb для сканирования радужки и создания цифрового подтверждения личности. В то же время World имеет свой криптовалютный токен WLD, который торгуется на криптовалютном рынке и доступен в некоторых странах. Доступность токена и функций проекта зависит от местного законодательства.

Интеграция с Zoom расширяет применение World ID за пределы криптовалютной экосистемы: теперь технология предлагается использовать для подтверждения личности во время корпоративных видеозвонков.

Как мы писали, ИИ может самостоятельно распространяться через смарт-телевизоры и бытовую технику: о чем именно предупредила Anthropic

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами