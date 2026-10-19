Председатель Налогового комитета
Гетманцев предупредил о новой схеме с SIM-картами и банковскими счетами
Председатель Налогового комитета
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Чем опасны старые номера
По словам Гетманцева, риск существует и тогда, когда человек долго не пользуется номером телефона. Впоследствии оператор может передать такой номер другому абоненту.
«Если старый номер остался привязанным к банковским приложениям, электронной почте или другим сервисам, новый владелец номера потенциально может использовать его для попытки восстановления доступа к учетным записям», — пишет он.
Как защитить номер и деньги
Для уменьшения риска рекомендуется зарегистрировать номер на свое имя и уточнить у мобильного оператора, какие способы защиты от несанкционированного перевыпуска SIM-карты он предлагает.
Также не стоит никому передавать пароли и разовые коды подтверждения, даже если собеседник представляется работником банка.
Если вы больше не пользуетесь номером, его нужно изменить заранее в банковских и других важных сервисах.
Особое внимание следует обратить на внезапное исчезновение мобильной связи без очевидной причины. В такой ситуации рекомендуется сразу обратиться к оператору, а за подозрения на мошенничество также уведомить банк и принять меры для защиты счетов.
Комментарии - 1
можно у всех основных мобильных операторов с помощью специальных
комбинаций USSD-команд либо в мобильном приложении.
Киевстар
Заблокировать: наберите комбинацию *245*1#.
Проверить статус: введите *245*3#.
Альтернатива: воспользуйтесь приложением «Мій Київстар»
или позвоните по номеру 0 800 300 466
Vodafone
Заблокировать: обратитесь к оператору и попросите
подключить услугу «Ограничение удаленной замены SIM-карты».
Альтернатива: управление доступно через приложение «My Vodafone»
lifecell
Заблокировать: позвоните по номеру 5433 и попросите установить
запрет на дистанционный перевыпуск обычной SIM-карты или eSIM.
Альтернатива: зарегистрируйте номер на свои паспортные данные.