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19 октября 2026, 8:00 Читати українською

Гетманцев предупредил о новой схеме с SIM-картами и банковскими счетами

Председатель Налогового комитета В Р Данило Гетманцев предупредил украинцев об опасности SIM-свопинга — мошеннической подмене или перевыпуске SIM-карты, которая может дать злоумышленникам доступ к звонкам и SMS, в частности, кодам подтверждения. В результате мошенники могут попытаться получить несанкционированный доступ к банковским счетам или оформить кредит на чужое имя.

Председатель Налогового комитета В Р Данило Гетманцев предупредил украинцев об опасности SIM-свопинга — мошеннической подмене или перевыпуске SIM-карты, которая может дать злоумышленникам доступ к звонкам и SMS, в частности, кодам подтверждения.
Гетманцев предупредил украинцев об опасности SIM-свопинга
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Чем опасны старые номера

По словам Гетманцева, риск существует и тогда, когда человек долго не пользуется номером телефона. Впоследствии оператор может передать такой номер другому абоненту.

«Если старый номер остался привязанным к банковским приложениям, электронной почте или другим сервисам, новый владелец номера потенциально может использовать его для попытки восстановления доступа к учетным записям», — пишет он.

Как защитить номер и деньги

Для уменьшения риска рекомендуется зарегистрировать номер на свое имя и уточнить у мобильного оператора, какие способы защиты от несанкционированного перевыпуска SIM-карты он предлагает.

Также не стоит никому передавать пароли и разовые коды подтверждения, даже если собеседник представляется работником банка.

Если вы больше не пользуетесь номером, его нужно изменить заранее в банковских и других важных сервисах.

Особое внимание следует обратить на внезапное исчезновение мобильной связи без очевидной причины. В такой ситуации рекомендуется сразу обратиться к оператору, а за подозрения на мошенничество также уведомить банк и принять меры для защиты счетов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
19 октября 2026, 10:49
#
Заблокировать удаленный (дистанционный) перевыпуск SIM-карты в Украине
можно у всех основных мобильных операторов с помощью специальных
комбинаций USSD-команд либо в мобильном приложении.

Киевстар
Заблокировать: наберите комбинацию *245*1#.
Проверить статус: введите *245*3#.
Альтернатива: воспользуйтесь приложением «Мій Київстар»
или позвоните по номеру 0 800 300 466

Vodafone
Заблокировать: обратитесь к оператору и попросите
подключить услугу «Ограничение удаленной замены SIM-карты».
Альтернатива: управление доступно через приложение «My Vodafone»

lifecell
Заблокировать: позвоните по номеру 5433 и попросите установить
запрет на дистанционный перевыпуск обычной SIM-карты или eSIM.
Альтернатива: зарегистрируйте номер на свои паспортные данные.
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