World ID пришла в Zoom: как криптопроект Альтмана будет бороться с мошенничеством и дипфейками

Компания World, поддерживаемая генеральным директором OpenAI Сэм Альтман, запустила для корпоративных пользователей Zoom систему биометрической верификации World ID. Как сообщает Cointelegraph, она позволяет подтвердить, что участник видеоконференции является реальным человеком, а не дипфейком, созданным с помощью искусственного интеллекта.

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World ID для Zoom стал доступен в Zoom Marketplace. Система сопоставляет данные, полученные с помощью сканера радужки глаза Orb, селфи человека в реальном времени и его видеопотока. После проверки участник получает специальный значок Human Badge — подтверждение присутствия человека, который видят другие участники встречи.

В World объясняют, что технология предназначена для защиты важных деловых разговоров и подтверждения присутствия реального и уникального человека.

От тестирования к глобальному запуску

Об интеграции World ID с Zoom компания впервые сообщила в апреле 2026 года. Тогда функцию тестировали в ограниченном бета-режиме с участием инвестиционной компании VanEck Funds. Теперь технология доступна корпоративным клиентам Zoom по всему миру.

Среди первых партнеров по разработке более широкой системы проверки личности World также назвала Bain Capital, Pantera Capital и другие финансовые компании.

Как дипфейки используют для мошенничества

Запуск технологии происходит на фоне роста рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта для подделки личности.

В 2024 году сотрудник инженерной компании Arup перечислил около $25 млн после участия в видеоконференции, во время которой мошенники выдавали себя за руководителей компании. Для обмана они использовали созданные с помощью ИИ изображения и видео.

В феврале 2026 года хакеры, подозреваемые в связях с Северной Кореей, использовали поддельные видеозаписи во время фальшивых конференций в Zoom. Их целью было заставить представителей криптовалютных и финансово-технологических компаний установить вредоносное программное обеспечение.

World ID должен стать одним из способов противодействия таким атакам, хотя биометрическая проверка сама по себе не устраняет все риски киберпреступности.

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Что такое World ID и при чем здесь криптовалюта.

World ID — это система цифровой идентификации, позволяющая подтвердить, что пользователь является реальным и уникальным человеком. Она является частью криптопроекта World, ранее называвшегося Worldcoin и связанного с Сэмом Альтманом — разработчиком Chat GPT.

Проект использует устройство Orb для сканирования радужки и создания цифрового подтверждения личности. В то же время World имеет свой криптовалютный токен WLD, который торгуется на криптовалютном рынке и доступен в некоторых странах. Доступность токена и функций проекта зависит от местного законодательства.

Интеграция с Zoom расширяет применение World ID за пределы криптовалютной экосистемы: теперь технология предлагается использовать для подтверждения личности во время корпоративных видеозвонков.

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