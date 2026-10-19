Гетманцев предупредил о новой схеме с SIM-картами и банковскими счетами

Председатель Налогового комитета В Р Данило Гетманцев предупредил украинцев об опасности SIM-свопинга — мошеннической подмене или перевыпуске SIM-карты, которая может дать злоумышленникам доступ к звонкам и SMS, в частности, кодам подтверждения. В результате мошенники могут попытаться получить несанкционированный доступ к банковским счетам или оформить кредит на чужое имя.

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Чем опасны старые номера

По словам Гетманцева, риск существует и тогда, когда человек долго не пользуется номером телефона. Впоследствии оператор может передать такой номер другому абоненту.

«Если старый номер остался привязанным к банковским приложениям, электронной почте или другим сервисам, новый владелец номера потенциально может использовать его для попытки восстановления доступа к учетным записям», — пишет он.

Как защитить номер и деньги

Для уменьшения риска рекомендуется зарегистрировать номер на свое имя и уточнить у мобильного оператора, какие способы защиты от несанкционированного перевыпуска SIM-карты он предлагает.

Также не стоит никому передавать пароли и разовые коды подтверждения, даже если собеседник представляется работником банка.

Если вы больше не пользуетесь номером, его нужно изменить заранее в банковских и других важных сервисах.

Особое внимание следует обратить на внезапное исчезновение мобильной связи без очевидной причины. В такой ситуации рекомендуется сразу обратиться к оператору, а за подозрения на мошенничество также уведомить банк и принять меры для защиты счетов.